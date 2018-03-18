Passion собрал консилиум врачей, чтобы обсудить эту сложную тему. И теперь мы можем предложить вам еще как минимум семь убедительных гипотез.

«Более чем в 50% случаев причиной боли являются проблемы с мышцами и связками, окружающими позвоночник, — говорит врач-невролог Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде, Дмитрий Дымнич. — Такие боли обычно умеренно выражены, носят ноющий или тянущий характер, усиливаются при движениях, которые создают нагрузку на больную мышцу. Предрасполагающими моментами для появления подобных болей являются переохлаждение, непривычные физические нагрузки, сидячая работа, нарушение осанки, сколиоз».

Но довольно часто боль возникает в связи с различными поражениями внутренних органов, расположенных на уровне крестца и поясницы. Что же там может болеть?

Почки

Болезни мочевыводящей системы (цистит, пиелонефрит, а особенно мочекаменная болезнь) чаще всего проявляются болью именно в пояснице. Причем боль может быть настолько острой, что вы и без наших рекомендаций поспешите вызвать «Скорую помощь».