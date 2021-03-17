Как приготовить идеальный оливье: совет от Константина Ивлева

Салат оливье – один из самых популярных в России. Его принято считать зимним и даже новогодним, но это не так. Да, в жару есть его не особенно хочется, однако, будем честны, ждать ее нам придется еще минимум пару месяцев. Так что, если вам неожиданно захотелось побаловать себя этим салатом, не отказывайте себе в удовольствии. А известный шеф-повар Константин Ивлев решил поделиться кулинарным лайфхаком, который поможет сделать блюдо еще вкуснее.

Размер ингредиентов в оливье, а также в винегрете играет значительную роль, и дело не только в том, как будет выглядеть салат при подаче. Профессиональные шеф-повара знают, что овощи, нарезанные под размер зеленого горошка – примерно полсантиметра на полсантиметра – лучше воспринимаются нашими вкусовыми рецепторами. Возьмите это правило себе на вооружение.

Ешьте и живите со вкусом!

Фото: freepik

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