Загадочная болезнь Лайма: возбудители, симптомы и сложности в диагностировании
Названием заболеванию послужил городок в Олд-Лайм в США, где 1975 году впервые был диагностирован боррелиоз. Тогда к врачам обратились две женщины, у чьих детей наблюдался «ювенильный ревматоидный артрит». Тот же диагноз был поставлен и нескольким взрослым. Исследования, выявили, что что болезнь возникает после присасывания иксодового клеща, причём артрит часто сочетался с мигрирующей кольцевидной эритемой. То есть с виду (во всяком случае в глазах обывателей) «безобидный» укус клеща может обернуться серьезнейшими проблемами со здоровьем. Если клещ заражен, конечно.
Фото: vostock-photo
«Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз - инфекционное заболевание, вызываемое бактериями – боррелиями. Они попадают в кожу, в течение нескольких дней размножаются, далее распространяются во внутренние органы. Клещ может быть переносчиком бактерий, вирусов, которые у человека вызывают такие заболевания, как клещевой энцефалит, эрлихиоз и анапламоз».
По словам доктора, иксодовые клещи крайне распространены. Если клещевой энцефалит все-таки больше «привязан» к определенным регионам, например, Сибири, Карелии, Ленинградской области, то, что касается клещей, зараженных боррелиями, то они есть повсюду. В Москве в том числе.
Как происходит заражение
Безобидная прогулка в парке или пикник на природе может обернуться присасыванием клеща, которого так легко не заметить. Иксодовые клещи – переносчики боррелий - являются постоянным источником опасности заражения этой инфекцией. От момента присасывания до появления первых симптомов, напоминает Маргарита Нагибина, может пройти до 30 дней.
Симптомы заболевания легко принять за признаки другого заболевания, поэтому далеко не всегда болезнь Лайма диагностируют своевременно. Напомним, что певице Аврил Лавин долгое время ставили диагноз синдром хронической усталости. Другими жертвами клещевого боррелиоза стали такие голливудские знаменитости, как Белла Хадид, Эшли Олсен, Келли Осборн, Алек Болдуин, Бен Стиллер и другие. И практически никому диагноз не был поставлен вовремя!
По словам Алекса Болдуина, он страдал от болезни целых 17 лет и мысленно не раз прощался с жизнью, ведь признаки болезни способны измучить любого. Еще раз напомним симптомы болезни Лайма, которые так легко спутать с другими:
- Сыпь на теле.
- Высокая температура, жар и озноб.
- Головные боли.
- Боли в мышцах и суставах.
- Постоянная усталость и потеря энергии.
Меры профилактики
Зимой встретить клеща в наших широтах не грозит. А вот с наступлением тепла необходимо будет проявлять бдительность. Собираясь в лес, старайтесь по максимуму закрывать тело, выбирая по по возможности светлую одежду, ведь на черной заметить притаившегося возбудителя ох как сложно.
После возвращения домой стоит внимательно осмотреть одежду, иногда притаившийся в складках одежды клещ может укусить человека на другой день. Если по возвращении из леса или с прогулки в парке вы нашли присосавшегося возбудителя на коже, важно незамедлительно обратиться за консультацией к врачу-инфекционисту, который отправит удаленного клеща в лабораторию. Если выяснится, что клещ инфицирован, вам назначат своевременное лечение. Это гораздо лучше, чем самостоятельно удалить насекомое и благополучно забыть об инциденте. Риск велик.
Фото: vostock-photo
«Лечение заключается в применении антибактериальных препаратов. В основном это тетрациклиновые и пенициллиновые препараты. При условии своевременной диагностики, еще на уровне выявления клеща, лечение занимает 7-10 дней. Если же наступила уже эритематозная стадия, то в среднем лечиться придется две недели и более».
Фото: vostock-photo, Instagram
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