Загадочная болезнь Лайма: возбудители, симптомы и сложности в диагностировании

«Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз - инфекционное заболевание, вызываемое бактериями – боррелиями. Они попадают в кожу, в течение нескольких дней размножаются, далее распространяются во внутренние органы. Клещ может быть переносчиком бактерий, вирусов, которые у человека вызывают такие заболевания, как клещевой энцефалит, эрлихиоз и анапламоз».

По словам доктора, иксодовые клещи крайне распространены. Если клещевой энцефалит все-таки больше «привязан» к определенным регионам, например, Сибири, Карелии, Ленинградской области, то, что касается клещей, зараженных боррелиями, то они есть повсюду. В Москве в том числе.

Как происходит заражение

Безобидная прогулка в парке или пикник на природе может обернуться присасыванием клеща, которого так легко не заметить. Иксодовые клещи – переносчики боррелий - являются постоянным источником опасности заражения этой инфекцией. От момента присасывания до появления первых симптомов, напоминает Маргарита Нагибина, может пройти до 30 дней.

Симптомы заболевания легко принять за признаки другого заболевания, поэтому далеко не всегда болезнь Лайма диагностируют своевременно. Напомним, что певице Аврил Лавин долгое время ставили диагноз синдром хронической усталости. Другими жертвами клещевого боррелиоза стали такие голливудские знаменитости, как Белла Хадид, Эшли Олсен, Келли Осборн, Алек Болдуин, Бен Стиллер и другие. И практически никому диагноз не был поставлен вовремя!