Храп — почти как геморрой: до последнего никто не хочет обращаться к врачу.

Роман Бузунов Заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н., заведующий Центром медицины сна ФГБУ Клинический санаторий «Барвиха»

Многие даже не знают, что храп можно лечить официальными методами. Некоторые (особенно женщины) стесняются признаться, что храпят. Кое-кто не решается беспокоить доктора «по таким пустякам». Некоторые опасаются, что врач отправит их на операцию, и поэтому не говорят о том, что храпят... В общем, около 90% храпящего населения желают избавиться от храпа своими силами, но только 10% хотят квалифицированной медицинской помощи.

Не хочется никого безосновательно обнадеживать: домашнее лечение чаще всего оказывается неэффективным. Однако в некоторых случаях оно действительно помогает уменьшить либо даже полностью устранить храп. Вот несколько проверенных способов: