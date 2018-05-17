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И вкус, и польза! Оригинальные блюда из морской капусты

Из морской капусты можно приготовить очень вкусные блюда. Мы подобрали для вас несколько рецептов, что-то вам обязательно понравится!

Салат из морской капусты с яблоками

Вам понадобится:

  • морская капуста — 500 г
  • морковь — 1 шт.
  • яблоки кисло-сладкие — 2 шт.
  • соевый соус — по вкусу

Приготовление:

Выложите капусту в глубокую миску. Натрите морковку на корейской терке, а яблоко с кожицей на обычной крупной. Тщательно перемешайте. Заправьте соевым соусом (или майонезом).

Суп из морской капусты

Вам понадобится:

  • куриный бульон — 500-1000 мл
  • сыр тофу или фета — 300 г
  • морская капуста консервированная — 1 банка
  • семена кунжута — 1 ст. ложка
  • кинза — несколько веточек

Приготовление:

Сварите куриный бульон из грудок. Как только он закипит, отправьте к нему капусту. Сыр нарежьте квадратиками и тоже отправляйте в бульон. Дайте супу снова закипеть, посыпьте кунжутом и, отключив плиту, накройте крышкой. Дайте настояться 5-10 минут. Потом разливайте по тарелкам, посыпьте кунжутом украсьте кинзой.

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