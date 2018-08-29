Плюсы и минусы использования вагинальных таблеток для контрацепции

Спермициды — это вещества, которые разрушают сперматозоиды. Метод контрацепции для тех, кому хочется чего-нибудь не гормонального и не инвазивного. Если отбросить гормональную контрацепцию, внутриматочные устройства и добровольную хирургическую стерилизацию, фактически остается выбор без выбора: спермициды, презервативы (мужские и женские), вагинальные диафрагмы и цервикальные колпачки.

История вопроса: от самых водорослей

Спермициды относятся к самым древним методам контрацепции. Японки использовали шарики из бамбуковой бумаги, мусульманки — листья ивы, женщины, живущие на островах Тихого океана, применяли морские водоросли. В египетских папирусах, датированных 1850 г. до нашей эры, упоминаются тампоны из меда, смолистых веществ и экскрементов крокодилов.

Соранус из Эфеса, живший в 98-138 гг — первый признанный специалист по контрацептивным снадобьям в истории человечества. Он изучал медицину в Александрии, а практиковал в Риме. Благодарные потомки могут насладиться десятками рецептов, дошедшими до наших дней.