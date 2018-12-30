Заливная рыба, классический оливье и другие новогодние рецепты из культовых фильмов

А завтра 1 января. Вот он долгожданный заслуженный отдых, после особенно длинной и мучительной недели и ночи! Ну, здравствуй новый год! Просыпаемся и … ложимся, чтобы посмотреть кино. Можно и совсем старые любимые, а можно не так давно созданные и не менее хорошие. А еще вкусные. А пока: плед, пижама и что-то вкусненькое – до чего вчера дело не дошло, и, конечно, что-то вкусненькое…

Ирония судьбы или С легким паром -2

Фильм , конечно не затмил своего «папу», но получился достаточно милым. Ну, скажите стал бы в нем сниматься сам Рязанов, если б это было совсем… Ну вы понимаете. Прекрасные Боярская и бесподобный Хабенский, а постаревшие, но только похорошевшие «Надя» и «Лукашин» - старший и остепенившийся Ипполит. В отличии от Ираклия в исполнении Сергея Безрукова. И пусть в фильме много скрытой рекламы – он прелестен и мил. Да там нет или пока нам не вршли в душу цитаты из кино, как это было с первой Иронией, но почему-то кажется, что и это будет. Вот вам несколько: «Сказка детская – 500 рублей!», «Нам всегда кажется, что то, что мы ищем, где-то далеко-далеко. А оно может быть совсем рядом» или «Вот это очень вкусно! Только я не очень понимаю: это рыба или курица?…., У любви нет прошедшего времени. У героев мало было времени посидеть за праздничным столом и тем не менее «Надежда Надеждовна» успела приготовить классическую Селедку под шубой.

Селедка под шубой