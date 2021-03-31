Полипы матки и полипы шейки матки: симптомы, диагностика и методы лечения

Полипы матки, полипы шейки матки - это женское заболевание половых органов, при котором локально разрастается слизистая оболочка матки или шейки матки, образуются своеобразные «выступы», один или несколько, которые носят название полипов. Полипы - это доброкачественное разрастание эндометрия (слизистой оболочки матки или шейки матки), вызванное различными нарушениями гормонального фона в организме. Предрасполагающими факторами развития полипов также могут быть воспалительные процессы половой сферы, травмы слизистой оболочки матки и т.д.

Каковы причины развития полипов?

Основная причина возникновения полипов - нарушение гормонального баланса, при котором вырабатывается большое количество эстрогенов - гормонов, стимулирующих разрастание слизистой оболочки матки (эндометрия).

Развитие полипов может прогрессировать по причине других заболеваний: патология щитовидной железы, хронические эндометриты, аднекситы, снижение иммунитета. Спустя какое-то время после перенесенного аборта либо диагностического выскабливания также могут образоваться полипы в связи с травматизацией слизистой оболочки матки.

Виды полипов

Виды полипов различают в зависимости от строения:

Полипы, которые находятся в полости матки, называются полипами эндометрия , а полипы, расположенные в канале шейки матки - полипами цервикального канала .

, а полипы, расположенные в канале шейки матки - . Полипы, которые произошли из ткани внутренних стенок матки, содержащих железы, называются железистыми полипами .

. Железисто-фиброзные полипы отличаются железами эндометрия в своем составе и стромы, поддерживающей их ткани.

отличаются железами эндометрия в своем составе и стромы, поддерживающей их ткани. Фиброзные полипы более всего в своем составе имеют плотную фиброзную ткань, и лишь небольшое число желез. Этот вид полипов развивается чаще всего у женщин в возрасте после сорока лет.

более всего в своем составе имеют плотную фиброзную ткань, и лишь небольшое число желез. Этот вид полипов развивается чаще всего у женщин в возрасте после сорока лет. Аденоматозными полипами называются полипы эндометрия, имеющие высокий риск перерождения в раковое заболевание эндометрия.

Симптоматика заболевания

Полипы матки и шейки матки небольших размеров не имеют симптомов и достаточно длительное время могут никак не заявлять о себе.

Симптомы:

Маточное кровотечение после завершения менструации;

Мажущие выделения из половых путей в середине цикла, до или после менструации;

Боли внизу живота - бывают не всегда, они обычно свидетельствуют о полипах крупных размеров в матке или шейке матки;

Боль при половом акте;

Влагалищные выделения с кровью после секса;

Бесплодие.

Проведение диагностики полипов матки

Все вышеперечисленные симптомы - это повод для женщины обратиться за помощью к специалисту, который проведет обследование, поставит диагноз, предложит методы и препараты для лечения. Полипы эндометрия часто выявляются лишь на осмотре у гинеколога при помощи УЗИ, осмотра матки с применением инструментов (гистероскопии). Полипы канала шейки матки могут быть видны при осмотре в зеркалах.