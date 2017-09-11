Самообследование груди: нужно ли оно на самом деле
Реакция на женскую грудь во все времена была, мягко говоря, неоднозначной. То ее рисуют Леонардо и Рафаэль, то за пиксельный намек на нее вас банят в «Фейсбуке»... Художники, религиозные деятели, модные дизайнеры и просто морально озадаченные граждане немало копей сломали в битвах за прекрасные полушария. И если вы думаете, что хотя бы в медицинских сообществах достигнуто согласие по этому вопросу, то глубоко ошибаетесь.
Европейские клинические рекомендации вам известны (в России они широко растиражированы): каждая женщина регулярно должна проводить самоосмотр молочных желез.
А вот в инфографиках Американского онкологического общества значок самообследования перечеркнут красным крестиком. Так же, как и осмотр с пальпацией специалистом. Онкологи США не считают самообследование необходимым этапом скрининга. Ни одно из крупных исследований не показало преимуществ регулярного самообследования и не было получено доказательств снижения смертности от этого грозного заболевания.
Лично мне подход американских коллег импонирует. Самоосмотр, как и осмотр специалистами (акушеркой, гинекологом, терапевтом, семейным доктором) — это не способы раннего выявления рака молочной железы. Все, что вы сможете обнаружить самостоятельно (и то, надо отметить, при соответствующем обучении), будет размером больше 1 см.
Если это рак, то может быть поздно. Однако чаще это несущественное образование, которое запускает каскад обследований, расходов и нервотрепки: гинеколог (онколог, мифический маммолог), УЗИ, маммограмма, пункция. На выходе получится норма, но вы успеете поседеть.
Но и маммограмма (которой отдают преимущество американские ученые и я) неидеальна. Рентгеновские снимки груди не предотвращают рак молочной железы. Они могут спасти жизнь, обнаружив его совсем рано. Однако все-таки существует вероятность, что плотная ткань молочной железы скроет рак. Чувствительность метода — 84,4%. Это означает, что из 100 женщин, у которых есть злокачественное новообразование, примерно у 85 на маммограмме оно будет выявлено, а 15 уйдут домой в полной уверенности, что у них все хорошо. Это ложноотрицательный результат. Повысить чувствительность возможно путем применения цифровой маммограммы — когда снимки записываются в компьютер, а не делаются на пленке. Кроме того, метод может выявить аномалию, которая будет выглядеть как рак, но впоследствии окажется абсолютно безобидной штукой. Специфичность — около 91%. Это означает, что из 100 «раков» на маммограмме онкология подтвердится в 91 случае. 9 — ложноположительный результат.
Поэтому в настоящее время не существует абсолютного способа раннего выявления злокачественной патологии молочных желез. Преимущество в скрининге отдается ежегодной маммограмме с возраста 40 лет.
Однако в нашей российской реальности я бы не решилась призывать к отказу от самообследования. Если вы по каким-то причинам (в том числе и потому, что вам нет еще 40 лет) не делаете регулярную маммограмму, то знать, как в норме выглядят ваши молочные железы все-таки нужно — и на вид, и на ощупь.
Тут весь фокус — в регулярности. Смысл самообследования — в сравнении «было» и «стало». Может быть, стоит даже сфотографировать грудь крупным планом и нанести на снимок зоны, где ткань молочной железы ощущается в виде небольших комочков, где ее консистенция напоминает песчаный или галечный пляж, а где пальпируется как крупные зерна. И ежегодно обновлять такую «карту». Если одна железа вдруг стала больше или меньше, или соски изменили конфигурацию, или на «песчаном пляже» появилась «скала», причем все эти изменения определяются вне зависимости от менструального цикла, то обязательно стоит нанести внеплановый визит гинекологу и рассказать о своих подозрениях.
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