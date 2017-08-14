С греческого это слово так и переводится: «правильное питание». Но любая правильность, доведенная до фанатизма, превращается в нервное расстройство.

Справедливости ради надо отметить, что диагноз «орторексия» пока не внесен в Международную классификацию болезней (МКБ-10). Пока… Психологи и психиатры, специалисты по коррекции пищевого поведения оперируют им весьма активно. Термин и первое описание проблемы появились в 1997 году с подачи американского врача Стивена Брэтмана. Ему (понятию, а не Брэтману) в этом году исполняется 20 лет — минимальный срок для проведения достоверных долгосрочных исследований. Анорексию изучали почти 30 лет, прежде чем официально признали заболеванием. Тогда, в конце 90-х, весь мир был одержим идеей здорового питания и борьбы с жиром, поэтому опасность орторексии совершенно сознательно игнорировали. «Второе дыхание» тема обрела благодаря веганскому блогу американки Джордан Янгер.