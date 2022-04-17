Iron man: почему возникает дефицит железа и как от него избавиться
Алена Саромыцкая
Основатель сети клиник Professional и международной Академии Advanced Professional, дерматолог, косметолог высшей категории, международный тренер-эксперт.
Железо — один из самых важных микроэлементов в метаболизме человека. Почти 70% всего поступающего в организм железа идет на синтез гемоглобина: красные кровяные тельца с помощью него переносят кислород к тканям и запускают энергетический обмен. Организм расходует его в больших количествах ежесекундно — без него невозможна работа митохондрий (энергетические станции организма, превращающие глюкозу в тепло и энергию). Только представьте себе: в день человек тратит около 60 кг митохондрий. Железо — это также синтез ДНК, правильная работа щитовидной железы и иммунной системы. При недостатке железа у организма нет энергии на утилизацию отходов, на физическую активность, на интеллектуальную деятельность. Однако методов раз и на всю жизнь поднять уровень железа до необходимых параметров нет.
Сколько железа надо человеку
Мы должны постоянно восполнять потраченное железо: с пищей, а в некоторых случаях, по назначению врача, с лекарственными препаратами, БАДами.
- Мужской организм (пациент среднего роста) — 4 г железа
- Женский организм (пациентка среднего роста) — 3,5 г железа
Учитывайте, что чем выше человек, тем у него больше потребности в железе. Ежедневно в организм поступает примерно 1-2 мг железа с пищей и столько же теряется со слущивающимися клетками кожи и кишечника.
В определенных случаях, таких как болезни ЖКТ, обильная менструация, дефицит железа становится хроническим.
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Иными словами, поддержание уровня железа в организме — это динамическая система: необходимо постоянно проводить диагностику
Основные причины дефицита железа
- обильные менструальные или маточные кровопотери,
- кровопотери при хирургических вмешательствах,
- прием антикоагулянтов или антиагрегантов,
- частое донорство,
- вегетарианство и анорексия,
- хронические заболевания с нарушением всасывания железа (различные гастроэнтерологические патологии, хроническая сердечная, почечная недостаточность).
Почему железо важно для косметологов и пластических хирургов
Регенерация — основа как процессов оздоровления, так и эстетического лечения/омоложения. То есть это один и тот же процесс. В косметологии воздействие идет через контролируемую травму, поэтому крайне важно, как идет процесс восстановления. Недостаток уровня железа в организме пациента может повлиять на ожидаемый эффект. В том числе уровень железа имеет огромное значение во время операций. В России ежегодно проводится около 10 млн хирургических вмешательств (около 2 млн — пластические операции), при этом до 40% пациентов имеют дефицит железа и предоперационную анемию, что в несколько раз увеличивает потенциальные неблагоприятные риски как в ходе операции, так и в послеоперационном периоде.
Влияет ли образ жизни на развитие дефицита
Образ жизни, эпигенетика, конечно, влияют. Если человек питается сбалансированно, занимается фитнесом, это снизит риски анемии. Железо, как было сказано выше, участвует в процессе жизнедеятельности митохондриях — в выработке энергии. Есть часть железа, которая содержится в миоглобине, в мышцах: если мышца в тонусе, железо дольше задерживается, что в итоге дает позитивный результат — легче поддерживать уровень железа в норме.
Если большая мышечная активность, человек активно качается, увлекается спортом, железо будет расходоваться быстрее. Если обильная менструация, железо будет также расходоваться быстрее. Если с кишечником, желудком проблемы — едите что попало, курите, принимаете алкоголь или, наоборот, ограничиваете себя в питании (голодание без контроля врача) — причин много, но выход один: ЗОЖ, диагностика и комплексная терапия.
Фото: freepik.com
Как восполнить сильный дефицит железа
Пациент может сдать анализы и, если будет выявлен дефицит, пройти курс капельниц. Количество препарата и количество капельниц определяется индивидуально в зависимости от параметров, которые есть в анализе крови.
После капельниц уровень ферритина поднимается быстрее, чем после приема капсул.
Капельница — ударная, а не поддерживающая терапия. Например, мы ставим капельницы раз в месяц, а железо должно поступать каждый день. Каждый день капельницу ставить не будешь. Поэтому правильный алгоритм: питание, прием микроэлемента в виде капсул плюс еще капельницы по назначению врача (переизбыток железа так же вреден и опасен, как его недостаток) — тогда это будет адекватная терапия. Плюс железо само по себе очень тяжело усваивается, поэтому обязательно в комплексе должен быть прием витамина С в адекватных дозах и фолиевая кислота, а также B12, если анализы показали его дефицит, так как они работают в комплексе.