Марина Архангельская Эксперт по водным программам в сети фитнес-клубов X-Fit

Некоторые люди часами мучаются в тренажерном зале или выходят на длительные пробежки, чтобы придать телу рельефность. А ведь есть приятные способы, позволяющие добиться стройности, — например, занятия в воде. Они эффективны по нескольким причинам. Во-первых, они воздействуют на мышцы-стабилизаторы, которые обеспечивают устойчивость тела, но не участвуют в движении. В других условиях их трудно тренировать, но чтобы удержаться на плаву, вам приходиться их напрягать. И, конечно, идет нагрузка на основные группы мышц. Во-вторых, плотность воды выше, чем плотность воздуха, поэтому сопротивление среды приводит к большему расходу энергии. И, наконец, аквагимнастика наименее опасна по сравнению с другими видами спорта, потому что благодаря силе выталкивания вода снимает нагрузку с позвоночника и суставов, позволяя вам выполнять упражнения при избыточном весе или после травм. Поэтому упражнения в бассейне, реке или море подходят всем. Попробуйте простой комплекс, который вы можете выполнять без инструктора. Если вы плаваете в открытой воде, то заходите не глубже, чем по плечи, а в бассейне вы можете найти место, где не касаетесь пола. Общее требование для всех упражнений — держать спину прямо.

Скручивания на пресс

Сядьте на воображаемый стул, затем сведите ноги вместе и поднимите их вверх, чтобы стопы показались из воды. Корпус при этом наклоняйте вперед, помогая себе руками держать баланс. Сделайте 15-20 таких скручиваний. При возвращении в исходное положение постарайтесь удерживать прямой угол между ногами и туловищем, не ложитесь на воду. Если вам сложно поднимать из воды прямые ноги, то согните их в коленях и продолжайте тренировать пресс.

Польза: при выполнении этого упражнения практически изолированно напрягается прямая мышца живота и снимается напряжение со спины и шеи, чего нельзя добиться на наклонной скамье или фитнес-коврике.