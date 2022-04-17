Iron man: почему возникает дефицит железа и как от него избавиться

Железо — один из самых важных микроэлементов в метаболизме человека. Почти 70% всего поступающего в организм железа идет на синтез гемоглобина: красные кровяные тельца с помощью него переносят кислород к тканям и запускают энергетический обмен. Организм расходует его в больших количествах ежесекундно — без него невозможна работа митохондрий (энергетические станции организма, превращающие глюкозу в тепло и энергию). Только представьте себе: в день человек тратит около 60 кг митохондрий. Железо — это также синтез ДНК, правильная работа щитовидной железы и иммунной системы. При недостатке железа у организма нет энергии на утилизацию отходов, на физическую активность, на интеллектуальную деятельность. Однако методов раз и на всю жизнь поднять уровень железа до необходимых параметров нет.

Сколько железа надо человеку

Мы должны постоянно восполнять потраченное железо: с пищей, а в некоторых случаях, по назначению врача, с лекарственными препаратами, БАДами.

Мужской организм (пациент среднего роста) — 4 г железа

Женский организм (пациентка среднего роста) — 3,5 г железа

Учитывайте, что чем выше человек, тем у него больше потребности в железе. Ежедневно в организм поступает примерно 1-2 мг железа с пищей и столько же теряется со слущивающимися клетками кожи и кишечника.

В определенных случаях, таких как болезни ЖКТ, обильная менструация, дефицит железа становится хроническим.