7 легких супов, которые спасут от весеннего авитаминоза

Вегетарианский том ям от Сергея Колпакова, шеф-повара ресторана Carne/Vino
- овощной бульон — 200 мл
- галангал — 7 г
- капуста — 35 г
- перец чили молотый — 2 г
- лемонграсс — 5 г
- кокосовое молоко — 130 мл
- томаты черри — 45 г
- сахар — 3 г
- рыбный соус — 15 мл
- вешенки — 45 г
- лаймовый фреш — 15 мл
- лист лайма — 1 г
- кинза — 2 г
Приготовление:
Капусту нашинковать мелким кубиком. Корень галангала и вешенки нарезать произвольно. Черри разрезать пополам. В овощном бульоне проварить корень галангала, лемонграсс, капусту и чили. Затем положить в бульон вешенки. Добавить рыбный соус, кокосовое молоко, сок и листья лайма. В конце приготовления добавить в блюдо черри и сахар. При подаче украсить суп кинзой.
Грибной суп с луком-пореем
Вам понадобится:
- картофель — 50 г
- артишоки консервированные — 50 г
- лук-порей — 84 г
- оливковое масло — 25,5 мл
- белые грибы — 50 г
- крем из трюфелей — 1,5 мл
- шалфей свежий — 1,5 г
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
Приготовление:
Картофель нарезать кубиком и отварить в 250 мл воды. Белые грибы обжарить на оливковом масле и добавить в суп. Лук-порей крупно нарезать, добавить в суп, проварить. В готовый суп добавить артишоки и крем из трюфелей. Посолить, поперчить. Сбрызнуть блюдо оливковым маслом и украсить шалфеем.
Минестроне с соусом песто
Вам понадобится:
- брокколи — 15 г
- фасоль стручковая — 15 г
- горошек зеленый — 10 г
- цукини — 15 г
- помидоры черри — 20 г
- базилик (листья) — 1 г
- овощной бульон для минестроне — 350 мл
- соус песто из базилика и шпината — 20 мл
Для овощного бульона:
- морковь — 150 г
- цукини — 90 г
- лук-порей (зеленая часть) — 80 г
- капуста белокочанная (кочерыжка) — 80 г
- брокколи — 65 г
- корень сельдерея свежий — 60 г
- перец болгарский — 45 г
- петрушка (со стеблями) — 15 г
- вода — 3,3 л
- соль — по вкусу
Для соуса песто:
- оливковое масло — 85 мл
- кедровые орешки — 125 г
- базилик — 50 г
- чеснок — 3 небольшие дольки
- шпинат — 50 г
Приготовление:
Приготовить овощной бульон для минестроне. Морковь нарезать поперек под углом 45° и толщиной 0,7 см. Лук-порей разрезать поперек на бруски шириной 10-12 см, затем разделить на листья. Цукини нарезать поперек кружками толщиной 1 см. Корень сельдерея нарезать поперек брусками толщиной 0,5 см, а затем на 4 части. В кастрюлю влить холодную воду и поставить на сильный огонь, добавить все овощи для бульона, довести до кипения с открытой крышкой, а затем томить на среднем огне при тихом кипении без крышки, периодически снимая пену, 20 минут. Настаивать готовый бульон 30 минут и процедить через вафельное полотенце. Приготовить постный песто. Чеснок очень мелко нарезать. Кедровые орешки и зелень растереть пестиком в ступке. Все ингредиенты надо перемешать с оливковым маслом до однородной консистенции. Капусту брокколи разделить на соцветия. Фасоль нарезать поперек брусками 0,6 см. Цукини нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см, черри разрезать на четвертинки. Довести овощной бульон до кипения, положить в него брокколи и варить до полуготовности. Затем добавить стручковую фасоль, зеленый горошек, цукини и варить до готовности овощей. За минуту до конца варки добить черри, посолить. Готовый суп перелить в тарелку, посыпать рваными листьями базилика. Соус песто подать отдельно в соуснике.