### Вес не имеет значенияОпущение внутренних органов встречается гораздо чаще, чем принято думать. Факторы риска:недавние роды;травмы копчика;повышенное внутрибрюшное давление;регулярное поднятие тяжестей (характерно, например, для людей, занимающихся тяжелым физическим трудом).ряд патологий. Признаком этой «аномалии» чаще всего является характерный выпирающий живот: как у стройных, так и у полных людей. ### Основной признак«Так как часто опущение внутренних органов — это следствие травмы копчика и крестца, то случиться такое может с каждым. Как это происходит? При падении на копчик и крестец позвоночный столб останавливается, а внутренние органы продолжают движение вниз по инерции, и связки, поддерживающие их, растягиваются. Если в организме не хватает витаминов и микроэлементов, эндокринные нарушения и, как следствие, слабая соединительная ткань, это усугубляет ситуацию. К слову, подобное ослабление тканей нередко случается у людей, ограничивающих употребление мяса в пищу.Самый говорящий внешний признак — это выпяченный, торчащий над лоном живот. Причем он может быть и у худых людей, и у полных – в любом возрасте, при любом весе. Когда пациент пытается убрать его обычными средствами – диетой и закачиванием пресса – это, как правило, не помогает. Плюс симптомами опущения внутренних органов могут быть и такие заболевания, как частые циститы, варикоз, геморрой, нарушение эрекции у мужчин и обильные месячные – у женщин, недержание мочи». ### Что нельзя делать?Как мы выяснили, многие, не зная о патологии, пытаются избавиться от проблемы с помощью ряда физических упражнений. Многие их них могут только усугубить ситуацию. Например, нельзя допускать увеличения внутрибрюшного давления: в частности, поднимать тяжести. Следует избегать новых падений на копчик, особенно тем, кто часто катается на коньках, сноуборде, роликах и т.д. Прыжки на батуте наш эксперт также рекомендует исключить из списка возможных активностей, так как во время таких «упражнений» все внутренние органы просто «скачут» вверх-вниз с большой амплитудой и связки растягиваются еще больше. Нечто подобное происходит при езде на лошади. У тех, кто занимается верховой ездой, также присутствует риск падения на копчик. ### Беременные — в особой зоне рискаПосле родов у ряда женщин наблюдается опущение внутренних органов. Неслучайно после рождения ребенка обязательно рекомендуют носить специальный бандаж. «Необходимо делать это уже с 22-23 недели беременности – это профилактика как опущения внутренних органов, так и преждевременного опущения головки малыша в таз и сжатия костей черепа. Особенно если женщину беспокоят боли в пояснице во время беременности. Кроме того, сразу после родов необходимо подвязать живот простыней – так всегда делают грамотные акушерки. И после родов в течение нескольких месяцев тоже нужно носить бандаж, а после можно перейти на утягивающее белье. Это действительно важно и необходимо. Во-первых, бандаж помогает разгрузить позвоночник, во-вторых – поддерживает живот, который опускается вниз под действием силы тяжести. Роды – один из провоцирующих факторов опущения, особенно роды с выдавливанием плода. Это всегда заканчивается опущением внутренних органов. Бандаж минимизирует риски и последствия.Но, конечно, одного белья, чтобы решить проблему, недостаточно. Самый правильный алгоритм – это упражнения для подъема органов и укрепление мышц живота и тазового дна, плюс остеопатическое лечение и бандаж или утягивающее белье. Комплексный подход всегда более эффективен». ### К кому идти с этой патологией?«К остеопату, который работает с травмами и их последствиями, восстанавливает правильное положение костей и внутренних органов. Также я всегда рекомендую пациентам посещение врача-эндокринолога. Если организм испытывает дефицит витаминов и полезных элементов, если есть заболевания щитовидной железы, другие эндокринные нарушения, мы не сможем получить ожидаемый результат из-за слабости соединительной ткани. Здоровье организма складывается из многих составляющих. В нашем случае это самостоятельное выполнение упражнений плюс работа остеопата и эндокринолога».Опущение внутренних органов — это не только косметическая проблема, но и причина множества заболеваний и нарушений. Среди последних:цистит;геморрой;варикоз;недержание мочи;обильные и болезненные менструации;кисты яичников;миома матки;хронический простатит;боли в копчике и пояснице. Многие из этих следствий устраняются или значительно уменьшаются при правильном лечении, поэтому не откладывайте визит к специалисту. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!