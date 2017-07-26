Ездить по разным странам и пробовать необычную еду — модный сегодня вид путешествий. А почему бы не отправиться в путешествие по родной стране и не отведать вкусные и оригинальные блюда? Нас ждут Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону со своими вкусными праздниками.

Липецк: яблочный край, ягодный рай

Символом центрального Черноземья можно считать яблоню. Фрукту-эмблеме посвящен один из любимых праздников липчан — фестиваль «Яблочный край, ягодный рай», который проходит в Лебедянском районе в начале сентября, в разгар сбора урожая. Повара приготовят блюда из яблок, которые выращивают в этих краях уже больше полувека, а аниматоры научат гостей танцевать матросское «Яблочко». Обязательный пункт программы — полюбоваться закатом на Кураповских скалах на берегу реки Красивая Меча. Популярностью у туристов пользуется и гастрономический фестиваль «Августовские Спасы», который проходит в селе Гагарино в Лев-Толстовском районе. На празднике, посвященном Медовому, Яблочному и Хлебному Спасам, мастера-ремесленники научат гостей плести из лозы и вышивать крестиком, а для детей откроют отдельную аллею развлечений. На фестивале гостям раскроют старинные рецепты русских блюд, угостят свежим медом, лесными ягодами, орехами и окрошкой на знаменитом романовском белом квасе. Воронеж: хлеба и зрелищ, сыра и арбузов

На особенностях гастрономии Воронежа сказалось географическое положение: у местной кухни — яркий южный колорит. Одно из самых популярных блюд — шашлык, который готовят по особому рецепту: в чайном маринаде на минеральной воде. Еще один неотъемлемый элемент воронежского меню — арбузы: им посвящен и фестиваль «Арбузный рай», который проходит во второй половине августа в селе Петропавловка. Вы можете стать гостями еще одного летнего фуд-шоу Воронежа. Фестиваль сыра — это возможность продегустировать продукцию крафтовых сыроварен, поучаствовать в сырной лотерее и увидеть, как готовят уникальные блюда из сыра разных сортов. Зрелища, как известно, не обходятся без хлеба — областной праздник «Хлеб всему голова» пройдет 18 августа в селе Заброды Воронежской области. В программе — ярмарка ремесленников, народные гуляния и, конечно, угощение: всевозможные хлебные изделия и фермерские продукты. Ростов-на-Дону: казачьи блинцы с рыбцом

Ростов-папа — щедрый и гостеприимный, как все южане, и казачья кухня в этом городе возведена едва ли не в культ. Фирменные блюда — моченые сливы, арбузы и виноград, сало со смальцем, прокопченное на тлеющих опилках, домашние колбасы, азовская белуга, вяленый рыбец, шашлыки из грибов, овощей и мяса, мерло и саперави с частных виноделен, шулюм из индейки, фаршированная кашей щука и вареники с жирным каймаком. Особенно любят в Ростове-на-Дону уху и готовят ее множеством разных способов: рыбный суп с рубленым сазаном или осетриной, кулеш с пшеном и солониной и густая щерба с икрой леща. Обязательно прогуляйтесь по берегу Дона, чтобы попробовать блюда казачьей кухни в казацких куренях. Казачий город не отстает и от мировых тенденций: 18 августа Ростов-на-Дону присоединится к международной кулинарной акции Restaurant Day, придуманной в 2011 году в Хельсинки. Участвуют в ней страны Европы, Азии и Америки. В проект год за годом включается все больше городов, в этот раз профессиональные рестораторы и кулинары-любители Ростова-на-Дону откроют однодневные кафе вместе с жителями Санкт-Петербурга Москвы, Дубны, Казани, Липецка, Самары, Тюмени, Воронежа, Перми и других городов. Приезжайте и вы.