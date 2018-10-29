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Естественные методы контрацепции, о которых вам полезно знать

Как пользоваться методом «зеленой недели» и когда на самом деле можно заниматься сексом без применения презервативов или других способов контрацепции? Насколько эффективны эти методы и кому они подойдут — на все волнующие вопросы о методах естественной контрацепции ответила Анна Усова, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.
Анна Усова,
акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент НГМУ

Основной контингент моих пациенток – молодые женщины от 20 до 35 лет. Возраст репродуктивного расцвета. Обращаются женщины ко мне чаще с жалобами на нарушение менструального цикла и бесплодие. Еще 20 лет назад перед вступлением в половую жизнь молодых женщин волновал вопрос незапланированной беременности, сейчас же вопрос другой: а смогу ли я забеременеть. Наблюдается беспрецедентный рост бесплодия. Поэтому естественная контрацепция в настоящее время – один из способов понять женщине, фертильна она или нет.

«Ватиканская рулетка»

Самый популярный метод — календарный. Его еще иронично называют «ватиканская рулетка», поскольку это единственный метод контрацепции, разрешенный католической церковью. Суть его заключается в расчете «опасных» и «безопасных» дней на основе длины цикла.

При серьёзном подходе нужно начать с того, чтобы вести менструальный календарь в течение хотя бы восьми месяцев, а лучше года. Сразу хочу отметить, что это крайне сложно в настоящее время, поскольку вокруг много информации. Я это называю «борьба за наше внимание»: рекламы, работа, гул машин, сотовая связь и т.д. Женщины часто даже гормональные контрацептивы забывают принять.

После этого из длительности самого короткого цикла высчитывается первый фертильный день, а из длительности самого продолжительного — последний. Во время фертильных дней вероятность беременности высока, а значит, нужно либо избегать половой жизни, либо пользоваться презервативами.

Менструальный цикл обычно длится около месяца, беременность может наступить лишь в течение пары суток после овуляции (в среднем 32 часа).

Если добавить несколько дней, в течение которых сперматозоиды остаются активными в трубах (5, но есть факты и 8 дней), получится шесть-семь фертильных (то есть благоприятных для зачатия) дней.

Метод Биллингса

Сложность в том, что оценить овуляцию (выход яйцеклетки из фолликула яичника) можно только при ультразвуковом обследовании, а предсказать её дату с абсолютной точностью невозможно. Правда, можно ориентироваться на длину менструального цикла и использовать формулы, чтобы примерно определить фертильный период. Еще можно следить за цервикальной слизью. Впервые этот метод описал австралийский врач Биллингс.

Метод заключается в наблюдении женщиной за секрецией (производством и выделением) ее цервикальной слизи. Начиная с последнего дня менструации следует наблюдать за консистенцией шеечной слизи, внося наблюдения в специальную таблицу. Для этого нужно выбрать специальные обозначения для «сухих» дней, когда область влагалища остается на ощупь сухой, «фертильных» — наблюдается любой тип слизи, и «опасных» дней, когда слизь влажная и тягучая. Последний день из числа «опасных» — это наиболее благоприятный для зачатия день, «день пик».

Во время неблагоприятной для зачатия фазы шеечная слизь густая, возможно комковатая, образует так называемую «пробку», в этом случае выделения почти незаметны и влагалище на ощупь «сухое». Ближе к овуляции выделения становятся более прозрачными и текучими. С этого момента следует воздержаться от половых сношений или же использовать другие методы контрацепции (например, презерватив), если метод Биллинга используется с целью предотвращения нежелательной беременности.

В дни, наиболее благоприятные для зачатия, слизь очень «тягучая», её можно легко растянуть между двумя пальцами. По консистенции она напоминает сырой яичный белок.

После овуляции выделения снова становятся густыми, а затем и совсем исчезают. Так как структура выделений меняется за несколько дней до и через несколько дней после овуляции, можно вычислить приблизительную дату овуляции.

Через 3 дня после «дня пик» и до начала менструации можно не предохраняться.

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