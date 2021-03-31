Полипы матки и полипы шейки матки: симптомы, диагностика и методы лечения
Полипы матки, полипы шейки матки - это женское заболевание половых органов, при котором локально разрастается слизистая оболочка матки или шейки матки, образуются своеобразные «выступы», один или несколько, которые носят название полипов. Полипы - это доброкачественное разрастание эндометрия (слизистой оболочки матки или шейки матки), вызванное различными нарушениями гормонального фона в организме. Предрасполагающими факторами развития полипов также могут быть воспалительные процессы половой сферы, травмы слизистой оболочки матки и т.д.
Каковы причины развития полипов?
Основная причина возникновения полипов - нарушение гормонального баланса, при котором вырабатывается большое количество эстрогенов - гормонов, стимулирующих разрастание слизистой оболочки матки (эндометрия).
Развитие полипов может прогрессировать по причине других заболеваний: патология щитовидной железы, хронические эндометриты, аднекситы, снижение иммунитета. Спустя какое-то время после перенесенного аборта либо диагностического выскабливания также могут образоваться полипы в связи с травматизацией слизистой оболочки матки.
Виды полипов
Виды полипов различают в зависимости от строения:
- Полипы, которые находятся в полости матки, называются полипами эндометрия, а полипы, расположенные в канале шейки матки - полипами цервикального канала.
- Полипы, которые произошли из ткани внутренних стенок матки, содержащих железы, называются железистыми полипами.
- Железисто-фиброзные полипы отличаются железами эндометрия в своем составе и стромы, поддерживающей их ткани.
- Фиброзные полипы более всего в своем составе имеют плотную фиброзную ткань, и лишь небольшое число желез. Этот вид полипов развивается чаще всего у женщин в возрасте после сорока лет.
- Аденоматозными полипами называются полипы эндометрия, имеющие высокий риск перерождения в раковое заболевание эндометрия.
Симптоматика заболевания
Полипы матки и шейки матки небольших размеров не имеют симптомов и достаточно длительное время могут никак не заявлять о себе.
Симптомы:
- Маточное кровотечение после завершения менструации;
- Мажущие выделения из половых путей в середине цикла, до или после менструации;
- Боли внизу живота - бывают не всегда, они обычно свидетельствуют о полипах крупных размеров в матке или шейке матки;
- Боль при половом акте;
- Влагалищные выделения с кровью после секса;
- Бесплодие.
Проведение диагностики полипов матки
Все вышеперечисленные симптомы - это повод для женщины обратиться за помощью к специалисту, который проведет обследование, поставит диагноз, предложит методы и препараты для лечения. Полипы эндометрия часто выявляются лишь на осмотре у гинеколога при помощи УЗИ, осмотра матки с применением инструментов (гистероскопии). Полипы канала шейки матки могут быть видны при осмотре в зеркалах.
Чтобы диагностировать полипы эндометрия, применяются следующие методы:
Осмотр гинекологом наружных половых органов, шейки матки с помощью зеркал, исследование матки и придатков позволяет доктору выявить полипы канала шейки матки. В данном случае они выглядят как образования розового цвета небольшого размера, выглядывающие из канала шейки во влагалище. Полипы же эндометрия, расположенные в полости матки, невозможно обнаружить при обыкновенном гинекологическом осмотре.
Исследование органов малого таза при помощи ультразвука, дает возможность специалисту обнаружить утолщение внутренней стенки матки (эндометрия), наблюдать выросты - полипы.
Гистероскопия принадлежит к самым информативным методам диагностирования полипов в области матки, которая проводится при помощи специального оптического прибора. С помощью гистероскопа доктор проводит осмотр маточной полости, при котором обнаруживаются полипы, их величина и количество. Кроме этого, при гистероскопии гинеколог может выполнить биопсию эндометрия: берет участок эндометрия для исследования под микроскопом. Биопсия эндометрия позволяет определить клеточный состав полипов с целью исключения злокачественного заболевания.
Метрография - тип исследования, для которого необходимо ввести специальное контрастное вещество в полость матки, после чего выполняют рентген матки. Этот метод исследования поможет определить неровности в очертаниях органов, полости матки, в том числе обнаружить полипы в матке.
Лечение полипов
Полипы матки и шейки матки возможно устранить исключительно хирургическим методом. Операция по удалению полипов носит название полипэктомии и осуществляется под контролем гистероскопа, когда врач видит, как выглядит полость матки на экране и удаляет измененную слизистую. Иногда выполняют выскабливание маточной полости - кюретаж. Данная гинекологическая операция осуществляется с применением общего наркоза.
Под выскабливанием полости матки имеется в виду механическое удаление эндометрия, то есть внутренней маточной оболочки со всеми имеющимися полипами, с использованием специальных инструментов. После оперативного вмешательства по удалению полипов пациентке необходимо наблюдаться у гинеколога, поскольку заболевание склонно к рецидивам (полипы появляются повторно), если не были выявлены и устранены первопричины.
Удаление полипов матки хирургическим путем противопоказано при наличии воспалительных болезней половой сферы женского организма, в связи с чем, прежде чем удалять полипы, женщина проходит обследование на наличие инфекционных возбудителей, которые передаются половым путем (хламидиоз, молочница, микоплазмоз, гонорея, трихомониаз и прочие).
Если полипы эндометрия или полипы цервикального канала возникают на фоне менструального цикла, то пациентке назначают терапию гормональными препаратами и другими лекарственными средствами, направленную на устранение гормональных нарушений и предотвращение повторного образования полипов.
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Полипы – опасное заболевание женской половой сферы, в ряде случаев переходящее в рак матки и цервикального канала. При наличии похожих симптомов, обратитесь к врачу. Помните, что лечение полипов рецептами народной медицины или самолечение противопоказаны!