Начитавшись Интернета, каких только болезней у себя не найдешь!

Благодаря «Гуглу» и «Яндексу» любую болезнь может у себя найти каждый дотошный гражданин. Давайте честно: у кого из вас не болел живот после статьи о раке кишечника или раке яичников ? Что, до сих пор болит? А вот это уже ипохондрия!

Ипохондрия как реальное заболевание

Еще со времен Гиппократа врачи отмечали у некоторых людей чрезмерную тревожность и беспокойство по поводу собственного здоровья. В наше время, помимо бытового понятия «ипохондрик», существует и реальное психическое заболевание. В МКБ-10 (международной классификации болезней) значится диагноз «Ипохондрическое расстройство», относящееся к соматоформным (психосоматическим) расстройствам.

У настоящего ипохондрика поиск у себя различных заболеваний приобретает навязчивый характер и может перерасти в параноидную одержимость. А доступность медицинских статей и медицинских порталов усугубляет ситуацию.

И вот главный вопрос: как отличить реальное психическое расстройство от, скажем так, онконастороженности и ответственного отношения к собственному здоровью?