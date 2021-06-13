Попкорн с лаймом и чаем матча от Катерины Агроник
Катерина Агроник, известный шеф-повар, кондитер и телеведущая программы «Сладкая жизнь» на канале «Кухня ТВ», предложила свой вариант — приготовить попкорн с лаймом и чаем матча. Спорим, о таком рецепте вы даже не слышали раньше? На 5-6 полноценных порций вам понадобятся:
- 1 ст. л. кокосового масла
- 240 г зерен кукурузы для попкорна
- 2 щепотки соли
- 1 ст. л. цедры лайма (такое количество можно получить с 2-3 лаймов)
- 1 ст. л. пудры чая матча
Как приготовить:
Шаг 1. На раскаленной сковороде разогрейте кокосовое масло (оно должно слегка потрескивать).
Шаг 2. Быстро высыпьте в сковороду зерна попкорна, плотно закройте крышкой и слегка встряхните. Оставьте готовиться.
Шаг 3. Цедру лайма натрите на очень мелкой терке. Пудру чая матча просейте через сито. В пудру добавьте пару щепоток соли.
Шаг 4. Проверьте готовность попкорна. Если интервал между взрывами зернышек составляет 3-5 секунд, попкорн можно снимать с плиты.
Шаг 5. Готовый попкорн переложите в глубокую миску, добавьте цедру лайма и подсоленную пудру матча. Перемешайте.
Приятного аппетита!
Ешьте и живите со вкусом!