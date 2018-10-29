Естественные методы контрацепции, о которых вам полезно знать

Основной контингент моих пациенток – молодые женщины от 20 до 35 лет. Возраст репродуктивного расцвета. Обращаются женщины ко мне чаще с жалобами на нарушение менструального цикла и бесплодие. Еще 20 лет назад перед вступлением в половую жизнь молодых женщин волновал вопрос незапланированной беременности, сейчас же вопрос другой: а смогу ли я забеременеть. Наблюдается беспрецедентный рост бесплодия. Поэтому естественная контрацепция в настоящее время – один из способов понять женщине, фертильна она или нет.

«Ватиканская рулетка»

Самый популярный метод — календарный. Его еще иронично называют «ватиканская рулетка», поскольку это единственный метод контрацепции, разрешенный католической церковью. Суть его заключается в расчете «опасных» и «безопасных» дней на основе длины цикла.

При серьёзном подходе нужно начать с того, чтобы вести менструальный календарь в течение хотя бы восьми месяцев, а лучше года. Сразу хочу отметить, что это крайне сложно в настоящее время, поскольку вокруг много информации. Я это называю «борьба за наше внимание»: рекламы, работа, гул машин, сотовая связь и т.д. Женщины часто даже гормональные контрацептивы забывают принять.

После этого из длительности самого короткого цикла высчитывается первый фертильный день, а из длительности самого продолжительного — последний. Во время фертильных дней вероятность беременности высока, а значит, нужно либо избегать половой жизни, либо пользоваться презервативами.