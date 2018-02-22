7 идей, что приготовить любимому мужчине на ужин
Бифштекс с баклажаном и киноа
От ресторана «Турандот», шеф-повара Дмитрия Еремеева
Вам понадобится:
- Говяжья вырезка — 150 г
- Яичный желток — 1 шт.
- Киноа черное — 10 г
- Мисо-соус острый — 10 г
- Кетчуп — 15 г
- Сахар — 5 г
- Куриный бульон — 40 г
- Лук репчатый — 5 г
- Растительное масло — 5 г
- Перец чили — 3 г
- Баклажан — 40 г
- Лук-шалот — 2 г
- Кресс-салат — 3 шт.
- Розмарин — по вкусу
Приготовление:
Говядину промыть, порезать на куски и пропустить через мясорубку. В фарш добавить яичный желток, соль и перец. Сформировать из мяса круглый бифштекс. Киноа отварить. Мелко порезать репчатый лук, пассеровать до золотистого цвета. Добавить мисо острый, кетчуп, сахар, куриный бульон и уварить до нужной консистенции. Отставить полученный соус мисо в сторону. Баклажан надрезать ножом с двух сторон и жарить во фритюре до готовности. Бифштекс готовить на топленом масле с добавлением оливкового, обжаривая на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Мясо будет готово, когда приобретет ровный коричневый цвет с двух сторон. Выложить на тарелку готовый бифштекс, киноа и баклажан. Перед подачей бифштекс следует пропитать сливочным маслом.
Язычки ягненка
Вам понадобится:
- Язычки бараньи — 120 г
- Помидоры черри — 105 г
- Капуста бок-чой — 120 г
- Чеснок очищенный — 5 г
- Микс из зелени (тимьян, базилик, розмарин, эстрагон, мята) — 3 г
- Масло оливковое — 20 мл
- Бульон — 20 мл
Приготовление:
Опустить язычки в кастрюлю, залить водой, так чтобы она закрывала их в два раза. Варить до готовности (проверить готовность языка просто — наколоть на вилку, если он готов, то сползет с нее). Затем слить бульон (немного оставить), залить холодной водой и сразу очистить. Обжарить языки на оливковом масле с двух сторон до золотистой корочки и добавить крупно нарезанные овощи, микс из зелени, раздавленный чеснок. Жарить, постоянно помешивая, в течение двух минут, затем влить бульон. Как только бульон закипит, блюдо готово.
Чакапули из ягненка
Вам понадобится:
(На 6 порций)
- Нога ягненка — 2,5 кг
- Тархун — 500 г
- Кинза — 350 г
- Петрушка — 150 г
- Лук зеленый — 250 г
- Цицмати — 150 г
- Базилик — 100 г
- Вино белое — 1,25 л
- Ткемали зеленый (из айвы) — 250 г
- Чили зеленый (без косточек) — 50 г
- Соль — 75 г
- Курдюк — 250 г
- Зерна ткемали — 150 г
- Лук — 250 г
- Чеснок — 25 г
Приготовление:
Порубить мясо на куски с косточками размером примерно со спичечный коробок. Сложить все подготовленные продукты в казан или котел в следующем порядке: мясо, лук, зелень, специи, соль, перец. Влить примерно 2/3 вина. Поставить на сильный огонь, дать закипеть, затем убавить огонь до среднего, снять пену шумовкой. Варить на слабом огне 40 минут. Влить оставшееся вино, положить чили, дать закипеть, закрыть крышкой и держать на слабом огне до полной готовности, от 10 до 30 минут.