Вам понадобится:

Язычки бараньи — 120 г

Помидоры черри — 105 г

Капуста бок-чой — 120 г

Чеснок очищенный — 5 г

Микс из зелени (тимьян, базилик, розмарин, эстрагон, мята) — 3 г

Масло оливковое — 20 мл

Бульон — 20 мл

Приготовление:

Опустить язычки в кастрюлю, залить водой, так чтобы она закрывала их в два раза. Варить до готовности (проверить готовность языка просто — наколоть на вилку, если он готов, то сползет с нее). Затем слить бульон (немного оставить), залить холодной водой и сразу очистить. Обжарить языки на оливковом масле с двух сторон до золотистой корочки и добавить крупно нарезанные овощи, микс из зелени, раздавленный чеснок. Жарить, постоянно помешивая, в течение двух минут, затем влить бульон. Как только бульон закипит, блюдо готово.

Чакапули из ягненка