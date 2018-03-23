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11 факторов, которые позволят отсрочить рак

Плохая новость: заболеваемость раком растет. Хорошая новость: она растет в основном потому, что увеличивается продолжительность жизни. Раньше люди умирали, не дождавшись своего рака. Последнее, впрочем, означает, что чем вы старше, тем выше риски. Как их отодвинуть?

Наверняка большинство из наших рекомендаций покажутся вам знакомыми. Но не исключено, что вы обнаружите много нового для себя.

Не курите

Избавьте себя даже от пассивного курения. Конечно, не все курильщики умирают от рака легких, но практически все, умершие от него, были курильщиками. «В Москве для курильщиков со стажем есть возможность бесплатно регулярно проходить низкодозную компьютерную томографию, а это золотой стандарт профилактики рака легких», — напомнил нам Владислав Милейко, руководитель направления онкодиагностики биомедицинского холдинга «Атлас».

Откажитесь от алкоголя

Риск различных видов рака, включая рак груди, кишечника, почек и печени, возрастает с увеличением количества потребляемого алкоголя.

Следите за массой тела

«По последним данным, свыше десяти видов онкологических заболеваний связаны с ожирением, — предупреждает Дмитрий Олькин, врач-онколог-химиотерапевт медицинского центра «Атлас». — В том числе рак груди, простаты, легких, толстой кишки и почек. Оптимальным будет сочетание здорового питания и активной физической деятельности, по крайней мере, в течение получаса ежедневно».

Следите за питанием

Этот совет логично следует из предыдущего. Рацион должен основываться на фруктах, овощах и других продуктах растительного происхождения.

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