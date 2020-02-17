## 5 интересных фактовРодина цветной капусты – Сирия (неожиданно, правда?), но именно этим и объясняется тот факт, что на протяжении многих лет этот овощ называли сирийской капустой. В естественной среде обитания он больше похож на обычный листовой кочан, чем на тот продукт, который мы привыкли покупать в магазинах. Листья плотно закрывают нежные соцветия и тем самым защищают его от солнечных лучей до тех пор, пока они не созреют. Кстати, изначально цветная капуста – это гибрид листовой капусты, выведенный искусственно.Цветная капуста вообще-то бывает не только белой, но еще и фиолетовой, зеленой и даже оранжевой, правда на прилавках магазинов ее найти довольно сложно. А все потому, что супермаркеты предпочитают не заказывать ее у поставщиков, чтобы не покупатели не думали, что продукт химически обработан или искусственно окрашен. И это очень печально, ведь яркие цвета капусты совершенно натуральны, и эти виды даже более полезны, нежели традиционные белые варианты.Цветная капуста богата витаминами и микроэлементами. Так что это важный продукт для тех, кто хочет восполнить запас полезных веществ в конце зимы. Особенно много в цветной капусте витамина С – по этому показателю она побила своего белокочанного сородича. Также в ней много клетчатки, органических кислот, аминокислот, витаминов А и группы В, пектина и полиненасыщенных кислот.В цветной капусте содержится вещество под названием сульфорафан, которое незаменимо для профилактики онкологии, борьбы с раковыми клетками и замедления роста опухолей. Единственное условие: в таком случае есть капусту надо сырой – при термической обработке это вещество разрушается.Несмотря на то, что цветная капуста – продукт полезный и диетический, есть его можно далеко не всем. В ней содержатся пурины – вещества, которые могут стать причиной образования кристаллических отложений в суставах и внутренних органах и спровоцировать развитие мочекаменной болезни, потому она не рекомендована тем, кто страдает от подагры и заболеваний почек.## Крем-суп из цветной капусты с пармезаном Что нужно на 4 порции:1 небольшой кочан цветной капусты50 г тертого сыра пармезан750 мл молока1 головка лука1 зубчик чеснокасоль, перец – по вкусу15 г сливочного маслашниит-лук – по вкусуКак приготовить:Шаг 1. Луковицу и чеснок очистите и мелко нашинкуйте. Шаг 2. Сливочное масло растопите в кастрюле и обжарьте на нем лук и чеснок до мягкости, но не давайте подрумяниться.Шаг 3. Капусту разделите на соцветия и отправьте в кастрюлю к луку и чесноку, обжарьте в течение пары минут, а затем залейте молоком. Доведите до кипения и уменьшите огонь, затем варите капусту до тех пор, пока она не станет мягкой.Шаг 4. Когда капуста сварится, пробейте суп блендером до состояния пюре, добавьте пармезан, посолите и поперчите. Шаг 5. Разлейте суп по тарелкам и посыпьте каждую порцию порубленным шниит-луком и свежесмолотым перцем. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!