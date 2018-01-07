Как пережить грипп с минимальными потерями и не заболеть снова
В прошлый раз мы с вами выяснили, можно ли отличить грипп от других ОРВИ и что делать, если это все-таки грипп. Теперь допустим (а так чаще всего и бывает), что в первые часы заболевания вы не успели принять экстренные меры. Что же делать теперь?
Смириться с тем, что ускорить выздоровление вы уже не сможете и постараться обеспечить себе относительно комфортное состояние на время болезни. То есть лечение будет чисто симптоматическое – устраняющее не саму болезнь, а ее неприятные проявления. Давайте рассмотрим возможности контроля основных симптомов.
Высокая температура
Лихорадка – это повышение температуры плюс плохое самочувствие. Обычно лихорадка сопровождается ознобом (когда температура растет), жаром (когда снижается), болью в мышцах, костях, суставах, голове – да где угодно.
Когда нужно снижать температуру? Вопреки устоявшимся представлениям, сама по себе температура до 40 градусов вреда организму не приносит. Выше этой цифры может быть опасна, но при ОРВИ и гриппе такое повышение практически невозможно. Это, скорее, визитная карточка некоторых редких тяжелых инфекций и неинфекционных состояний, при которых помощь врача нужна немедленно – вызывайте скорую.
В большинстве же случаев мы ориентируемся не на цифры термометра, а на самочувствие. Если вам плохо, то разумно принять жаропонижающее средство. Их много, но при банальном гриппе и ОРВИ лучшим соотношением эффективности и безопасности обладают два из них - парацетамол (ацетаминофен) и ибупрофен. Оба разрешены и для детей. В эквивалентных дозах почти равноэффективны с небольшим преимуществом у ибупрофена. Парацетамол предпочтителен для людей с болезнями желудка: в отличие от ибупрофена, он почти на него не влияет. Доза взрослого человека обычно стандартна – это до 3000 мг в сутки парацетамола или 1200 мг ибупрофена. Такие дозы можно назначать самостоятельно, это безрецептурные препараты. Но при необходимости, врач может превысить указанное количество.
Еще один миф – что названные препараты высокую температуру не снижают, лучше применить уколы анальгина или диклофенака. Почти всегда это не так. Причины неуспеха лечения парацетамолом и ибупрофеном – в недостаточных дозах. Особенно это наглядно можно видеть на примере детей, которым препараты в виде сиропа регулярно недодаются. Происходит это потому, что доза должна быть рассчитана на килограмм веса ребенка, а не по упрощенной схеме «по возрасту». Обычно на коробке с сиропом указана неправильная схема «по возрасту», а внутри коробки, в инструкции – правильная.
Важно: нельзя сочетать парацетамол и ибупрофен в одном приеме. Да, несмотря на то, что вы в аптеке даже можете увидеть таблетки, содержащие оба препарата. Это безобразие. В исследованиях доказано, что между их приемом должен быть интервал не менее 2 часов, иначе страдают почки. Обтирания водкой и уксусом, ледяная ванна и прочие народные наружные средства в этой ситуации либо бесполезны, либо небезопасны. Под их воздествием сосуды кожи сужаются и с трудом отдают тепло – в результате температура может подняться выше критических 40С.
А вот теплая, чуть прохладная ванна и душ будут вполне уместны и как средство снижения температуры и как средства гигиены, очищающие кожу от пота и восстанавливающие ее способность к терморегуляции. Не возбраняется пациенту и гулять, если его желание и погода к тому располагают. При этом одеваться следует по погоде, без излишнего укутывания – слишком теплая одежда задержит тепло и повысит температуру.