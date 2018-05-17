И вкус, и польза! Оригинальные блюда из морской капусты

Салат из морской капусты с яблоками
Вам понадобится:
- морская капуста — 500 г
- морковь — 1 шт.
- яблоки кисло-сладкие — 2 шт.
- соевый соус — по вкусу
Приготовление:
Выложите капусту в глубокую миску. Натрите морковку на корейской терке, а яблоко с кожицей на обычной крупной. Тщательно перемешайте. Заправьте соевым соусом (или майонезом).
Суп из морской капусты
Вам понадобится:
- куриный бульон — 500-1000 мл
- сыр тофу или фета — 300 г
- морская капуста консервированная — 1 банка
- семена кунжута — 1 ст. ложка
- кинза — несколько веточек
Приготовление:
Сварите куриный бульон из грудок. Как только он закипит, отправьте к нему капусту. Сыр нарежьте квадратиками и тоже отправляйте в бульон. Дайте супу снова закипеть, посыпьте кунжутом и, отключив плиту, накройте крышкой. Дайте настояться 5-10 минут. Потом разливайте по тарелкам, посыпьте кунжутом украсьте кинзой.