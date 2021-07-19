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Рулеты с колбасками от Василия Емельяненко

Летом, особенно когда на улице жарко, готовить сложные блюда совершенно не хочется. При этом исключительно салатами семья сыта не будет, потому приходится проявлять изобретательность, чтобы получилось вкусно и при этом быстро. Предлагаем вам попробовать на собственной кухне повторить рецепт рулетов с колбасками.

Если вы любите слоеное тесто, то это простое блюдо обязательно придется вам по душе! Рецептом поделился с редакцией Passion.ru шеф-повар и ведущий программы «Ели у Емели» на канале «Кухня ТВ» Василий Емельяненко. Для приготовления блюда вам понадобятся:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 250 г сырокопченой колбасы
  • 3 стебля зеленого лука
  • 1 яйцо

Как приготовить:

Шаг 1. Колбасу нарежьте максимально тонкими кружками или овалами.

Шаг 2. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто. На полотно из теста выложите рядами внахлест кусочки колбасы.

Шаг 3. Зеленый лук нарежьте тонкими колечками и посыпьте им колбасу на рулете.

Шаг 4. Начните закручивать рулет с самого края теста. Нарежьте рулет на кружки и выложите их на противень, застеленный пергаментом для запекания. Смажьте рулетики смесью из яйца и воды или молока.

Шаг 5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут до появления золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Ешьте и живите со вкусом!

Фото: архив пресс-служб

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