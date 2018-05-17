И вкус, и польза! Оригинальные блюда из морской капусты

Вам понадобится:

куриный бульон — 500-1000 мл

сыр тофу или фета — 300 г

морская капуста консервированная — 1 банка

семена кунжута — 1 ст. ложка

кинза — несколько веточек

Приготовление:

Сварите куриный бульон из грудок. Как только он закипит, отправьте к нему капусту. Сыр нарежьте квадратиками и тоже отправляйте в бульон. Дайте супу снова закипеть, посыпьте кунжутом и, отключив плиту, накройте крышкой. Дайте настояться 5-10 минут. Потом разливайте по тарелкам, посыпьте кунжутом украсьте кинзой.