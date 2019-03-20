Наивные мифы и увлекательная правда о тренировке интимных мышц

Имбилдинг: история

В последнее время все чаще и чаще можно столкнуться с таким понятием, как имбилдинг. Это загадочное слово (imbuilding) в переводе с английского означает строительство интимных мышц. А по сути это комплекс тренажерных методик, направленных на развитие, укрепление или поддержание мышц тазового дна. Это приводит и к укреплению женского здоровья, и к легкому и наименее безболезненному протеканию физиологических родов, и к более быстрому восстановлению после родов, а также к улучшению качества интимной жизни женщины.

Хотя название имбилдинг довольно молодое и модное, но о методиках для укрепления мышц тазового дна женщинам известно с древнейших времен. Особенно популярны и развиты были эти методики в странах Древнего Востока и Индии. Там красоте женщины, а также ее интимному здоровью не только уделялось большое внимание, но и создавались специальные институты, готовящие девочек и молодых девушек к половой жизни, беременности и родам. В Японии считалось, что женщина, не владеющая искусством управления мышцами тазового дна, непрерывно теряет жизненную энергию. Гейши могли, зажав шарик мышцами лона, выстрелить им и попасть в чайную чашку на расстоянии 3-5 метров. А практики йоги, направленные на развитие интимных мышц, помогают замкнуть и упорядочить жизненную энергию в теле женщины. Элементы современного имбилдинга имеются и в восточных танцах, популярных и сегодня. Во время исполнения танца живота задействованы все мышцы брюшного пресса и малого таза. Занятие восточными танцами тренируют мышцы промежности, позволяя облегчить протекание родов и уменьшить вероятность разрывов за счет увеличения эластичности этой зоны.

На сегодняшний день все методики, накопленные тысячелетиями, объединены в одну технику – имбилдинг. Имбилдингом можно заниматься самостоятельно в домашних условиях, а также под контролем тренера по имбилдингу. Методика включает в себя комплекс занятий, направленных как на укрепление наружных мышц бедер, промежности и ягодичных мышц, а также на развитие мышц влагалища с помощью различных тренажеров. Как вы будете укреплять мышцы тазового дна решать, безусловно, вам, но ни у кого не возникает сомнений, что каждой женщине для укрепления женского здоровья необходимы эти методики.