19 мая — Всемирный День воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Что вы о них знаете? Спорим, почти ничего!

Слишком долго тема считалась неприличной, ее просто замалчивали. Но, как когда-то розовые ленточки привлекли всеобщее внимание к раку молочных желез, так теперь ВОЗ призывает всех не игнорировать ВЗК. Официальный символ кампании — фиолетовый цвет. Сегодня вечером 140 значимых архитектурных сооружений и памятников по всему миру предстанут в фиолетовом освещении: копенгагенская Русалочка, римский Колизей, Эйфелева башня, фонтан Кибелы в Мадриде, Дворцовый мост в Санкт-Петербурге и многие другие.

ВЗК — болезнь Крона и язвенный колит — болезни молодых: средний возраст пациентов 20–40 лет. К сожалению, слишком многим (почти всем!) диагноз ставится, когда его уже ни с чем не перепутаешь и без операции не обойдешься.

Не только пациенты, но и врачи часто не принимают всерьез эти симптомы:

Периоды обострения сменяются ремиссиями — и вам может казаться, что наступило выздоровление. А к моменту правильной постановки диагноза болезнь приобретает тяжелые формы. К числу осложнений ВЗК относятся кровотечение, кишечная непроходимость, развитие онкологических процессов, перитонит.

Точная постановка диагноза предполагает целый комплекс дорогостоящих и физически неприятных исследований: эндоскопических, радиологических, гистологических и лабораторных. То есть врачу нужно не только своевременно предположить правильный диагноз на основе весьма размытой картины заболевания, но и убедить пациента пройти все эти исследования. Анастасия Сегаль Руководитель Санкт-Петербургского Городского Центра воспалительных заболеваний кишечника

Цель терапии при ВЗК — предотвратить переход заболевания в тяжелую форму. В большинстве случаев требуется операция, так как полное исцеление с помощью медикаментозной терапии пока еще недостижимо. 35% больных признают, что не могут заниматься сексом, 40% — что не могут работать и строить карьеру так, как раньше. Поскольку все эти сложности приходятся на молодой возраст, пациенты с ВЗК часто впадают в депрессию.

Цель Всемирного дня ВЗК — не только выразить им сочувствие и солидарность, но и призвать представителей государства, бизнеса и организаций объединить усилия, чтобы обеспечить каждому своевременную диагностику и адекватное лечение.

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