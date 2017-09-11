Наш колумнист-гинеколог Наталья Артикова рассуждает о цели и смысле «антиракового» самообследования. Что вы, собственно, должны нащупать в своей молочной железе?

Реакция на женскую грудь во все времена была, мягко говоря, неоднозначной. То ее рисуют Леонардо и Рафаэль, то за пиксельный намек на нее вас банят в «Фейсбуке»... Художники, религиозные деятели, модные дизайнеры и просто морально озадаченные граждане немало копей сломали в битвах за прекрасные полушария. И если вы думаете, что хотя бы в медицинских сообществах достигнуто согласие по этому вопросу, то глубоко ошибаетесь.

Европейские клинические рекомендации вам известны (в России они широко растиражированы): каждая женщина регулярно должна проводить самоосмотр молочных желез.

А вот в инфографиках Американского онкологического общества значок самообследования перечеркнут красным крестиком. Так же, как и осмотр с пальпацией специалистом. Онкологи США не считают самообследование необходимым этапом скрининга. Ни одно из крупных исследований не показало преимуществ регулярного самообследования и не было получено доказательств снижения смертности от этого грозного заболевания.

Лично мне подход американских коллег импонирует. Самоосмотр, как и осмотр специалистами (акушеркой, гинекологом, терапевтом, семейным доктором) — это не способы раннего выявления рака молочной железы. Все, что вы сможете обнаружить самостоятельно (и то, надо отметить, при соответствующем обучении), будет размером больше 1 см.

Если это рак, то может быть поздно. Однако чаще это несущественное образование, которое запускает каскад обследований, расходов и нервотрепки: гинеколог (онколог, мифический маммолог), УЗИ, маммограмма, пункция. На выходе получится норма, но вы успеете поседеть.