Наверняка вы обращали внимание на то, что иной раз овощи долго лежат в холодильнике и остаются свежими, а порой портятся за пару дней. На что надо обратить внимание, покупая овощи и ягоды, как правильно и в чем их надо хранить? Своими секретами делится шеф-повар паба «Овсянка, сэр» Дионис Делианидис.

Помидоры

Помидоры нужно хранить при комнатной температуре, но если вам действительно нужно овощ охладить, то не возбраняется положить его на какое-то время в холодильник в отсек для овощей.

Подготовка: не требуется. Ни в коем случае не мойте помидоры до того, как соберетесь из них что-то приготовить.

Огурцы

Свежие огурцы не любят тепло, поэтому их следует хранить в холодильнике. В противном случае они станут желтыми, поменяют текстуру и аромат, будут быстро увядать. С другой стороны, холод делает огурцы мягкими, покрывает их микроскопическими рубцами. Эти рубцы запускают процесс гниения.

Если все необходимые меры предприняты, огурцы могут оставаться относительно свежими в течение 10-14 дней.

Подготовка: прежде чем положить огурцы в холодильник, их следует очистить от желтых соцветий. Как правило, процесс гниения начинается именно с них.

Хранение: чтобы как можно дольше огурцы были «живыми», каждый из плодов следует обернуть бумажным полотенцем, чтобы сохранить влагу и впитать ее излишки. А если вы уберете огурцы в закрытые, но не запечатанные пакеты, вы задержите появление рубцов и размягчение овощей.

Болгарские перцы

Перцы, как правило, любят холод, но выбор правильного температурного режима зависит от зрелости овоща. Следует принимать во внимание цвет перчика в момент сбора и упаковки. Все перцы изначально зеленые, изменяют цвет в зависимости от периода спелости. Оптимальная температура зависит от цвета овоща. Желтые, красные и оранжевые любят температуру в 7 градусов. Зеленые — 10 градусов по Цельсию.

Твердый перец без повреждений может храниться от 7 до 10 дней. Если у красного перца есть зеленая сторона, то он может «прожить» недели две.

Подготовка: если соцветие перца повреждено, его следует удалить, поскольку это своеобразная открытая рана, через которую могут проникнуть бактерии гниения. Это может повлечь порчу и остальных перцев в упаковке

Хранение: срок хранения может быть продлен, если положить перцы в бумажный пакет, который будет впитывать испарения.

Зеленый лук

Лук хорошо хранится при температуре 0 градусов. В домашнем холодильнике, температура в котором не бывает ниже 5 градусов, стрелки лука продолжат расти. Из-за этого они могут пожелтеть и начать портиться.

По этой причине стоит покупать лук, чьи перья темно-зеленые, без коричневой части у основания. Эта часть сигнализирует о начале процесса гниения. Следует также избегать светлого оттенка зелени, поскольку это означает очень короткий срок годности.

Подготовка: зачастую у основания лука остается немного песка. Рекомендуем помыть корешки, но ни в коем смысле не листья. После этого следует обрезать основание луковицы, просушить и убрать в пакет, в котором нужно сделать небольшие отверстия размером с иголочное ушко. И помните, если пакет будет открываться со стороны стеблей, то они начнут быстро увядать. Чтобы этого не произошло, можно отрезать пару сантиметров стеблей лука и туго закрыть пакет с помощью резинки у самых их кончиков.

Хранение: зеленый лук следует хранить в пакетах с небольшими отверстиями, качество лука сохранится лучше, если еще и обернуть его бумажным полотенцем. Бумага впитает избыток влаги, из-за которого лук может начать вянуть. Важно держать стебли лука выпрямленными. Их сгибание вызовет повреждение и потерю влаги.

Брокколи

При температуре около 0 градусов брокколи может храниться месяц, в домашних условиях этот срок сокращается до нескольких дней. Брокколи, как и кольраби, употребляется в пищу до начала своего цветения. Когда этот овощ начинает цвести, он уже непригоден в пищу.

В некоторых магазинах можно найти брокколи в специальных упаковках, наполненных воздухом: они содержат углекислый газ, созданный «дыханием» овощей и снижением концентрации кислорода.

Специальная упаковка изменяет концентрацию газов и замедляет процесс гниения, сохраняя все питательные свойства брокколи. Если брокколи вы купили без упаковки или она была повреждена, то поместите капусту в пакет без отверстий. После удаления воздуха закройте пакет с помощью резинок и сделайте два точечных отверстия при помощи зубочистки.

Баклажаны

Баклажаны не любят холод, но быстро портятся вне холодильника. Оптимальная температура хранения этого овоща — 12 градусов. Поэтому баклажаны лучше хранить не в специальном отсеке внизу холодильника, а на верхних полках.

Покупать баклажаны следует как можно ближе к тому моменту, как вы хотите их приготовить. Лучше выбирать овощи среднего размера, легкие по весу, черно-фиолетового цвета.

Хранение: если баклажаны хранятся в холодильнике более четырех дней, они могут подмерзнуть, появятся вмятины на кожуре, чернота. Как быть? Качество баклажанов можно продлить еще на два-три дня, если обернуть их бумажным полотенцем и убрать в закрытый, но не запечатанный пакет.

Листовой салат

Листовой салат, лучше всего хранить при температуре, близкой к нулю. Храниться в домашнем холодильнике он может без проблем около недели.

Подготовка: если конец ствола салата коричневый, лучше всего его обрезать.

Хранение: пакет с большим количеством маленьких отверстий будет способствовать газообмену, но воспрепятствует конденсации испарений. Его лучше плотно закрыть, чтобы избежать увядания листьев. Салат, особенно латук не следует хранить в холодильнике по соседству с яблоками, поскольку этилен, содержащийся во фруктах, может вызвать появление коричневых пятен на листьях салата. Отдельные листья салата тоже можно хранить в холодильнике, но после того, как вы промыли их водой, просушили, обернули бумажным полотенцем и убрали в пакет. Даже нарезанные листья можно хранить, предварительно промыв и просушив их, а также при условии, что они были нарезаны острым ножом. Сразу после нарезки их необходимо убрать в пакет без отверстий. После этого из пакета нужно убрать воздух, а края пакета плотно закрыть.

Дыня

Дыня любит прохладу, ее лучше хранить при температуре около 5 градусов, а потому на балконе ей не место. Желтая дыня с зелеными бочками может храниться в холодильнике целых 10 дней.

От того, насколько свежую дыню вы приобретете, зависит не только ее вкус, но и продолжительность хранения. Чтобы сделать правильный выбор, нужно исследовать сетку на кожуре дыни: лучше, чтобы вся ее поверхность была покрыта этой сеточкой. Выбирайте желтые дыни с зелеными бочками, избегайте оранжевых (если только она не имеет продолговатой формы).

Очень важен запах этого плода: дыня с сильным ароматом будем иметь короткий срок хранения. Вы можете потрясти ее, чтобы услышать булькающий звук. Услышали? Значит, что корпус семян развалился, и дыня начала портиться. Дыню можно хранить разрезанной на большие части и упакованной в закрытые пластиковые коробочки. Мыть при хранении дыню не стоит.

Клубника

Температура чуть выше ноля будет благоприятна для хранения этой ягоды. Клубнику можно хранить в холодильнике несколько дней, в зависимости от времени года. Зимой этот период может составить неделю; весной не более двух-трех дней.

Хранение: рекомендуем упаковать в маленькие корзинки (можно оставлять в тех, что продают ягоду). Если вы купили много клубники и принесли домой в пакете, лучше разделить ее на несколько порций и положить в открытую тару, лотки. Ягода должна «дышать».

Зелень

Любая зелень, кроме базилика, хорошо сохраняется при температуре 1-3 градуса около недели.

Хранение: чтобы избежать увядания листьев, рекомендуем хранить их в закрытых, но не запечатанных пакетах, загибая концы, но не перетягивая их. Зелень до того, как вы хотите ее использовать, мыть не нужно! Здесь также понадобится бумажное полотенце, чтобы впитывать излишки влаги, появляющейся в результате дыхания растений. Кстати, сегодня в продаже появились специальные контейнеры для хранения зелени, они также очень удобны.

9 секретов от шефа:

Когда вы покупаете овощи, внимательно изучите каждый из них и убедитесь, что он не поврежден, не начал портиться, в нем нет насекомых.

Не покупайте продукты, находившиеся на солнце даже небольшой промежуток времени.

Если вам нужно хранить овощи длительное время, выбирайте менее спелые и более твердые плоды. Обычно чем плод ярче, тем он более зрелый.

Выдвижные ящики холодильника следует очищать раз в неделю, на дно стоит положить бумажные полотенца, чтобы адсорбировать лишнюю влагу, выделяемую «дыханием» овощей и фруктов.

Как правило, не стоит мыть фрукты и овощи перед помещением их в холодильник. Лучше делать это непосредственно перед приемом их в пищу. Если плод покрыт грязью, его следует помыть и просушить перед помещением в холодильник.

Сельдерей, салат-латук, кольраби следует хранить в закрытых пластиковых коробках в холодильнике. Если овощи и фрукты уже разрезаны, они теряют витамины и минералы. Чем больше площадь надреза, тем меньше полезных свойств теряет продукт, поэтому лучше нарезать их крупными долями.

Если вы храните овощи в кладовке, не упаковывайте их в пакеты, чтобы предотвратить скорое гниение. Или используйте крафтовые пакеты.

Желательно, чтобы для овощей и фруктов у вас была отдельная доска. При их нарезке важно, чтобы на доске для нарезания не оставалось кусочков мяса или рыбы, чтобы избежать инфицирования.

Морковь будет храниться дольше, если прежде чем положить ее в холодильник, тщательно вымыть, просушить и отрезать «попку», а картошка долго не прорастет и не позеленеет, если хранить ее в темноте и положить в ящик 1-2 яблока.

Фото: shutterstock.com, istockphoto.com, архив магазинов