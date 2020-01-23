Плюс 20 кг во время беременности: чем грозит большой набор веса и как это контролировать
Беременность ей к лицу?
Недавние фото папарацци заставили поволноваться поклонников Йовович по всему миру. В располневшей актрисе с трудом можно узнать стройную модель. Милла не склонна к полноте - в жизни она всегда могла похвастаться плоским животом, рельефным телом. Но все меняется, когда дело касается беременности. Прошлые оба раза (у Миллы и ее супруга растут две дочки) Йовович также набирала больше 20 килограммов и сильно отекала. Неужели актриса ест все подряд, игнорируя рекомендации врачей?
44-летняя Йовович старается быть откровенной с фолловерами. Актриса призналась, что два года назад пережила экстренный аборт – плод замер на четвертом месяце. «Мне пришлось пережить искусственные роды, но главное — все это время я была в сознании. Это был самый мучительный и страшный опыт в моей жизни, мне до сих пор снятся кошмары», — писала Милла в соцсетях.
Звезда «Пятого элемента» мучительно переживала потеряю ребенка, погрузившись в депрессию. Затем она решила взяться за свое здоровье: полностью изменила рацион питания и почти каждый день занималась с тренером – их занятия можно было видеть в Instagram актрисы. Скажем прямо, они по силам только выносливым, физически подготовленным людям. То есть Йовович находилась в прекрасной форме до наступления долгожданной третьей беременности.
Какая прибавка в весе во время беременности считается допустимой?
Допустимая прибавка в весе для каждой беременной рассчитывается индивидуально и зависит от индекса массы тела. Врачи ставят на весы беременных пациенток каждые три недели. Как правило, речь идет о прибавке в 10-14 килограммов за девять месяцев, если говорить о норме. Но почему же значительная часть женщин, смущаясь, рассказывает затем, что поправилась на 20 килограммов и больше? В том числе стройные девушки, которые до этого не имели лишнего веса.
«Нужно понимать, что во время беременности возникают естественные, физиологические приступы инсулиновой резистенции. Причин тому много. В частности, во время беременности происходит изменение гормонального фона. То есть стремительный набор веса у беременных вызван именно инсулиновой резистенцией (снижением чувствительности). Заметно повышается уровень глюкозы, которая не может попасть в клетки.
Важный момент: после родов женщина обязательно должна вернуться к своему привычному, нормальному весу. В противном случае это состояние инсулиновой резистенции закрепится и грозит приобретением сахарного диабета второй степени. Для того, чтобы этого не произошло, гинеколог, за которым закреплена беременная, следит за ее прибавками в весе. Есть специальные анализы, чтобы отследить дистанционный сахарный диабет. Последний чреват тем, что ребенок может родиться с диабетической фетопатией. Основной признак - избыточная масса тела новорожденного. Таким образом, питание беременной очень важно - будущей маме желательно исключить продукты с высоким гликемическим индексом».
Фото: vostock-photo
Стоит ли опасаться большого веса?
По мнению гинеколога, у Миллы Йовович налицо именно инсулинорезистентность. Ведь после родов она в короткие сроки возвращает свой привычный вес (так было уже дважды), а о том, что у актрисы диабет, никто никогда не слышал. Но диету, безусловно, соблюдать нужно, а после родов обязательно стоит пройти обследование у эндокринолога.
Впрочем, не сомневаемся, что у голливудской актрисы лучшие врачи, которые следят за ее ходом беременности. Желаем легких родов!
Фото: vostock-photo, Instagram
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