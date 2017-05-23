Вы все еще грызете яблоки и запиваете их низкокалорийным йогуртом, чтобы похудеть? Тогда мы расскажем, чем вы рискуете. Хотя стройность и стала синоним красоты, она отнюдь не равна здоровью. Существует минимум шесть веских оснований, почему вредно и даже опасно быть худой.

Сниженный риск ревматоидного артрита

Это одна из тех болезней, от которых женщины страдают гораздо чаще, чем мужчины. Из-за нее развиваются боли в суставах и снижается их подвижность, причем лечение помогает только на ранних стадиях. Но, как выяснили шведские ученые, чем выше индекс массы тела (ИМТ), тем ниже шансы на развитие хронического артрита.

Профессор Карл Турессон обследовал 383 пациента и выяснил, что вероятность заболеть артритом до 63% ниже при избыточном весе и даже ожирении. Он связывает это с тем, что избыток висцерального жира в брюшной полости помогает бороться с болезнью. Хотя существует мнение, будто каждый лишний килограмм давит на суставы, выяснилось, что жир предотвращает проблему за счет специфических гормонов, которые создают защитный барьер против развития заболевания. Иными словами, ваш жир вас бережет. И если вдруг у вас разболелись колени или суставы на руках, то убедитесь, что в вашем ежедневном рационе есть мороженое, пирожное, конфеты и торты.

Здоровая сексуальность

В первую очередь этот пункт касается тучных мужчин: у них в среднем на семь минут больше времени до эякуляции, чем у худых, поэтому они чаще удовлетворяют любимых женщин. Объяснение этого факта состоит в том, что женский гормон эстрадиол, который содержится в залежах жира, подавляет мужской оргазм. Так что хотя двойной подбородок, может, и не выглядит возбуждающе, его обладатель знает, чего хочет в постели женщина.

Если же говорить о вас, то опасность бесплодия у полных людей ниже, чем у худых. При сокращении жировой прослойки нарушается ритм овуляции и снижение гормона эстрогена, что обычно и становится причиной, по которой женщина не может зачать.