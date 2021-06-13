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Попкорн с лаймом и чаем матча от Катерины Агроник

Лето — это маленькая жизнь с долгими прогулками, пикниками и просмотром хорошего фильма в кинотеатре под открытым небом, на даче или просто под открытым небом. А какое кино без попкорна? Но покупные варианты обычно слишком соленые, чересчур сладкие либо просто «какие-то не такие» — пресные, обычные, без изюминки и в целом не слишком полезные. Единственный способ исправить это — приготовить попкорн самостоятельно.
Рецепт попкорна с лаймом и чаем матча

Катерина Агроник, известный шеф-повар, кондитер и телеведущая программы «Сладкая жизнь» на канале «Кухня ТВ», предложила свой вариант — приготовить попкорн с лаймом и чаем матча. Спорим, о таком рецепте вы даже не слышали раньше? На 5-6 полноценных порций вам понадобятся:

  • 1 ст. л. кокосового масла
  • 240 г зерен кукурузы для попкорна
  • 2 щепотки соли
  • 1 ст. л. цедры лайма (такое количество можно получить с 2-3 лаймов)
  • 1 ст. л. пудры чая матча

Как приготовить:

Шаг 1. На раскаленной сковороде разогрейте кокосовое масло (оно должно слегка потрескивать).

Шаг 2. Быстро высыпьте в сковороду зерна попкорна, плотно закройте крышкой и слегка встряхните. Оставьте готовиться.

Шаг 3. Цедру лайма натрите на очень мелкой терке. Пудру чая матча просейте через сито. В пудру добавьте пару щепоток соли.

Шаг 4. Проверьте готовность попкорна. Если интервал между взрывами зернышек составляет 3-5 секунд, попкорн можно снимать с плиты.

Шаг 5. Готовый попкорн переложите в глубокую миску, добавьте цедру лайма и подсоленную пудру матча. Перемешайте.

Приятного аппетита!

Ешьте и живите со вкусом!