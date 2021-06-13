Попкорн с лаймом и чаем матча от Катерины Агроник

Лето — это маленькая жизнь с долгими прогулками, пикниками и просмотром хорошего фильма в кинотеатре под открытым небом, на даче или просто под открытым небом. А какое кино без попкорна? Но покупные варианты обычно слишком соленые, чересчур сладкие либо просто «какие-то не такие» — пресные, обычные, без изюминки и в целом не слишком полезные. Единственный способ исправить это — приготовить попкорн самостоятельно.