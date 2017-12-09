Середина декабря — отличное время, чтобы подготовиться к предстоящему году Земляной Собаки и решить, что будет стоять у вас на столе в праздничную ночь. Собаку — символ следующего года — еще называют Желтой. И именно этот цвет, а также коричневый и бежевый, стоит выбрать для декора и аксессуаров стола.

Мясо в студию!

Ну что ж, давайте подготовимся и настроимся на волну грядущего года: составим меню, которое позволит подружиться с желтым песиком. Мясо! Его на столе должно быть много — кто, как не собака, его обожает. Поставьте на стол много блюд: от мясного ассорти, салатов до жаркого, от субпродуктов до курицы. Ну а если на горячее приготовите мясо на кости или запечете утку целиком — порадуете собаку от души. Что еще? Холодец, зельц, горячие закуски с мясом, ребрышки.

Кстати, кости в эту ночь не рекомендуется выбрасывать — их лучше собрать в отдельный пакет и утром отнести дворовым собакам или, скажем, вечером, когда пойдете пускать петарды. И как бы это смешно ни звучало, владельцы собак поймут: если у вас есть дома четвероногий друг, побалуйте его в Новый год, но только тем, что ему можно, и чуть-чуть нерекомендованными, но такими вкусными лакомствами.

Свечки с собачками, солонки, скатерти, салфетки — все эти атрибуты на столе будут очень кстати!

Рецепт закусок и салатов вы найдете по этой ссылке, а мы предлагаем два варианта горячих блюд: утку с сухофруктами и ростбиф. Последний стоит подавать на стол горячим, остудив, и один кусочек — для домашнего питомца.