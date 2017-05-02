Мы сейчас не о профилактике туберкулеза в мировом масштабе. Мы всего лишь о справках для лагеря.

В течение года вы могли дать согласие на туберкулинодиагностику ребенка, а могли написать отказ. Вам, конечно, угрожали в случае отказа не пускать ребенка в школу, но обычно до этого не доходит. Ибо конфликт законов всегда решается в пользу основного закона, то есть Конституции. Если не решается, то правдолюбивые родители подключают к делу прокуратуру, а в последнее время еще и детского омбудсмена… В общем, случаи, когда ребенка без пробы манту не пускали в школу и школе ничего за это не было, науке пока неизвестны. То ли дело детские летние лагеря. Они не обязаны предоставлять ребенку всеобщее среднее образование в рамках Конституции, зато обязаны чтить СанПИН.

Вот почему в середине мая неизбежно и неизменно вырастают очереди «за справкой» у кабинетов фтизиатров и в тубдиспансерах. Выбор остается невелик: либо соглашаться на Манту, либо отказываться от лагеря. Или возможны варианты? Давайте разберемся.

Конфликт законов

На что ссылаются медсестры и директора в школах, когда не хотят допускать к занятиям ребенка-«отказника»?

Они ссылаются на СанПИН СП 3.1.2.3114−13 «Профилактика туберкулеза», статью 5.7, абзац 2.

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Родители, как правило, парируют, ссылаясь на:

Ст. 20 ФЗ-323 «Об охране здоровья граждан в РФ», запрещающей ЛЮБОЕ медицинское вмешательство (в том числе скрининг) без информированного добровольного согласия родителей;

Ст. 5 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», гарантирующей ВСЕМ гражданам получение бесплатного образования вплоть до среднего профессионального.

Ст. 43 п.4 Конституции, не просто гарантирующей всеобщее среднее образование, но и объявляющей его обязательным (в отличие от Манту, которая, по ФЗ-323, дело добровольное).

Но, во-первых, как уже было сказано, все эти три веских козыря работают только против школ и совершенно бессильны против детских лагерей, которые тоже дело добровольное. Еще более добровольное, чем туберкулинодиагностика.

А во-вторых, не все родители и не все директора школ пока знают, но информацию уже доводят до сведения: в 2015 году Верховный суд РФ рассматривал дело об оспаривании абзаца второго пункта 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» и оставил его в силе.