Осложнения при родах — мифы, заблуждения и самые популярные «страшилки»

Печальная статистика

На первый взгляд, даже сам термин «материнская смертность» странно слышать в наше время, эпоху современных медицинских технологий, широкого развития возможностей репродуктивной медицины. Вместе с тем медики определяют материнскую смертность как смерть женщины, наступившую в период беременности или в течение 42 дней после ее окончания. Несмотря на явную тенденцию к снижению, за последние 20 лет материнская смертность в России и в мире в целом остается достаточно высокой.

Обратимся к данным Всемирной организации здравоохранения. Ежедневно около 830 женщин умирают от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами. А 99% всех случаев материнской смерти происходит в развивающихся странах. Ежегодно в мире регистрируется порядка 350 000 материнских смертей, а эта цифра, между прочим, равна населению города Сочи. Причем у жительниц крупных городов и областных центров шансы на успешное родоразрешение выше – наиболее высокие показатели материнской смертности наблюдаются среди женщин, проживающих в сельских районах и среди более бедных сообществ. По оценкам, в 2015 году примерно 303 000 женщин умерли во время и после беременности и родов. Поэтому сегодня усилия медицинского сообщества сосредоточены на значительном снижении глобального показателя материнской смертности до менее 70 на 100 000 живорожденных.

В России, согласно данным Минздрава РФ, год за годом отмечается планомерное снижение показателей материнской и младенческой смертности. К примеру, в 2017 году материнская смертность снизилась на 27%, по сравнению с предыдущим годом. В численных показателях это 7,3 случая на 100 тыс. родов. Для сравнения в 1990 г. этот показатель был выше в 6,5 раза — 47,7 случаев на 100 тыс. рождений. Но, как говорят медики, пока праздновать победу рано, если хотя бы один такой случай в год имеет место быть. В 2018 г. от последствий родов умерли 149 россиянок. Если кто-то считает, что это мало, представьте, что на месте каждой из них могла оказаться кто-то из ваших родственниц, знакомых, коллег, друзей. Каждая такая смерть – это огромное горе для семьи, родившегося ребенка, который на всю жизнь остается сиротой. Но необходимо также отметить, что показатель материнской смертности в нашей стране также снижается и приближается к таковому в развитых странах.