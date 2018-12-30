Заливная рыба, классический оливье и другие новогодние рецепты из культовых фильмов

А завтра 1 января. Вот он долгожданный заслуженный отдых, после особенно длинной и мучительной недели и ночи! Ну, здравствуй новый год! Просыпаемся и … ложимся, чтобы посмотреть кино. Можно и совсем старые любимые, а можно не так давно созданные и не менее хорошие. А еще вкусные. А пока: плед, пижама и что-то вкусненькое – до чего вчера дело не дошло, и, конечно, что-то вкусненькое…
Ирония судьбы или С легким паром -2
Фильм , конечно не затмил своего «папу», но получился достаточно милым. Ну, скажите стал бы в нем сниматься сам Рязанов, если б это было совсем… Ну вы понимаете. Прекрасные Боярская и бесподобный Хабенский, а постаревшие, но только похорошевшие «Надя» и «Лукашин» - старший и остепенившийся Ипполит. В отличии от Ираклия в исполнении Сергея Безрукова. И пусть в фильме много скрытой рекламы – он прелестен и мил. Да там нет или пока нам не вршли в душу цитаты из кино, как это было с первой Иронией, но почему-то кажется, что и это будет. Вот вам несколько: «Сказка детская – 500 рублей!», «Нам всегда кажется, что то, что мы ищем, где-то далеко-далеко. А оно может быть совсем рядом» или «Вот это очень вкусно! Только я не очень понимаю: это рыба или курица?…., У любви нет прошедшего времени. У героев мало было времени посидеть за праздничным столом и тем не менее «Надежда Надеждовна» успела приготовить классическую Селедку под шубой.
Селедка под шубой
"Вам понадобится:"
- 1-2 картошки
- 1-2 средние свеклы (лучше большую и маленькую)
- 1 большая свекла
- 1 средняя морковь
- 1 маленькое яблочко (кисло - сладкое)
- 3-4 яйца
- 1 крупная селедка
- Майонез
Приготовление:
Селедку под шубой надо готовить 31 декабря раньше всех салатов, чтоб ингредиенты пропитались майонезом и друг другом. Можно с вечера сварить овощи в одной кастрюле – это ничего, что все покраснеет – селедка же под шубой. Разбираем селедку. Лайфхак: хорошо если у вас есть специальные щипцы, чтобы вытащить непослушные кости. Справились и вот перед вами филе. Его надо мелко – мелко порезать. Далее почистить лук, мелко – мелко нашинковать – можно с помощью специальных гаджетов и перемешать с селедкой, щедро, добавив туда майонеза. Сделать это можно в любой посуде, например, кастрюле, накрыть крышкой и оставить на подоконнике или в холодильнике «мариноваться». Тем временем чисти сварившиеся овощи Трем в разные тарелки на терке: картошку, морковь, белок от яйца (желток нам пригодится) и яблочко без кожуры. Далее выкладываем нашу рыбку с луком на специальное блюдо, которое, кстати сейчас не у всех есть – селедочницу и сверху кладем слой натертой на крупной терку картошки, затем щедро заливаем майонезом, аккуратно размазываем вилкой или ложкой. Сверху кладем слой тертой морковки и снова майонез. Натираем яблочко, морковку и отделив от желтка – белок. Все это кладем слоями: белок, яблоко и морковь, чередуя с майонезом – количество выбираете вы, но… Селедь под шубой издавна считается самым жирным салатом, его подавали в тавернах, чтоб напившийся народ не разнес заведение. Но мы отвлеклись. На все это выкладываем высокий слой натертой свеклы, прикрывая даже бока и от души заливаем майонезом, по бокам размазываем и отставляем впитываться. Берем желтки и на сухой доске мелко мнем их вилкой и оставляем в креманке прикрыв пищевой пленкой. Затем аккуратно накрываем пленкой и селедку, в холодильник. Час настал? Перед подачей посыпаем салат желтком и ставим салат на сто. А вы знаете, как можно украсить салат, сделав из свеклы розочку? Легко, если осталась одна лишняя свекла или вы ее – маленькую специально сварили, делаете так. Снимаете кожу, а потом срезаете тонкий слой свеклы по кругу, словно чистите картошку. Не страшно , если у вас получится не одна, а несколько «ленточек», сверните их в виде розочки, а листочком сделайте лист петрушки. **Лайфхак: выложить селедь слоями в специальное кулинарное кольцо и подавать ее индивидуально, но есть и большие формы.
С новым годом, мамы!
В этом трогательном фильме переплетаются две хорошие и правильные вещи – любовь к близким и праздник. Новые истории и новые приключения новых героев - 5 новелл. Смешные и трогательные, лиричные и комичные — каждая новелла расскажет историю мамы и ребенка, двух самых близких людей на свете. Ведь что бы ни происходило, мама всегда остается тем человеком, который будет любить всегда и несмотря ни на что… В одной их новелл молодой и страшно занятый сын узнает от доктора, что его маму уже нельзя вылечить. У нее рак – и приговор обжалованию не подлежит. Тогда Павел Воля – он играет в этой новелле сына известной актрисы Ирины Розановой, решает бросить все и исполнить мамину мечту – увидеть Париж, а про умереть он узнает от доктора по телефону за праздничным ужином в ресторане. Чего, естественно не говорит маме и предлагает ей пока несут салат Нисуаз, потанцевать. Но сына опережает другой человек. И это чудо… Ален Делон тоже ужинает в этом ресторане, ему нравится красивая женщина и он приглашает главную героиню танцевать. Вот оно новогоднее чудо: увидеть Париж, быть приглашенной на танец самим Ален Делоном и… умереть. Новогоднее чудо, хоть и с тяжелым концом. Если вы любите холодные закуски с рыбой, то вам обязательно надо приготовить салат «Нисуаз» с тунцом. Ловите классический рецепт, который известен во всем мире.
Салат Нисуаз
Вам понадобится:
Количество продуктов не указано, всё зависит от вашего аппетита, желания и числа собравшихся за столом.
- стейк тунца
- яйцо
- листья салата
- авокадо
- оливковое масло
- соевый соус
- соль, белый молотый перец
- уксус
Приготовление:
Стейк положить на раскаленную сковороду с небольшим количеством масла, посолить, поперчить, через несколько минут перевернуть на другую сторону, посолить, поперчить. Переложить рыбу на тарелку, дать остыть. В миску сложить листья салата, заправить соевым соусом, смешанным с оливковым маслом в равных пропорциях. Остывший тунец и авокадо нарезать тонкими пластинками. В миску сложить листья салата, заправить соевым соусом, смешанным с оливковым маслом в равных пропорциях. Остывший тунец и авокадо нарезать тонкими пластинками. В кастрюлю налить литр воды, добавить ложку уксуса, довести до кипения. Венчиком взболтать воду так, чтобы получилась воронка. Быстро разбить в неё яйцо. Продолжать аккуратно помешивать, чтобы яйцо не растеклось. Когда схватится белок, достать при помощи шумовки. Желток в яйце пашот должен остаться жидким. Вместо него можно положить яйцо в мешочек или всмятку. На тарелку выложить листья салата, несколько долек авокадо. Выложить кусочки тунца, сверху положить яйцо пашот, сбрызнуть смесью оливкового масла с соевым соусом и подавать. Правда, только после танца с постаревшим, но по-прежнему красивым Ален Делоном или на худой конец с Бредом Питтом. Как говорилось, в фильме: "Каждый уважающий себя человек должен побывать в Париже, потому что этот город подарил миру романтику и Ален Делона."