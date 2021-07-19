Рулеты с колбасками от Василия Емельяненко
Если вы любите слоеное тесто, то это простое блюдо обязательно придется вам по душе! Рецептом поделился с редакцией Passion.ru шеф-повар и ведущий программы «Ели у Емели» на канале «Кухня ТВ» Василий Емельяненко. Для приготовления блюда вам понадобятся:
- 1 упаковка слоеного теста
- 250 г сырокопченой колбасы
- 3 стебля зеленого лука
- 1 яйцо
Как приготовить:
Шаг 1. Колбасу нарежьте максимально тонкими кружками или овалами.
Шаг 2. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто. На полотно из теста выложите рядами внахлест кусочки колбасы.
Шаг 3. Зеленый лук нарежьте тонкими колечками и посыпьте им колбасу на рулете.
Шаг 4. Начните закручивать рулет с самого края теста. Нарежьте рулет на кружки и выложите их на противень, застеленный пергаментом для запекания. Смажьте рулетики смесью из яйца и воды или молока.
Шаг 5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут до появления золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Ешьте и живите со вкусом!
Фото: архив пресс-служб
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