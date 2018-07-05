Футбольное меню: 10 оригинальных закусок для настоящих болельщиков

Пицца «Мундиаль» от ресторана Zotman Pizza Pie и шеф-повара Николая Баксана

Вам понадобится:

Для теста:

мука (высший сорт) — 300 г

вода — 300 мл

сахар — 10 г

соль — 5 г

дрожжи (сухие) — 3 г

Для сырной основы:

маскарпоне — 80 г

филадельфия — 80 г

сливки — 80 мл

Для начинки:

моцарелла — 280 г

горгондзола — 120 г

пармезан — 60 г

Приготовление:

Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымесить тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут. Для того чтобы приготовить начинку, необходимо перемешать все ингредиенты блендером.

Приготовление пиццы:

Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки. Смазать тесто сливочной начинкой. Добавить все виды сыра. Дать тесту настояться 10 минут. Запекать при температуре 180 градусов 7-10 минут. После приготовления украсить крошкой бородинского хлеба в форме футбольного мяча.

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