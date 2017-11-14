Рак груди: ведет ли ранняя диагностика к эффективному лечению?
В октябре нам со всех экранов, мониторов и страниц печатных изданий напоминают, что надо пройти маммографию… И вот, вы прошли маммографию. И у вас обнаружены кальцинаты. А дальше что?
Наличие кальцинатов в груди связано с раком лишь в 20 случаях из 100. В остальных случаях речь идет о нарушении метаболизма. Наибольшую настороженность необходимо проявлять тем пациенткам, у которых кровные родственники страдали раком молочной железы. И также необходимо быть настороженным при наличии мутаций генов BRCA1 и BRCA2.
Сергей Абашин
д.м.н., профессор, врач-онколог, врач-химиотерапевт «ПЭТ-Технолоджи»
При сложных или неясных диагностических случаях проводятся дистанционные консультации, а направление на дообследование при выявленной патологии молочных желез выдается непосредственно в кабинете маммографии.
Игорь Хатьков
главный внештатный онколог Департамента здравоохранения Москвы