Тогда же были разработаны четкие правила: менять гигиенические средства каждые четыре часа и использовать минимальный размер, необходимый для впитывания выделений. Массовых трагедий больше с тех пор не повторялось, тема почти забылась, но возникла вновь только в 2012 году, когда молодой американской модели Лорен Вассер ампутировали ногу из-за синдрома токсического шока. Лорен почувствовала себя плохо на вечеринке. Она подумала, что заболела гриппом и поехала домой, где и потеряла сознание. В больницу ее привезли на грани смерти. Жизнь ей удалось спасти, но правую ногу пришлось ампутировать: началась гангрена. Левую удалось спасти, но, как теперь выяснилось, ненадолго. Скорее всего, Лорен опять предстоит ампутация… И все эти опасные симптомы развились из-за неправильного использования гигиенического тампона.