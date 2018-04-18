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7 легких супов, которые спасут от весеннего авитаминоза

Лучшее, что вы можете приготовить весной для семьи, — это легкие, полезные, содержащие массу витаминов супы. Рецептов много — выбирайте, какой вам больше нравится, и экспериментируйте.

Вегетарианский том ям от Сергея Колпакова, шеф-повара ресторана Carne/Vino

  • овощной бульон — 200 мл
  • галангал — 7 г
  • капуста — 35 г
  • перец чили молотый — 2 г
  • лемонграсс — 5 г
  • кокосовое молоко — 130 мл
  • томаты черри — 45 г
  • сахар — 3 г
  • рыбный соус — 15 мл
  • вешенки — 45 г
  • лаймовый фреш — 15 мл
  • лист лайма — 1 г
  • кинза — 2 г

Приготовление:

Капусту нашинковать мелким кубиком. Корень галангала и вешенки нарезать произвольно. Черри разрезать пополам. В овощном бульоне проварить корень галангала, лемонграсс, капусту и чили. Затем положить в бульон вешенки. Добавить рыбный соус, кокосовое молоко, сок и листья лайма. В конце приготовления добавить в блюдо черри и сахар. При подаче украсить суп кинзой.

Грибной суп с луком-пореем

бренд-шеф-повар кафе Scrocchiarella
Фото: Тициан Казилио,

Вам понадобится:

  • картофель — 50 г
  • артишоки консервированные — 50 г
  • лук-порей — 84 г
  • оливковое масло — 25,5 мл
  • белые грибы — 50 г
  • крем из трюфелей — 1,5 мл
  • шалфей свежий — 1,5 г
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу

Приготовление:

Картофель нарезать кубиком и отварить в 250 мл воды. Белые грибы обжарить на оливковом масле и добавить в суп. Лук-порей крупно нарезать, добавить в суп, проварить. В готовый суп добавить артишоки и крем из трюфелей. Посолить, поперчить. Сбрызнуть блюдо оливковым маслом и украсить шалфеем.

Минестроне с соусом песто

шеф-повар Pesto Cafe
Фото: Евгений Цветков,

Вам понадобится:

  • брокколи — 15 г
  • фасоль стручковая — 15 г
  • горошек зеленый — 10 г
  • цукини — 15 г
  • помидоры черри — 20 г
  • базилик (листья) — 1 г
  • овощной бульон для минестроне — 350 мл
  • соус песто из базилика и шпината — 20 мл

Для овощного бульона:

  • морковь — 150 г
  • цукини — 90 г
  • лук-порей (зеленая часть) — 80 г
  • капуста белокочанная (кочерыжка) — 80 г
  • брокколи — 65 г
  • корень сельдерея свежий — 60 г
  • перец болгарский — 45 г
  • петрушка (со стеблями) — 15 г
  • вода — 3,3 л
  • соль — по вкусу

Для соуса песто:

  • оливковое масло — 85 мл
  • кедровые орешки — 125 г
  • базилик — 50 г
  • чеснок — 3 небольшие дольки
  • шпинат — 50 г

Приготовление:

Приготовить овощной бульон для минестроне. Морковь нарезать поперек под углом 45° и толщиной 0,7 см. Лук-порей разрезать поперек на бруски шириной 10-12 см, затем разделить на листья. Цукини нарезать поперек кружками толщиной 1 см. Корень сельдерея нарезать поперек брусками толщиной 0,5 см, а затем на 4 части. В кастрюлю влить холодную воду и поставить на сильный огонь, добавить все овощи для бульона, довести до кипения с открытой крышкой, а затем томить на среднем огне при тихом кипении без крышки, периодически снимая пену, 20 минут. Настаивать готовый бульон 30 минут и процедить через вафельное полотенце. Приготовить постный песто. Чеснок очень мелко нарезать. Кедровые орешки и зелень растереть пестиком в ступке. Все ингредиенты надо перемешать с оливковым маслом до однородной консистенции. Капусту брокколи разделить на соцветия. Фасоль нарезать поперек брусками 0,6 см. Цукини нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см, черри разрезать на четвертинки. Довести овощной бульон до кипения, положить в него брокколи и варить до полуготовности. Затем добавить стручковую фасоль, зеленый горошек, цукини и варить до готовности овощей. За минуту до конца варки добить черри, посолить. Готовый суп перелить в тарелку, посыпать рваными листьями базилика. Соус песто подать отдельно в соуснике.

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Овощной суп по-грузински и другие рецепты
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