logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Футбольное меню: 10 оригинальных закусок для настоящих болельщиков

Вы думаете, что болеть за наших дома или на даче грустно? Ничего подобного: создайте любимому определенный антураж — фанзону, купите самый настоящий футбольный напиток и приготовьте оригинальные закуски. Поверьте, он не только оценит ваши старания, но и меньше будет страдать, если наши проиграют. Не дай Бог, конечно.

Пицца «Мундиаль» от ресторана Zotman Pizza Pie и шеф-повара Николая Баксана

Вам понадобится:

Для теста:

  • мука (высший сорт) — 300 г
  • вода — 300 мл
  • сахар — 10 г
  • соль — 5 г
  • дрожжи (сухие) — 3 г

Для сырной основы:

  • маскарпоне — 80 г
  • филадельфия — 80 г
  • сливки — 80 мл

Для начинки:

  • моцарелла — 280 г
  • горгондзола — 120 г
  • пармезан — 60 г

Приготовление:

Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымесить тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут. Для того чтобы приготовить начинку, необходимо перемешать все ингредиенты блендером.

Приготовление пиццы:

Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки. Смазать тесто сливочной начинкой. Добавить все виды сыра. Дать тесту настояться 10 минут. Запекать при температуре 180 градусов 7-10 минут. После приготовления украсить крошкой бородинского хлеба в форме футбольного мяча.

Фиш & Чипс от ресторана «Гранд Европейский Экспресс» и шеф-повара Алексея Гордила

Вам понадобится:

  • филе палтуса — 120 г
  • шпинат мини — 2 г
  • соль — 2 г
  • перец — 1 г
  • масло фритюрное — 100 мл
  • картофель сырой — 100 г

Для кляра:

  • мука — 620 г
  • мандамин — 300 г
  • масло растительное — 60 г
  • вода — 1,2 л
  • сахар — 10 г
  • соль — по вкусу

Для соуса тартар:

  • майонез — 200 г
  • желток куриного яйца (отварной) — 2 шт.
  • соус «Винегрет» — 80 г
  • лук зеленый — 20 г
  • соль — 3 г
  • перец — 1 г

Приготовление:

Для приготовления соуса тартар отварной желток протереть на мелкой терке. Зеленый лук мелко порубить. Смешать протертый желток, порубленный лук, майонез, соус, соль и перец. Хорошо вымесить до состояния однородной массы. Для кляра смешать все ингредиенты и дать постоять не менее одного часа. Филе палтуса нарезать на необходимой величины кусочки, обвалять в кляре и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Мытый и очищенный сырой картофель тонко нарезать кружочками и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Готовые чипсы приправить паприкой и солью.

Куриные крылья от ресторан «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

  • Куриные крылышки — 2 шт. (если дома есть любители, можно просто купить их упаковку, как и голеней)
  • Голени
  • Горлышко
  • Специи для курицы
  • Соус терияки
  • Кунжут нежареный

Приготовление:

Маринуем все в специях и терияки 15-30 минут в теплом месте. Раскаляем сковородку и выкладываем курицу, даем схватиться корочке, переворачиваем на другую сторону, ставим на минимум и накрываем крышкой. Курица жарится еще 15 минут. Подаем, посыпав кунжутом с чесночным соусом.

1 из 3

ПредыдущаяДружбургер от кафе «Дружба» и шеф-повара Ивана Яковлева
Arrows-right
Дружбургер от кафе «Дружба» и шеф-повара Ивана Яковлева
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни