logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Плюсы и минусы использования вагинальных таблеток для контрацепции

«Это как секс в презервативе» — таким выражением описывают обычно что-то малоприятное, далекое от ярких ощущений, скажем так. Именно поэтому поиск все новых средств контрацепции продолжается. Для тех, кто не хочет пить гормоны и использовать внутриматочные устройства, существуют спермициды — свечи или таблетки, которые вводят во влагалище непосредственно перед половым актом.
Оксана Богдашевская
Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог. Главный врач и зав. гинекологическим отделением АТЕ клиник

Спермициды — это вещества, которые разрушают сперматозоиды. Метод контрацепции для тех, кому хочется чего-нибудь не гормонального и не инвазивного. Если отбросить гормональную контрацепцию, внутриматочные устройства и добровольную хирургическую стерилизацию, фактически остается выбор без выбора: спермициды, презервативы (мужские и женские), вагинальные диафрагмы и цервикальные колпачки.

История вопроса: от самых водорослей

Спермициды относятся к самым древним методам контрацепции. Японки использовали шарики из бамбуковой бумаги, мусульманки — листья ивы, женщины, живущие на островах Тихого океана, применяли морские водоросли. В египетских папирусах, датированных 1850 г. до нашей эры, упоминаются тампоны из меда, смолистых веществ и экскрементов крокодилов.

Соранус из Эфеса, живший в 98-138 гг — первый признанный специалист по контрацептивным снадобьям в истории человечества. Он изучал медицину в Александрии, а практиковал в Риме. Благодарные потомки могут насладиться десятками рецептов, дошедшими до наших дней.

Соранус собственноручно изготавливал мягкую массу из орехов и фруктов (вероятно, очень кислых и спермицидных) и предлагал прикрывать маточный зев мягкой шерстью.

История современных спермицидов берет начало в далеком 1885 году. В аптеках Англии начали продавать контрацептивные пессарии из масла какао и сульфата хинина. В 20-х гг ХХ века в продаже появились шипучие таблетки с диоксидом углерода и фенилацетатом ртути. Уже через 30 лет появились вполне современные соединения, содержащие поверхностно-активные вещества, умеющие разрушать мембраны сперматозоидов: ноноксинол-9, октоксинол-9, бензалкония хлорид и менфегол.

В РФ применяют спермициды, содержащие бензалкония хлорид («Фарматекс», «Бенатекс», «Гинекотекс») и ноноксинол-9 («Патентекс Овал» и «Стерилин») в форме вагинальных таблеток, свечей или крема.

Как это работает

Принцип действия очень простой: спермицид надо ввести во влагалище перед каждым половым актом и терпеливо ждать. Очень важно выдержать время до начала контакта, чтобы вещество полностью растворилось и «приступило к работе». Самые медленные — таблетки: их вводят не позднее, чем за 8-10 минут до начала полового акта. Свечи начинают работать примерно через 3 минуты, крем — через 1-3 минуты.

Конечно, чтобы не оказываться в ситуации «подожди, дорогой, еще таблетка не запенилась», вещество можно ввести заранее.

Однако если начало полового акта затягивается, придется ввести дополнительную дозу препарата. Ноноксинол-9 обновляют каждый час, препараты с бензалкония хлоридом в этом плане гуманнее: новую вагинальную таблетку стоит ввести, если контакт отложился на 3 часа, капсулу или свечу — через 4 часа, новую дозу крема вводят, если романтическое свидание отложилось на 8–10 часов. При этом не надо стремиться как-то «вымыть» предыдущую порцию спермицида.

Самое главное правило: одна порция спермицида — один половой контакт. Даже если в инструкции написано, что крем сохраняет спермицидную активность целых 8 часов, это не значит, что вы получили 8 часов свободы. Перед каждым новым сношением необходимо ввести новую дозу контрацептива.

1 из 2

ПредыдущаяЗа и против
Arrows-right
За и против
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...