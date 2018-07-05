Футбольное меню: 10 оригинальных закусок для настоящих болельщиков

Пицца «Мундиаль» от ресторана Zotman Pizza Pie и шеф-повара Николая Баксана
Вам понадобится:
Для теста:
- мука (высший сорт) — 300 г
- вода — 300 мл
- сахар — 10 г
- соль — 5 г
- дрожжи (сухие) — 3 г
Для сырной основы:
- маскарпоне — 80 г
- филадельфия — 80 г
- сливки — 80 мл
Для начинки:
- моцарелла — 280 г
- горгондзола — 120 г
- пармезан — 60 г
Приготовление:
Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымесить тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут. Для того чтобы приготовить начинку, необходимо перемешать все ингредиенты блендером.
Приготовление пиццы:
Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки. Смазать тесто сливочной начинкой. Добавить все виды сыра. Дать тесту настояться 10 минут. Запекать при температуре 180 градусов 7-10 минут. После приготовления украсить крошкой бородинского хлеба в форме футбольного мяча.
Фиш & Чипс от ресторана «Гранд Европейский Экспресс» и шеф-повара Алексея Гордила
Вам понадобится:
- филе палтуса — 120 г
- шпинат мини — 2 г
- соль — 2 г
- перец — 1 г
- масло фритюрное — 100 мл
- картофель сырой — 100 г
Для кляра:
- мука — 620 г
- мандамин — 300 г
- масло растительное — 60 г
- вода — 1,2 л
- сахар — 10 г
- соль — по вкусу
Для соуса тартар:
- майонез — 200 г
- желток куриного яйца (отварной) — 2 шт.
- соус «Винегрет» — 80 г
- лук зеленый — 20 г
- соль — 3 г
- перец — 1 г
Приготовление:
Для приготовления соуса тартар отварной желток протереть на мелкой терке. Зеленый лук мелко порубить. Смешать протертый желток, порубленный лук, майонез, соус, соль и перец. Хорошо вымесить до состояния однородной массы. Для кляра смешать все ингредиенты и дать постоять не менее одного часа. Филе палтуса нарезать на необходимой величины кусочки, обвалять в кляре и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Мытый и очищенный сырой картофель тонко нарезать кружочками и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Готовые чипсы приправить паприкой и солью.
Куриные крылья от ресторан «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа
Вам понадобится:
- Куриные крылышки — 2 шт. (если дома есть любители, можно просто купить их упаковку, как и голеней)
- Голени
- Горлышко
- Специи для курицы
- Соус терияки
- Кунжут нежареный
Приготовление:
Маринуем все в специях и терияки 15-30 минут в теплом месте. Раскаляем сковородку и выкладываем курицу, даем схватиться корочке, переворачиваем на другую сторону, ставим на минимум и накрываем крышкой. Курица жарится еще 15 минут. Подаем, посыпав кунжутом с чесночным соусом.