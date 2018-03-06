Признаки, симптомы и диагностика болезней почек у женщин
Почему болят почки
В том-то и проблема, что почки не болят (если только речь не идет о мочекаменной болезни, при которой ткани органа травмируются чисто механически). А многие воспалительные процессы и нарушение работы на первых порах проходят практически бессимптомно. Почка — очень терпеливый орган, она будет молчать, пока на 70% не отключится.
Для 50% больных лечение начинается в реанимации. То есть когда человек приходит в себя и узнает, что почки у него больше нет, а очищение крови теперь возможно только с помощью аппаратного диализа.
Очищение крови от продуктов метаболизма и есть основная функция почек. Креатинин — вещество, которое образуется при энергетическом обмене в мышечной ткани — попадает в кровь. После фильтрации в почках (клубочковой фильтрации) кровь очищается, а креатинин и другие побочные продукты выводятся из организма с мочой. Если выведение креатинина с мочой снижается, то, соответственно, растет его концентрация в крови. Поэтому анализ крови на креатинин (оценка скорости клубочковой фильтрации ) — самый надежный способ обнаружить хроническую болезнь почек (ХБП) на ранней стадии и начать лечение. Повышенный креатинин в крови говорит о нарушении фильтрации в почках. Врачи выделяют пять стадий ХБП:
- Почки незначительно повреждены, фильтрация идет нормально.
- Фильтрация незначительно снижается.
- Скорость фильтрации снижается в 1,5-2 раза.
- Скорость фильтрации снижается в 2-4 раза по сравнению с нормальной. На этой стадии здоровье почки уже не восстановить.
- Конечная стадия заболевания. Скорость фильтрации более чем в шесть раз меньше нормальной. Требуется диализ или трансплантация почки.
После 40 лет клубочковая фильтрация уменьшается на 1% ежегодно. Причем в европейских странах (в том числе и в России) заболеваемость среди женщин примерно на 30% выше, чем среди мужчин.