Помидоры
Помидоры нужно хранить при комнатной температуре, но если вам действительно нужно овощ охладить, то не возбраняется положить его на какое-то время в холодильник в отсек для овощей.
Подготовка: не требуется. Ни в коем случае не мойте помидоры до того, как соберетесь из них что-то приготовить.
Огурцы
Свежие огурцы не любят тепло, поэтому их следует хранить в холодильнике. В противном случае они станут желтыми, поменяют текстуру и аромат, будут быстро увядать. С другой стороны, холод делает огурцы мягкими, покрывает их микроскопическими рубцами. Эти рубцы запускают процесс гниения.
Если все необходимые меры предприняты, огурцы могут оставаться относительно свежими в течение 10-14 дней.
Подготовка: прежде чем положить огурцы в холодильник, их следует очистить от желтых соцветий. Как правило, процесс гниения начинается именно с них.
Хранение: чтобы как можно дольше огурцы были «живыми», каждый из плодов следует обернуть бумажным полотенцем, чтобы сохранить влагу и впитать ее излишки. А если вы уберете огурцы в закрытые, но не запечатанные пакеты, вы задержите появление рубцов и размягчение овощей.
Болгарские перцы
Перцы, как правило, любят холод, но выбор правильного температурного режима зависит от зрелости овоща. Следует принимать во внимание цвет перчика в момент сбора и упаковки. Все перцы изначально зеленые, изменяют цвет в зависимости от периода спелости. Оптимальная температура зависит от цвета овоща. Желтые, красные и оранжевые любят температуру в 7 градусов. Зеленые — 10 градусов по Цельсию.
Твердый перец без повреждений может храниться от 7 до 10 дней. Если у красного перца есть зеленая сторона, то он может «прожить» недели две.
Подготовка: если соцветие перца повреждено, его следует удалить, поскольку это своеобразная открытая рана, через которую могут проникнуть бактерии гниения. Это может повлечь порчу и остальных перцев в упаковке
Хранение: срок хранения может быть продлен, если положить перцы в бумажный пакет, который будет впитывать испарения.
Зеленый лук
Лук хорошо хранится при температуре 0 градусов. В домашнем холодильнике, температура в котором не бывает ниже 5 градусов, стрелки лука продолжат расти. Из-за этого они могут пожелтеть и начать портиться.
По этой причине стоит покупать лук, чьи перья темно-зеленые, без коричневой части у основания. Эта часть сигнализирует о начале процесса гниения. Следует также избегать светлого оттенка зелени, поскольку это означает очень короткий срок годности.
Подготовка: зачастую у основания лука остается немного песка. Рекомендуем помыть корешки, но ни в коем смысле не листья. После этого следует обрезать основание луковицы, просушить и убрать в пакет, в котором нужно сделать небольшие отверстия размером с иголочное ушко. И помните, если пакет будет открываться со стороны стеблей, то они начнут быстро увядать. Чтобы этого не произошло, можно отрезать пару сантиметров стеблей лука и туго закрыть пакет с помощью резинки у самых их кончиков.
Хранение: зеленый лук следует хранить в пакетах с небольшими отверстиями, качество лука сохранится лучше, если еще и обернуть его бумажным полотенцем. Бумага впитает избыток влаги, из-за которого лук может начать вянуть. Важно держать стебли лука выпрямленными. Их сгибание вызовет повреждение и потерю влаги.
Брокколи
При температуре около 0 градусов брокколи может храниться месяц, в домашних условиях этот срок сокращается до нескольких дней. Брокколи, как и кольраби, употребляется в пищу до начала своего цветения. Когда этот овощ начинает цвести, он уже непригоден в пищу.
В некоторых магазинах можно найти брокколи в специальных упаковках, наполненных воздухом: они содержат углекислый газ, созданный «дыханием» овощей и снижением концентрации кислорода.
Специальная упаковка изменяет концентрацию газов и замедляет процесс гниения, сохраняя все питательные свойства брокколи. Если брокколи вы купили без упаковки или она была повреждена, то поместите капусту в пакет без отверстий. После удаления воздуха закройте пакет с помощью резинок и сделайте два точечных отверстия при помощи зубочистки.
Баклажаны
Баклажаны не любят холод, но быстро портятся вне холодильника. Оптимальная температура хранения этого овоща — 12 градусов. Поэтому баклажаны лучше хранить не в специальном отсеке внизу холодильника, а на верхних полках.
Покупать баклажаны следует как можно ближе к тому моменту, как вы хотите их приготовить. Лучше выбирать овощи среднего размера, легкие по весу, черно-фиолетового цвета.
Хранение: если баклажаны хранятся в холодильнике более четырех дней, они могут подмерзнуть, появятся вмятины на кожуре, чернота. Как быть? Качество баклажанов можно продлить еще на два-три дня, если обернуть их бумажным полотенцем и убрать в закрытый, но не запечатанный пакет.
Листовой салат
Листовой салат, лучше всего хранить при температуре, близкой к нулю. Храниться в домашнем холодильнике он может без проблем около недели.
Подготовка: если конец ствола салата коричневый, лучше всего его обрезать.
Хранение: пакет с большим количеством маленьких отверстий будет способствовать газообмену, но воспрепятствует конденсации испарений. Его лучше плотно закрыть, чтобы избежать увядания листьев. Салат, особенно латук не следует хранить в холодильнике по соседству с яблоками, поскольку этилен, содержащийся во фруктах, может вызвать появление коричневых пятен на листьях салата. Отдельные листья салата тоже можно хранить в холодильнике, но после того, как вы промыли их водой, просушили, обернули бумажным полотенцем и убрали в пакет. Даже нарезанные листья можно хранить, предварительно промыв и просушив их, а также при условии, что они были нарезаны острым ножом. Сразу после нарезки их необходимо убрать в пакет без отверстий. После этого из пакета нужно убрать воздух, а края пакета плотно закрыть.
Дыня
Дыня любит прохладу, ее лучше хранить при температуре около 5 градусов, а потому на балконе ей не место. Желтая дыня с зелеными бочками может храниться в холодильнике целых 10 дней.
От того, насколько свежую дыню вы приобретете, зависит не только ее вкус, но и продолжительность хранения. Чтобы сделать правильный выбор, нужно исследовать сетку на кожуре дыни: лучше, чтобы вся ее поверхность была покрыта этой сеточкой. Выбирайте желтые дыни с зелеными бочками, избегайте оранжевых (если только она не имеет продолговатой формы).
Очень важен запах этого плода: дыня с сильным ароматом будем иметь короткий срок хранения. Вы можете потрясти ее, чтобы услышать булькающий звук. Услышали? Значит, что корпус семян развалился, и дыня начала портиться. Дыню можно хранить разрезанной на большие части и упакованной в закрытые пластиковые коробочки. Мыть при хранении дыню не стоит.
Клубника
Температура чуть выше ноля будет благоприятна для хранения этой ягоды. Клубнику можно хранить в холодильнике несколько дней, в зависимости от времени года. Зимой этот период может составить неделю; весной не более двух-трех дней.
Хранение: рекомендуем упаковать в маленькие корзинки (можно оставлять в тех, что продают ягоду). Если вы купили много клубники и принесли домой в пакете, лучше разделить ее на несколько порций и положить в открытую тару, лотки. Ягода должна «дышать».
Зелень
Любая зелень, кроме базилика, хорошо сохраняется при температуре 1-3 градуса около недели.
Хранение: чтобы избежать увядания листьев, рекомендуем хранить их в закрытых, но не запечатанных пакетах, загибая концы, но не перетягивая их. Зелень до того, как вы хотите ее использовать, мыть не нужно! Здесь также понадобится бумажное полотенце, чтобы впитывать излишки влаги, появляющейся в результате дыхания растений. Кстати, сегодня в продаже появились специальные контейнеры для хранения зелени, они также очень удобны.
9 секретов от шефа:
- Когда вы покупаете овощи, внимательно изучите каждый из них и убедитесь, что он не поврежден, не начал портиться, в нем нет насекомых.
- Не покупайте продукты, находившиеся на солнце даже небольшой промежуток времени.
- Если вам нужно хранить овощи длительное время, выбирайте менее спелые и более твердые плоды. Обычно чем плод ярче, тем он более зрелый.
- Выдвижные ящики холодильника следует очищать раз в неделю, на дно стоит положить бумажные полотенца, чтобы адсорбировать лишнюю влагу, выделяемую «дыханием» овощей и фруктов.
- Как правило, не стоит мыть фрукты и овощи перед помещением их в холодильник. Лучше делать это непосредственно перед приемом их в пищу. Если плод покрыт грязью, его следует помыть и просушить перед помещением в холодильник.
- Сельдерей, салат-латук, кольраби следует хранить в закрытых пластиковых коробках в холодильнике. Если овощи и фрукты уже разрезаны, они теряют витамины и минералы. Чем больше площадь надреза, тем меньше полезных свойств теряет продукт, поэтому лучше нарезать их крупными долями.
- Если вы храните овощи в кладовке, не упаковывайте их в пакеты, чтобы предотвратить скорое гниение. Или используйте крафтовые пакеты.
- Желательно, чтобы для овощей и фруктов у вас была отдельная доска. При их нарезке важно, чтобы на доске для нарезания не оставалось кусочков мяса или рыбы, чтобы избежать инфицирования.
- Морковь будет храниться дольше, если прежде чем положить ее в холодильник, тщательно вымыть, просушить и отрезать «попку», а картошка долго не прорастет и не позеленеет, если хранить ее в темноте и положить в ящик 1-2 яблока.
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