Менструальная чаша: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

В России менструальные чаши не входят в перечень предметов медицинского назначения, потому в аптеках вы их вряд ли найдете. Пользователи покупают их в секс-шопах, заказывают на Алиэкспрессе или привозят из стран Евросоюза. И не всегда понимают, как с этим чудом обращаться.