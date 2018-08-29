Плюсы и минусы использования вагинальных таблеток для контрацепции

Спермициды — это вещества, которые разрушают сперматозоиды. Метод контрацепции для тех, кому хочется чего-нибудь не гормонального и не инвазивного. Если отбросить гормональную контрацепцию, внутриматочные устройства и добровольную хирургическую стерилизацию, фактически остается выбор без выбора: спермициды, презервативы (мужские и женские), вагинальные диафрагмы и цервикальные колпачки.
История вопроса: от самых водорослей
Спермициды относятся к самым древним методам контрацепции. Японки использовали шарики из бамбуковой бумаги, мусульманки — листья ивы, женщины, живущие на островах Тихого океана, применяли морские водоросли. В египетских папирусах, датированных 1850 г. до нашей эры, упоминаются тампоны из меда, смолистых веществ и экскрементов крокодилов.
Соранус из Эфеса, живший в 98-138 гг — первый признанный специалист по контрацептивным снадобьям в истории человечества. Он изучал медицину в Александрии, а практиковал в Риме. Благодарные потомки могут насладиться десятками рецептов, дошедшими до наших дней.
Соранус собственноручно изготавливал мягкую массу из орехов и фруктов (вероятно, очень кислых и спермицидных) и предлагал прикрывать маточный зев мягкой шерстью.
История современных спермицидов берет начало в далеком 1885 году. В аптеках Англии начали продавать контрацептивные пессарии из масла какао и сульфата хинина. В 20-х гг ХХ века в продаже появились шипучие таблетки с диоксидом углерода и фенилацетатом ртути. Уже через 30 лет появились вполне современные соединения, содержащие поверхностно-активные вещества, умеющие разрушать мембраны сперматозоидов: ноноксинол-9, октоксинол-9, бензалкония хлорид и менфегол.
В РФ применяют спермициды, содержащие бензалкония хлорид («Фарматекс», «Бенатекс», «Гинекотекс») и ноноксинол-9 («Патентекс Овал» и «Стерилин») в форме вагинальных таблеток, свечей или крема.
Как это работает
Принцип действия очень простой: спермицид надо ввести во влагалище перед каждым половым актом и терпеливо ждать. Очень важно выдержать время до начала контакта, чтобы вещество полностью растворилось и «приступило к работе». Самые медленные — таблетки: их вводят не позднее, чем за 8-10 минут до начала полового акта. Свечи начинают работать примерно через 3 минуты, крем — через 1-3 минуты.
Конечно, чтобы не оказываться в ситуации «подожди, дорогой, еще таблетка не запенилась», вещество можно ввести заранее.
Однако если начало полового акта затягивается, придется ввести дополнительную дозу препарата. Ноноксинол-9 обновляют каждый час, препараты с бензалкония хлоридом в этом плане гуманнее: новую вагинальную таблетку стоит ввести, если контакт отложился на 3 часа, капсулу или свечу — через 4 часа, новую дозу крема вводят, если романтическое свидание отложилось на 8–10 часов. При этом не надо стремиться как-то «вымыть» предыдущую порцию спермицида.
Самое главное правило: одна порция спермицида — один половой контакт. Даже если в инструкции написано, что крем сохраняет спермицидную активность целых 8 часов, это не значит, что вы получили 8 часов свободы. Перед каждым новым сношением необходимо ввести новую дозу контрацептива.