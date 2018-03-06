Очищение крови от продуктов метаболизма и есть основная функция почек. Креатинин — вещество, которое образуется при энергетическом обмене в мышечной ткани — попадает в кровь. После фильтрации в почках (клубочковой фильтрации) кровь очищается, а креатинин и другие побочные продукты выводятся из организма с мочой. Если выведение креатинина с мочой снижается, то, соответственно, растет его концентрация в крови. Поэтому анализ крови на креатинин (оценка скорости клубочковой фильтрации ) — самый надежный способ обнаружить хроническую болезнь почек (ХБП) на ранней стадии и начать лечение. Повышенный креатинин в крови говорит о нарушении фильтрации в почках. Врачи выделяют пять стадий ХБП:

Почки незначительно повреждены, фильтрация идет нормально. Фильтрация незначительно снижается. Скорость фильтрации снижается в 1,5-2 раза. Скорость фильтрации снижается в 2-4 раза по сравнению с нормальной. На этой стадии здоровье почки уже не восстановить. Конечная стадия заболевания. Скорость фильтрации более чем в шесть раз меньше нормальной. Требуется диализ или трансплантация почки.

После 40 лет клубочковая фильтрация уменьшается на 1% ежегодно. Причем в европейских странах (в том числе и в России) заболеваемость среди женщин примерно на 30% выше, чем среди мужчин.