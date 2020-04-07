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«Меня дразнят зомби»: из-за редкой генетической болезни девушке удалили губу и часть носа

Молодая жительница Бразилии перенесла уже 130 операций.

29-летняя Карин де Соуза с детства страдает от редкого генетического заболевания - ксеродермы пигментной (повышенная чувствительность к солнечной радиации). Эта патология диагностируется уже в детстве и является предраковым состоянием кожи. Девушке буквально противопоказано нахождение на солнце. Чтобы появиться на улице, Карин обязательно нужно нанести специальный солнцезащитный крем. Выходить на улицу она в принципе старается только в пасмурные или дождливые дни, ни о каком пляже и речи быть не может. Дома окна всегда закрыты плотными шторами. Увы, это не помогает. Девушка перенесла уже 130 операций по удалению кожи и не только.

Последний раз хирурги удалили ей поврежденные губу и часть носа. Сейчас Карин поддерживает ее бойфренд - они познакомились три года назад. Молодой человек, как он рассказывает, влюбился в ее историю и силу характера. Несмотря на все пережитое, пациентка хирургов не теряет оптимизма и уверена, что у нее все будет хорошо. И это при том, что ее фото в социальных сетях постоянно подвергается критике со стороны хейтеров.

«Мы с Эдмилсоном прочитали множество оскорбительных комментариев, где меня дразнят чудовищем и зомби. Но я придерживаюсь мнения, что нужно чаще улыбаться и радоваться, ведь жизнь случается только один раз», - цитирует отважную девушку Daily Mail.

Фото: Pexels.com

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