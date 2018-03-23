11 факторов, которые позволят отсрочить рак

Наверняка большинство из наших рекомендаций покажутся вам знакомыми. Но не исключено, что вы обнаружите много нового для себя.

Не курите

Избавьте себя даже от пассивного курения. Конечно, не все курильщики умирают от рака легких, но практически все, умершие от него, были курильщиками. «В Москве для курильщиков со стажем есть возможность бесплатно регулярно проходить низкодозную компьютерную томографию, а это золотой стандарт профилактики рака легких», — напомнил нам Владислав Милейко, руководитель направления онкодиагностики биомедицинского холдинга «Атлас».

Откажитесь от алкоголя

Риск различных видов рака, включая рак груди, кишечника, почек и печени, возрастает с увеличением количества потребляемого алкоголя.

Следите за массой тела