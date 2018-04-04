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Куличи, пасхи и крашенные яйца: рецепты, проверенные временем

Куличи и яйца, а также творожная пасха - символ большоо праздника Пасхи. Почему именнно в четверг, который назвали почему-то ""чистым" верующие должны быдли сделать стольо дел? Дело в том, что именно на Тайной вечере Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, в этот же день люди шли в храмы, исповедовались и причащались, а также, наводили порядок и начинали печь куличи, делать пасху и красить яйца.

Пасхальные куличи

Во время Светлой Седмицы артос - освященный хлеб, несут с собой во время крестных ходов вокруг храма, а в субботу раздают верующим в знак благословения. Со временем сформировалась традиция: поскольку семья представляется как малая Церковь, то и в каждой семье может быть свой артос. Это и есть тот самый хлеб цилиндрической формы из сдобного теста — кулич или kollikion, круглый хлеб по-гречески. Это слово постепенно вошло в европейские языки: kulich — в испанском, koulitch — по-французски. В этом и заключается ответ на вопрос, что означает пасхальный кулич в православии. Приготовляя куличи к Светлому Христову Воскресенье, верующие уповают на то, что в их доме также имеет место присутствие Спасителя.

Маковый кулич

от ресторана Nofar
Фото: Шеф-консультант: Нофар Зоар

Вам понадобится:

  • Молоко 250г
  • Дрожжи 10г
  • Желтки 2 шт.
  • Масло слив 100г
  • Сахар 150г
  • Мука 500г
  • Мак семена 100г
  • Цукаты ананас 120г
  • Карамель готовая 100г

Глазурь:

  • Сахарная пудра 1 стакан
  • Белок 2шт.
  • Ванильный сахар 1ч.л.

Приготовление: Молоко, дрожжи, сахар, и 50 грамм муки тщательно перемешать, и поставить настаиваться. После того, как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него семена мака, оставшуюся муку, сливочное масло, и желтки. Тесто также должно подняться, после чего наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут, при температуре 180 градусов. Приготовить глазурь для кулича: тщательно взбить сахарную пудру, белки и ванильный сахар в отдельной емкости. После того, как куличи станут готовы, полить их приготовленной глазурью, затем полить украсить карамелью, цукатами ананаса, сушеной клюквой и грецким орехом. Приятного аппестита!

Кулич пасхальный

Ресторан: Гранд Европейский Экспресс
Фото: Кондитер: Василий Башев

Вам понадобится:

Для опары:

  • Мука – 100 гр
  • Сливки – 250 гр
  • Молоко – 250 гр
  • Дрожжи сухие – 30 гр
  • Сахарный песок – 20 гр

Для основного теста

  • Мука – 900 гр
  • Соль – 10 гр
  • Сахарный песок – 300 гр
  • Желтки – 12 шт
  • Сливочное масло – 200 гр
  • Фундук – 100 гр
  • Апельсиновые цукаты – 100 гр
  • Ванильный экстракт – 10 гр

Украшение

  • Белок 2 яиц
  • Сахарная пудра – 250 гр
  • Кондитерская посыпка
  • Безе
  • Мастика
  • Марципан

Приготовление:

Подогреть молоко со сливками и сахаром, высыпать дрожи, перемешать и добавить муку. Еще раз хорошо перемешать получившуюся массу и оставить подходить. Взбить желтки с сахаром, добавить мягкое сливочное масло и ванильный экстракт и хорошо перемешать. Добавить опару, муку и соль. Замесить тесто крючком до образования эластичной массы. Добавить обжаренный и измельченный фундук и цукаты. Готовое тесто выложить в специальную форму на 1/3 ее высоты. Дать хорошо подойти. Выпекать при температуре 165 градусов в течение 25-30 минут.

Взбить белок с сахаром, получившуюся глазурь нанести сверху на кулич. Украсить кондитерской посыпкой, безе, мастикой и марципаном.

Маковый кулич с цукатами и лимонной цедрой

Фото: Ресторан: Cook’Kareku

Вам понадобится:

  • 250 г муки
  • 100 г сахара
  • 100 мл молока
  • 5 г сухих дрожжей
  • 100 г маргарина или сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 25 г изюма
  • 150 г цукатов
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 с. л. мака
  • цедра одного лимона

Для глазури:

  • 1 белок
  • 150 г сахарной пудры
  • 1 ч. ложка лимонного сока

Приготовление:

Приготовьте опару. Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте щепотку сахара и 2 ст. л. муки. Поставьте в теплое место на 30 мин. (опара считается готовой, когда дрожжи поднимутся и опадут). Муку, яйцо, желток, оставшийся сахар, ванильный сахар – смешайте, добавьте опару и замесите тесто. Добавьте размягченный маргарин и вымесите тесто до эластичности. После этого тесто снова уберите в теплое место для подхода. Добавьте в поднявшееся тесто изюм, цукаты, цедру лимона и мак. Хорошо вымешайте тесто. Подготовленную форму для куличей наполните тестом на 1/4 и оставьте в теплом месте. Как только тесто увеличится в объеме до верха формы, поставьте кулич в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте 40 мин. Готовый кулич остудите и достаньте из формы.

Для глазури взбейте белок с лимонным соком, небольшими порциями добавьте сахарную пудру. Нанесите ее на кулич и украсьте маршмеллоу и пасхальным декором.

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