Плюс 20 кг во время беременности: чем грозит большой набор веса и как это контролировать

Беременность ей к лицу?

Недавние фото папарацци заставили поволноваться поклонников Йовович по всему миру. В располневшей актрисе с трудом можно узнать стройную модель. Милла не склонна к полноте - в жизни она всегда могла похвастаться плоским животом, рельефным телом. Но все меняется, когда дело касается беременности. Прошлые оба раза (у Миллы и ее супруга растут две дочки) Йовович также набирала больше 20 килограммов и сильно отекала. Неужели актриса ест все подряд, игнорируя рекомендации врачей?

44-летняя Йовович старается быть откровенной с фолловерами. Актриса призналась, что два года назад пережила экстренный аборт – плод замер на четвертом месяце. «Мне пришлось пережить искусственные роды, но главное — все это время я была в сознании. Это был самый мучительный и страшный опыт в моей жизни, мне до сих пор снятся кошмары», — писала Милла в соцсетях.

Звезда «Пятого элемента» мучительно переживала потеряю ребенка, погрузившись в депрессию. Затем она решила взяться за свое здоровье: полностью изменила рацион питания и почти каждый день занималась с тренером – их занятия можно было видеть в Instagram актрисы. Скажем прямо, они по силам только выносливым, физически подготовленным людям. То есть Йовович находилась в прекрасной форме до наступления долгожданной третьей беременности.