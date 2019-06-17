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Осложнения при родах — мифы, заблуждения и самые популярные «страшилки»

Казалось бы, что может быть счастливее для будущих мамы и папы, чем встреча с долгожданным малышом. Однако даже в 21 веке роды для некоторых продолжают оставаться фактором риска или своего рода «русской рулеткой» — кому как повезет. О том, какие осложнения здоровья могут случиться при родах и каковы основные причины материнской смертности — в материале Passion.ru и акушера-гинеколога Ирины Федюниной.
Ирина Федюнина,
врач - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, Клиника МЕДСИ на Ленинградском проспекте

Печальная статистика

На первый взгляд, даже сам термин «материнская смертность» странно слышать в наше время, эпоху современных медицинских технологий, широкого развития возможностей репродуктивной медицины. Вместе с тем медики определяют материнскую смертность как смерть женщины, наступившую в период беременности или в течение 42 дней после ее окончания. Несмотря на явную тенденцию к снижению, за последние 20 лет материнская смертность в России и в мире в целом остается достаточно высокой.

Обратимся к данным Всемирной организации здравоохранения. Ежедневно около 830 женщин умирают от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами. А 99% всех случаев материнской смерти происходит в развивающихся странах. Ежегодно в мире регистрируется порядка 350 000 материнских смертей, а эта цифра, между прочим, равна населению города Сочи. Причем у жительниц крупных городов и областных центров шансы на успешное родоразрешение выше – наиболее высокие показатели материнской смертности наблюдаются среди женщин, проживающих в сельских районах и среди более бедных сообществ. По оценкам, в 2015 году примерно 303 000 женщин умерли во время и после беременности и родов. Поэтому сегодня усилия медицинского сообщества сосредоточены на значительном снижении глобального показателя материнской смертности до менее 70 на 100 000 живорожденных.

В России, согласно данным Минздрава РФ, год за годом отмечается планомерное снижение показателей материнской и младенческой смертности. К примеру, в 2017 году материнская смертность снизилась на 27%, по сравнению с предыдущим годом. В численных показателях это 7,3 случая на 100 тыс. родов. Для сравнения в 1990 г. этот показатель был выше в 6,5 раза — 47,7 случаев на 100 тыс. рождений. Но, как говорят медики, пока праздновать победу рано, если хотя бы один такой случай в год имеет место быть. В 2018 г. от последствий родов умерли 149 россиянок. Если кто-то считает, что это мало, представьте, что на месте каждой из них могла оказаться кто-то из ваших родственниц, знакомых, коллег, друзей. Каждая такая смерть – это огромное горе для семьи, родившегося ребенка, который на всю жизнь остается сиротой. Но необходимо также отметить, что показатель материнской смертности в нашей стране также снижается и приближается к таковому в развитых странах.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Основные причины материнской смертности

Причин материнской смертности может быть несколько. Назовем основные из них. В первую очередь неблагоприятный исход родов может быть связан с тем, что до сих пор в акушерстве существуют такие заболевания, причины и механизм развития которыхдо конца не изучены, а значит, невозможно предотвратить их в 100% случаев. В первую очередь это экстрагенитальная патология – сюда включены хронические заболевания матери, существовавшие до беременности и осложняющие ее, или заболевания, впервые обострившиеся во время беременности.

Существуют малозначимые для беременности экстрагенитальные заболевания, которые в малой степени влияют на течение гестации (количество полных недель вынашивания, которые прошли с даты первого дня последней менструации до рождения ребенка) и не несут за собой угрозу жизни для матери и плода: хронический гастрит, хронический цистит, остеохондроз, и т.д.

Также есть более грозная группа соматической (экстрагенитальной) патологии, которая может значительно осложнять течение гестации, родов и послеродового периода и повышать риск неблагоприятных исходов, вплоть до летальных (сердечно-сосудистая недостаточность, и в частности инфаркты, заболевания головного мозга — инсульты, кисты головного мозга, заболевания печени, почек, приводящие к снижению их функции и т.д.).

Спровоцировать неблагоприятный исход родов могут такжекровотечения, происходящие вследствие различных причин:преждевременная отслойка плаценты (во время беременности и в родах), нарушение сократительной способности матки в раннем послеродовом периоде (атония и гипотония), травматические повреждения во время родов (разрыв матки и мягких родовых путей), а также врожденная или приобретенная патология свертывающей системы крови (генетическая тромбофилия, болезнь Виллебранда и т.д).

Стоит отметить, что акушерские кровотечения характеризуются массивностью и молниеносной скоростью нарастания кровопотери, поэтому если в считанные минуты в данной ситуации не оказать квалифицированную помощь, женщина погибнет. Поэтому в этой ситуации важен опыт и квалификация принимающего роды врача, чтобы в случае возможных осложнений оперативно принять меры по спасению женщины.

Третья группа патологий, которые могут стать причиной материнской смертности, — преэклампсия, эклампсия, которые являются тяжелыми стадиями гестоза, или по другой терминологии, позднего токсикоза, характеризуется дисфункцией жизненно важных органов.

Преэклампсия — это предсудорожное критическое состояние роженицы, которое характеризуется значительным подъемом артериального давления, высоким содержанием белка в моче, чаще всего сопровождается выраженными отеками. Это тяжелейшее осложнение второй половины беременности или послеродового периода, приводящая в конечном итоге к полиорганной недостаточности (сбой работы сразу нескольких органов). По степени тяжести различают умеренную и тяжелую преэклампсию. Если при умеренной преэклампсии возможно пролонгирование беременности на некоторый срок (под контролем состояния матери и плода), то тяжелая преэклампсия является жизнеугрожающим состоянием и показанием к экстренному родоразрешению.

Также принятия неотложных мер по спасению требует состояние эклампсии — это судорожный приступ, который либо удается снять, либо он переходит в кому. Различают мозговую, коматозную, печеночную и почечную эклампсию.

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