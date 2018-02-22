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7 идей, что приготовить любимому мужчине на ужин

Ответ простой — мясо. Если он не постится и не вегетарианец, то почему бы и нет. Шеф-повара лучших ресторанов делятся с вами необычными рецептами приготовления праздничного блюда.

Бифштекс с баклажаном и киноа

От ресторана «Турандот», шеф-повара Дмитрия Еремеева

Вам понадобится:

  • Говяжья вырезка — 150 г
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Киноа черное — 10 г
  • Мисо-соус острый — 10 г
  • Кетчуп — 15 г
  • Сахар — 5 г
  • Куриный бульон — 40 г
  • Лук репчатый — 5 г
  • Растительное масло — 5 г
  • Перец чили — 3 г
  • Баклажан — 40 г
  • Лук-шалот — 2 г
  • Кресс-салат — 3 шт.
  • Розмарин — по вкусу

Приготовление:

Говядину промыть, порезать на куски и пропустить через мясорубку. В фарш добавить яичный желток, соль и перец. Сформировать из мяса круглый бифштекс. Киноа отварить. Мелко порезать репчатый лук, пассеровать до золотистого цвета. Добавить мисо острый, кетчуп, сахар, куриный бульон и уварить до нужной консистенции. Отставить полученный соус мисо в сторону. Баклажан надрезать ножом с двух сторон и жарить во фритюре до готовности. Бифштекс готовить на топленом масле с добавлением оливкового, обжаривая на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Мясо будет готово, когда приобретет ровный коричневый цвет с двух сторон. Выложить на тарелку готовый бифштекс, киноа и баклажан. Перед подачей бифштекс следует пропитать сливочным маслом.

Язычки ягненка

Фото: от шеф-повара Ивана Яковлева, ресторан «Кафе Дружба»

Вам понадобится:

  • Язычки бараньи — 120 г
  • Помидоры черри — 105 г
  • Капуста бок-чой — 120 г
  • Чеснок очищенный — 5 г
  • Микс из зелени (тимьян, базилик, розмарин, эстрагон, мята) — 3 г
  • Масло оливковое — 20 мл
  • Бульон — 20 мл

Приготовление:

Опустить язычки в кастрюлю, залить водой, так чтобы она закрывала их в два раза. Варить до готовности (проверить готовность языка просто — наколоть на вилку, если он готов, то сползет с нее). Затем слить бульон (немного оставить), залить холодной водой и сразу очистить. Обжарить языки на оливковом масле с двух сторон до золотистой корочки и добавить крупно нарезанные овощи, микс из зелени, раздавленный чеснок. Жарить, постоянно помешивая, в течение двух минут, затем влить бульон. Как только бульон закипит, блюдо готово.

Чакапули из ягненка

Фото: Ресторан «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

(На 6 порций)

  • Нога ягненка — 2,5 кг
  • Тархун — 500 г
  • Кинза — 350 г
  • Петрушка — 150 г
  • Лук зеленый — 250 г
  • Цицмати — 150 г
  • Базилик — 100 г
  • Вино белое — 1,25 л
  • Ткемали зеленый (из айвы) — 250 г
  • Чили зеленый (без косточек) — 50 г
  • Соль — 75 г
  • Курдюк — 250 г
  • Зерна ткемали — 150 г
  • Лук — 250 г
  • Чеснок — 25 г

Приготовление:

Порубить мясо на куски с косточками размером примерно со спичечный коробок. Сложить все подготовленные продукты в казан или котел в следующем порядке: мясо, лук, зелень, специи, соль, перец. Влить примерно 2/3 вина. Поставить на сильный огонь, дать закипеть, затем убавить огонь до среднего, снять пену шумовкой. Варить на слабом огне 40 минут. Влить оставшееся вино, положить чили, дать закипеть, закрыть крышкой и держать на слабом огне до полной готовности, от 10 до 30 минут.

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