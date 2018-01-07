Масштабной эпидемии в этом году, вероятно, не будет. И все же каждый, не сделавший прививку вовремя, рискует. Что же делать, если вас свалил грипп?

Алексей Парамонов терапевт, к.м.н., генеральный директор клиники «Рассвет»

В прошлый раз мы с вами выяснили, можно ли отличить грипп от других ОРВИ и что делать, если это все-таки грипп. Теперь допустим (а так чаще всего и бывает), что в первые часы заболевания вы не успели принять экстренные меры. Что же делать теперь? Смириться с тем, что ускорить выздоровление вы уже не сможете и постараться обеспечить себе относительно комфортное состояние на время болезни. То есть лечение будет чисто симптоматическое – устраняющее не саму болезнь, а ее неприятные проявления. Давайте рассмотрим возможности контроля основных симптомов. Высокая температура Лихорадка – это повышение температуры плюс плохое самочувствие. Обычно лихорадка сопровождается ознобом (когда температура растет), жаром (когда снижается), болью в мышцах, костях, суставах, голове – да где угодно. Когда нужно снижать температуру? Вопреки устоявшимся представлениям, сама по себе температура до 40 градусов вреда организму не приносит. Выше этой цифры может быть опасна, но при ОРВИ и гриппе такое повышение практически невозможно. Это, скорее, визитная карточка некоторых редких тяжелых инфекций и неинфекционных состояний, при которых помощь врача нужна немедленно – вызывайте скорую.