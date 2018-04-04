Куличи, пасхи и крашенные яйца: рецепты, проверенные временем

Вам понадобится:

Для опары:

Мука – 100 гр

Сливки – 250 гр

Молоко – 250 гр

Дрожжи сухие – 30 гр

Сахарный песок – 20 гр

Для основного теста

Мука – 900 гр

Соль – 10 гр

Сахарный песок – 300 гр

Желтки – 12 шт

Сливочное масло – 200 гр

Фундук – 100 гр

Апельсиновые цукаты – 100 гр

Ванильный экстракт – 10 гр

Украшение

Белок 2 яиц

Сахарная пудра – 250 гр

Кондитерская посыпка

Безе

Мастика

Марципан

Приготовление:

Подогреть молоко со сливками и сахаром, высыпать дрожи, перемешать и добавить муку. Еще раз хорошо перемешать получившуюся массу и оставить подходить. Взбить желтки с сахаром, добавить мягкое сливочное масло и ванильный экстракт и хорошо перемешать. Добавить опару, муку и соль. Замесить тесто крючком до образования эластичной массы. Добавить обжаренный и измельченный фундук и цукаты. Готовое тесто выложить в специальную форму на 1/3 ее высоты. Дать хорошо подойти. Выпекать при температуре 165 градусов в течение 25-30 минут.

Взбить белок с сахаром, получившуюся глазурь нанести сверху на кулич. Украсить кондитерской посыпкой, безе, мастикой и марципаном.

Маковый кулич с цукатами и лимонной цедрой