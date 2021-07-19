Рулеты с колбасками от Василия Емельяненко

Как приготовить:

Шаг 1. Колбасу нарежьте максимально тонкими кружками или овалами.

Шаг 2. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто. На полотно из теста выложите рядами внахлест кусочки колбасы.

Шаг 3. Зеленый лук нарежьте тонкими колечками и посыпьте им колбасу на рулете.

Шаг 4. Начните закручивать рулет с самого края теста. Нарежьте рулет на кружки и выложите их на противень, застеленный пергаментом для запекания. Смажьте рулетики смесью из яйца и воды или молока.

Шаг 5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут до появления золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Ешьте и живите со вкусом!

Фото: архив пресс-служб

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