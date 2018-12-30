logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Заливная рыба, классический оливье и другие новогодние рецепты из культовых фильмов

Согласитесь, вам не раз хотелось попробовать то, что едят актеры ваших любимых фильмов. Особенно новогодних: ведь именно там столы ломятся от яств. Passion.ru пообщались с теми, кто работал на съемочной площадке и вуаля - рецепты ваши.

А завтра 1 января. Вот он долгожданный заслуженный отдых, после особенно длинной и мучительной недели и ночи! Ну, здравствуй новый год! Просыпаемся и … ложимся, чтобы посмотреть кино. Можно и совсем старые любимые, а можно не так давно созданные и не менее хорошие. А еще вкусные. А пока: плед, пижама и что-то вкусненькое – до чего вчера дело не дошло, и, конечно, что-то вкусненькое…

Ирония судьбы или С легким паром -2

Фильм , конечно не затмил своего «папу», но получился достаточно милым. Ну, скажите стал бы в нем сниматься сам Рязанов, если б это было совсем… Ну вы понимаете. Прекрасные Боярская и бесподобный Хабенский, а постаревшие, но только похорошевшие «Надя» и «Лукашин» - старший и остепенившийся Ипполит. В отличии от Ираклия в исполнении Сергея Безрукова. И пусть в фильме много скрытой рекламы – он прелестен и мил. Да там нет или пока нам не вршли в душу цитаты из кино, как это было с первой Иронией, но почему-то кажется, что и это будет. Вот вам несколько: «Сказка детская – 500 рублей!», «Нам всегда кажется, что то, что мы ищем, где-то далеко-далеко. А оно может быть совсем рядом» или «Вот это очень вкусно! Только я не очень понимаю: это рыба или курица?…., У любви нет прошедшего времени. У героев мало было времени посидеть за праздничным столом и тем не менее «Надежда Надеждовна» успела приготовить классическую Селедку под шубой.

Селедка под шубой

"Вам понадобится:"

  • 1-2 картошки
  • 1-2 средние свеклы (лучше большую и маленькую)
  • 1 большая свекла
  • 1 средняя морковь
  • 1 маленькое яблочко (кисло - сладкое)
  • 3-4 яйца
  • 1 крупная селедка
  • Майонез

Приготовление:

Селедку под шубой надо готовить 31 декабря раньше всех салатов, чтоб ингредиенты пропитались майонезом и друг другом. Можно с вечера сварить овощи в одной кастрюле – это ничего, что все покраснеет – селедка же под шубой. Разбираем селедку. Лайфхак: хорошо если у вас есть специальные щипцы, чтобы вытащить непослушные кости. Справились и вот перед вами филе. Его надо мелко – мелко порезать. Далее почистить лук, мелко – мелко нашинковать – можно с помощью специальных гаджетов и перемешать с селедкой, щедро, добавив туда майонеза. Сделать это можно в любой посуде, например, кастрюле, накрыть крышкой и оставить на подоконнике или в холодильнике «мариноваться». Тем временем чисти сварившиеся овощи Трем в разные тарелки на терке: картошку, морковь, белок от яйца (желток нам пригодится) и яблочко без кожуры. Далее выкладываем нашу рыбку с луком на специальное блюдо, которое, кстати сейчас не у всех есть – селедочницу и сверху кладем слой натертой на крупной терку картошки, затем щедро заливаем майонезом, аккуратно размазываем вилкой или ложкой. Сверху кладем слой тертой морковки и снова майонез. Натираем яблочко, морковку и отделив от желтка – белок. Все это кладем слоями: белок, яблоко и морковь, чередуя с майонезом – количество выбираете вы, но… Селедь под шубой издавна считается самым жирным салатом, его подавали в тавернах, чтоб напившийся народ не разнес заведение. Но мы отвлеклись. На все это выкладываем высокий слой натертой свеклы, прикрывая даже бока и от души заливаем майонезом, по бокам размазываем и отставляем впитываться. Берем желтки и на сухой доске мелко мнем их вилкой и оставляем в креманке прикрыв пищевой пленкой. Затем аккуратно накрываем пленкой и селедку, в холодильник. Час настал? Перед подачей посыпаем салат желтком и ставим салат на сто. А вы знаете, как можно украсить салат, сделав из свеклы розочку? Легко, если осталась одна лишняя свекла или вы ее – маленькую специально сварили, делаете так. Снимаете кожу, а потом срезаете тонкий слой свеклы по кругу, словно чистите картошку. Не страшно , если у вас получится не одна, а несколько «ленточек», сверните их в виде розочки, а листочком сделайте лист петрушки. **Лайфхак: выложить селедь слоями в специальное кулинарное кольцо и подавать ее индивидуально, но есть и большие формы.

С новым годом, мамы!

В этом трогательном фильме переплетаются две хорошие и правильные вещи – любовь к близким и праздник. Новые истории и новые приключения новых героев - 5 новелл. Смешные и трогательные, лиричные и комичные — каждая новелла расскажет историю мамы и ребенка, двух самых близких людей на свете. Ведь что бы ни происходило, мама всегда остается тем человеком, который будет любить всегда и несмотря ни на что… В одной их новелл молодой и страшно занятый сын узнает от доктора, что его маму уже нельзя вылечить. У нее рак – и приговор обжалованию не подлежит. Тогда Павел Воля – он играет в этой новелле сына известной актрисы Ирины Розановой, решает бросить все и исполнить мамину мечту – увидеть Париж, а про умереть он узнает от доктора по телефону за праздничным ужином в ресторане. Чего, естественно не говорит маме и предлагает ей пока несут салат Нисуаз, потанцевать. Но сына опережает другой человек. И это чудо… Ален Делон тоже ужинает в этом ресторане, ему нравится красивая женщина и он приглашает главную героиню танцевать. Вот оно новогоднее чудо: увидеть Париж, быть приглашенной на танец самим Ален Делоном и… умереть. Новогоднее чудо, хоть и с тяжелым концом. Если вы любите холодные закуски с рыбой, то вам обязательно надо приготовить салат «Нисуаз» с тунцом. Ловите классический рецепт, который известен во всем мире.

Салат Нисуаз

Вам понадобится:

Количество продуктов не указано, всё зависит от вашего аппетита, желания и числа собравшихся за столом.

  • стейк тунца
  • яйцо
  • листья салата
  • авокадо
  • оливковое масло
  • соевый соус
  • соль, белый молотый перец
  • уксус

Приготовление:

Стейк положить на раскаленную сковороду с небольшим количеством масла, посолить, поперчить, через несколько минут перевернуть на другую сторону, посолить, поперчить. Переложить рыбу на тарелку, дать остыть. В миску сложить листья салата, заправить соевым соусом, смешанным с оливковым маслом в равных пропорциях. Остывший тунец и авокадо нарезать тонкими пластинками. В миску сложить листья салата, заправить соевым соусом, смешанным с оливковым маслом в равных пропорциях. Остывший тунец и авокадо нарезать тонкими пластинками. В кастрюлю налить литр воды, добавить ложку уксуса, довести до кипения. Венчиком взболтать воду так, чтобы получилась воронка. Быстро разбить в неё яйцо. Продолжать аккуратно помешивать, чтобы яйцо не растеклось. Когда схватится белок, достать при помощи шумовки. Желток в яйце пашот должен остаться жидким. Вместо него можно положить яйцо в мешочек или всмятку. На тарелку выложить листья салата, несколько долек авокадо. Выложить кусочки тунца, сверху положить яйцо пашот, сбрызнуть смесью оливкового масла с соевым соусом и подавать. Правда, только после танца с постаревшим, но по-прежнему красивым Ален Делоном или на худой конец с Бредом Питтом. Как говорилось, в фильме: "Каждый уважающий себя человек должен побывать в Париже, потому что этот город подарил миру романтику и Ален Делона."

1 из 3

ПредыдущаяОливье от Урганта и другие рецепты
Arrows-right
Оливье от Урганта и другие рецепты
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников
Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей