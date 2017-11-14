В октябре нам со всех экранов, мониторов и страниц печатных изданий напоминают, что надо пройти маммографию… И вот, вы прошли маммографию. И у вас обнаружены кальцинаты. А дальше что?

Ноябрь — это месячник паники. Ранняя диагностика сама по себе не защищает от болезни, она лишь позволяет вовремя попасть на лечение. Хорошо, если в октябре вам сказали, что все ОК и можно еще год ни о чем не беспокоиться. А если нет?

Как быстро может развиваться заболевание от момента выявления первых признаков до стадии, представляющей серьезную угрозу жизни? Об этом Passion беседует с врачами-онкологами.

Кальцинаты. Что дальше?

Частой «находкой» при скрининговой маммографии являются кальцинаты. Начитавшись страшного в интернете, многие женщины приходят к преждевременному выводу, что кальцинаты и есть первый признак рака молочной железы. На самом же деле отложения солей кальция сами по себе не опасны.