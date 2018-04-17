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Менструальная чаша: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

В России менструальные чаши не входят в перечень предметов медицинского назначения, потому в аптеках вы их вряд ли найдете. Пользователи покупают их в секс-шопах, заказывают на Алиэкспрессе или привозят из стран Евросоюза. И не всегда понимают, как с этим чудом обращаться.

Практически во всех развитых странах менструальная чаша относится к женским гигиеническим средствам наравне с тампонами и прокладками и активно набирает популярность. Ее основными преимуществами считают:

  • Безопасность: медицинский силикон не вызывает аллергии и не способствует размножению золотистого стафилококка;
  • Надежность: она не менее чем тампон, и точно более чем прокладка, защищает от протеканий;
  • Маневренность: с чашей внутри можно принимать ванну, плавать в бассейне и прочих водоемах и даже заниматься сексом;
  • Экологичность: материал чаши позволяет отнести ее к легко утилизируемым отходам, но выбрасывают их, разумеется, гораздо реже и в меньших количествах, чем использованные тампоны и прокладки. В России это изделие чаще всего покупают из соображений экономии: разброс цен (в переводе на рубли), в зависимости от поставщика и производителя составляет от 300 до 3000 рублей. То есть одна чаша стоит как 1-10 пачек тампонов, а хватает ее лет на 5-10.

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