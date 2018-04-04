Куличи, пасхи и крашенные яйца: рецепты, проверенные временем

Пасхальные куличи
Во время Светлой Седмицы артос - освященный хлеб, несут с собой во время крестных ходов вокруг храма, а в субботу раздают верующим в знак благословения. Со временем сформировалась традиция: поскольку семья представляется как малая Церковь, то и в каждой семье может быть свой артос. Это и есть тот самый хлеб цилиндрической формы из сдобного теста — кулич или kollikion, круглый хлеб по-гречески. Это слово постепенно вошло в европейские языки: kulich — в испанском, koulitch — по-французски. В этом и заключается ответ на вопрос, что означает пасхальный кулич в православии. Приготовляя куличи к Светлому Христову Воскресенье, верующие уповают на то, что в их доме также имеет место присутствие Спасителя.
Маковый кулич
Вам понадобится:
- Молоко 250г
- Дрожжи 10г
- Желтки 2 шт.
- Масло слив 100г
- Сахар 150г
- Мука 500г
- Мак семена 100г
- Цукаты ананас 120г
- Карамель готовая 100г
Глазурь:
- Сахарная пудра 1 стакан
- Белок 2шт.
- Ванильный сахар 1ч.л.
Приготовление: Молоко, дрожжи, сахар, и 50 грамм муки тщательно перемешать, и поставить настаиваться. После того, как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него семена мака, оставшуюся муку, сливочное масло, и желтки. Тесто также должно подняться, после чего наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут, при температуре 180 градусов. Приготовить глазурь для кулича: тщательно взбить сахарную пудру, белки и ванильный сахар в отдельной емкости. После того, как куличи станут готовы, полить их приготовленной глазурью, затем полить украсить карамелью, цукатами ананаса, сушеной клюквой и грецким орехом. Приятного аппестита!
Кулич пасхальный
Вам понадобится:
Для опары:
- Мука – 100 гр
- Сливки – 250 гр
- Молоко – 250 гр
- Дрожжи сухие – 30 гр
- Сахарный песок – 20 гр
Для основного теста
- Мука – 900 гр
- Соль – 10 гр
- Сахарный песок – 300 гр
- Желтки – 12 шт
- Сливочное масло – 200 гр
- Фундук – 100 гр
- Апельсиновые цукаты – 100 гр
- Ванильный экстракт – 10 гр
Украшение
- Белок 2 яиц
- Сахарная пудра – 250 гр
- Кондитерская посыпка
- Безе
- Мастика
- Марципан
Приготовление:
Подогреть молоко со сливками и сахаром, высыпать дрожи, перемешать и добавить муку. Еще раз хорошо перемешать получившуюся массу и оставить подходить. Взбить желтки с сахаром, добавить мягкое сливочное масло и ванильный экстракт и хорошо перемешать. Добавить опару, муку и соль. Замесить тесто крючком до образования эластичной массы. Добавить обжаренный и измельченный фундук и цукаты. Готовое тесто выложить в специальную форму на 1/3 ее высоты. Дать хорошо подойти. Выпекать при температуре 165 градусов в течение 25-30 минут.
Взбить белок с сахаром, получившуюся глазурь нанести сверху на кулич. Украсить кондитерской посыпкой, безе, мастикой и марципаном.
Маковый кулич с цукатами и лимонной цедрой
Вам понадобится:
- 250 г муки
- 100 г сахара
- 100 мл молока
- 5 г сухих дрожжей
- 100 г маргарина или сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 желток
- 25 г изюма
- 150 г цукатов
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1 с. л. мака
- цедра одного лимона
Для глазури:
- 1 белок
- 150 г сахарной пудры
- 1 ч. ложка лимонного сока
Приготовление:
Приготовьте опару. Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте щепотку сахара и 2 ст. л. муки. Поставьте в теплое место на 30 мин. (опара считается готовой, когда дрожжи поднимутся и опадут). Муку, яйцо, желток, оставшийся сахар, ванильный сахар – смешайте, добавьте опару и замесите тесто. Добавьте размягченный маргарин и вымесите тесто до эластичности. После этого тесто снова уберите в теплое место для подхода. Добавьте в поднявшееся тесто изюм, цукаты, цедру лимона и мак. Хорошо вымешайте тесто. Подготовленную форму для куличей наполните тестом на 1/4 и оставьте в теплом месте. Как только тесто увеличится в объеме до верха формы, поставьте кулич в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте 40 мин. Готовый кулич остудите и достаньте из формы.
Для глазури взбейте белок с лимонным соком, небольшими порциями добавьте сахарную пудру. Нанесите ее на кулич и украсьте маршмеллоу и пасхальным декором.