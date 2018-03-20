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Синдром токсического шока: насколько опасны вагинальные тампоны

Лорен Вассер, американская модель, лишившаяся пять лет назад ноги из-за синдрома токсического шока, готовится к новой ампутации. И потому тема опасности тампонов при менструации опять широко обсуждается в мировых СМИ.
Нона Овсепян,
главный специалист по акушерству и гинекологии медицинской компании «Инвитро»

Опасность вагинальных тампонов активно дискутировалась в восьмидесятые годы ХХ века. В 1980 году в Европе 800 женщин пострадали от синдрома токсического шока из-за использования тампонов.

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Тогда же были разработаны четкие правила: менять гигиенические средства каждые четыре часа и использовать минимальный размер, необходимый для впитывания выделений. Массовых трагедий больше с тех пор не повторялось, тема почти забылась, но возникла вновь только в 2012 году, когда молодой американской модели Лорен Вассер ампутировали ногу из-за синдрома токсического шока. Лорен почувствовала себя плохо на вечеринке. Она подумала, что заболела гриппом и поехала домой, где и потеряла сознание. В больницу ее привезли на грани смерти. Жизнь ей удалось спасти, но правую ногу пришлось ампутировать: началась гангрена. Левую удалось спасти, но, как теперь выяснилось, ненадолго. Скорее всего, Лорен опять предстоит ампутация… И все эти опасные симптомы развились из-за неправильного использования гигиенического тампона.

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