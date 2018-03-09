Как быстро снять зубную боль до визита к врачу
Это плановый визит к стоматологу можно откладывать годами, всякий раз придумывая все новые уважительные причины. Но острая боль на уговоры не поддается. Причем нападает внезапно и иногда в таком месте и в такое время, что к врачу сразу не попасть.
Откуда берется боль
Боль — это сигнал о том, что зубы нуждаются в немедленной врачебной помощи. Острая боль означает, что деструктивные изменения зашли так далеко, что сам организм с ними не справляется.
Самые частые причины зубной боли:
- Кариес. Болезнь может разрушать зуб годами, не причиняя заметного дискомфорта, но в запущенной форме поражения оказываются очень глубокими, эмаль начинает болезненно реагировать на холод, тепло и даже на надавливание при жевании.
- Пульпит — воспаление пульпы — тканей, заполняющих полость зуба. Там много нервных окончаний, поэтому боль бывает острой и внезапной.
- Периодонтит — заболевание тканей околокорневого пространства, которое сопровождается болью при давлении на зуб.
- Нарушение целостности эмали — если при этом оголяет дентин, который очень чувствителен к внешнему воздействию, зуб может начать болеть от сладкого, горячего или холодного.
- Зуб мудрости прорезается довольно проблематично. Процесс часто сопровождается воспалением десны, ноющей болью и даже повышением температуры.
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