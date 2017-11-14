В октябре нам со всех экранов, мониторов и страниц печатных изданий напоминают, что надо пройти маммографию… И вот, вы прошли маммографию. И у вас обнаружены кальцинаты. А дальше что?

Ноябрь — это месячник паники. Ранняя диагностика сама по себе не защищает от болезни, она лишь позволяет вовремя попасть на лечение. Хорошо, если в октябре вам сказали, что все ОК и можно еще год ни о чем не беспокоиться. А если нет?

Как быстро может развиваться заболевание от момента выявления первых признаков до стадии, представляющей серьезную угрозу жизни? Об этом Passion беседует с врачами-онкологами.

Кальцинаты. Что дальше?

Частой «находкой» при скрининговой маммографии являются кальцинаты. Начитавшись страшного в интернете, многие женщины приходят к преждевременному выводу, что кальцинаты и есть первый признак рака молочной железы. На самом же деле отложения солей кальция сами по себе не опасны.

Наличие кальцинатов в груди связано с раком лишь в 20 случаях из 100. В остальных случаях речь идет о нарушении метаболизма. Наибольшую настороженность необходимо проявлять тем пациенткам, у которых кровные родственники страдали раком молочной железы. И также необходимо быть настороженным при наличии мутаций генов BRCA1 и BRCA2.
Сергей Абашин
д.м.н., профессор, врач-онколог, врач-химиотерапевт «ПЭТ-Технолоджи»

Если врач не демонстрирует повышенной тревожности по поводу кальцинатов — это не от халатности и равнодушия. Если кальцинаты выявляются в коже или в кровеносных сосудах (то есть вне железистой ткани), то угрозы здоровью и жизни они не несут. Кальцинирование молочных протоков — более тревожный симптом и может служить основанием для направления к онкологу.

При сложных или неясных диагностических случаях проводятся дистанционные консультации, а направление на дообследование при выявленной патологии молочных желез выдается непосредственно в кабинете маммографии.
Игорь Хатьков
главный внештатный онколог Департамента здравоохранения Москвы

На основании одной лишь маммографии диагноз «рак» никогда не ставится, обязательно должны быть проведены еще УЗИ молочной железы и тонкоигольная пункционная цитологическая проба.