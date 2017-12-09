Какие блюда обязательно должны быть на вашем новогоднем столе
Мясо в студию!
Ну что ж, давайте подготовимся и настроимся на волну грядущего года: составим меню, которое позволит подружиться с желтым песиком. Мясо! Его на столе должно быть много — кто, как не собака, его обожает. Поставьте на стол много блюд: от мясного ассорти, салатов до жаркого, от субпродуктов до курицы. Ну а если на горячее приготовите мясо на кости или запечете утку целиком — порадуете собаку от души. Что еще? Холодец, зельц, горячие закуски с мясом, ребрышки.
Кстати, кости в эту ночь не рекомендуется выбрасывать — их лучше собрать в отдельный пакет и утром отнести дворовым собакам или, скажем, вечером, когда пойдете пускать петарды. И как бы это смешно ни звучало, владельцы собак поймут: если у вас есть дома четвероногий друг, побалуйте его в Новый год, но только тем, что ему можно, и чуть-чуть нерекомендованными, но такими вкусными лакомствами.
Свечки с собачками, солонки, скатерти, салфетки — все эти атрибуты на столе будут очень кстати!
Рецепт закусок и салатов вы найдете по этой ссылке, а мы предлагаем два варианта горячих блюд: утку с сухофруктами и ростбиф. Последний стоит подавать на стол горячим, остудив, и один кусочек — для домашнего питомца.
Разнообразить стол можно нарезкой и закусками из рыбы, против них умная собака ничего не имеет. Удивите гостей и приготовьте профитроли с лососевым муссом. Вот рецепт:
Вам понадобится:
- Мука — 120 г
- Яйцо — 3 штуки
- Сливочное масло — 100 г
- Соль — четверть чайной ложки
- Вода — 200 мл
Для мусса:
- Лосось слабосоленый — 200 г
- Сыр филадельфия — 150 г
- Зелень
Приготовление:
В кастрюлю положить соль, масло, воду, довести до кипения и постепенно всыпать муку, убавив огонь до минимума. Полученное тесто помешивать в течение двух минут. Затем снять кастрюлю с огня и продолжать перемешивать тесто, пока оно не перестанет прилипать к стенкам кастрюли. Охладить его и добавлять яйца по одному, хорошенько размешивая. Затем разделить тесто на маленькие кусочки и отправить их в духовку. Тем временем в блендере смешать лосось, сыр и зелень до однородной массы. Готовые профитроли надрезать и добавить туда рыбную начинку.
Алкоголь и десерт
Хвостатый друг обожает сладкое (хотя ему и нельзя), а вот алкоголь собака на дух не переносит. Как быть? Если вы готовы ограничиться шампанским под хорошую закуску и легкими винами под горячее, пес оценит ваши старания. А вот что касается сладкого — пеките торты, поп-кейки, делайте тирамису, наполеоны и мильфеи. Рецепт последнего, кстати, мы вам сейчас дадим. Но перед этим важный совет тем, у кого дома живет хвостатый — символ года: закажите ему специальный полезный тортик для собак. Порадуйте питомца! Сейчас много фирм, которые производят такие десерты без сахара с мясной начинкой, украшенные крем-чизом низкой жирности или печеньем из сыра чеддер. Есть даже специальный невредный шоколад для собак. Если вы против такого баловства, это может быть просто вкусняшка из зоомагазина.
А вот и рецепт десерта для гостей — воздушный мильфей. Вы прекрасно подготовились — счастливый, сытный и богатый на настоящих друзей год у вас в кармане!
Фото: архив ресторана, pudel-shtrudel.ru