7 легких супов, которые спасут от весеннего авитаминоза

Вам понадобится:

брокколи — 15 г

фасоль стручковая — 15 г

горошек зеленый — 10 г

цукини — 15 г

помидоры черри — 20 г

базилик (листья) — 1 г

овощной бульон для минестроне — 350 мл

соус песто из базилика и шпината — 20 мл

Для овощного бульона:

морковь — 150 г

цукини — 90 г

лук-порей (зеленая часть) — 80 г

капуста белокочанная (кочерыжка) — 80 г

брокколи — 65 г

корень сельдерея свежий — 60 г

перец болгарский — 45 г

петрушка (со стеблями) — 15 г

вода — 3,3 л

соль — по вкусу

Для соуса песто:

оливковое масло — 85 мл

кедровые орешки — 125 г

базилик — 50 г

чеснок — 3 небольшие дольки

шпинат — 50 г

Приготовление:

Приготовить овощной бульон для минестроне. Морковь нарезать поперек под углом 45° и толщиной 0,7 см. Лук-порей разрезать поперек на бруски шириной 10-12 см, затем разделить на листья. Цукини нарезать поперек кружками толщиной 1 см. Корень сельдерея нарезать поперек брусками толщиной 0,5 см, а затем на 4 части. В кастрюлю влить холодную воду и поставить на сильный огонь, добавить все овощи для бульона, довести до кипения с открытой крышкой, а затем томить на среднем огне при тихом кипении без крышки, периодически снимая пену, 20 минут. Настаивать готовый бульон 30 минут и процедить через вафельное полотенце. Приготовить постный песто. Чеснок очень мелко нарезать. Кедровые орешки и зелень растереть пестиком в ступке. Все ингредиенты надо перемешать с оливковым маслом до однородной консистенции. Капусту брокколи разделить на соцветия. Фасоль нарезать поперек брусками 0,6 см. Цукини нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см, черри разрезать на четвертинки. Довести овощной бульон до кипения, положить в него брокколи и варить до полуготовности. Затем добавить стручковую фасоль, зеленый горошек, цукини и варить до готовности овощей. За минуту до конца варки добить черри, посолить. Готовый суп перелить в тарелку, посыпать рваными листьями базилика. Соус песто подать отдельно в соуснике.