В тропиках это знают даже обезьяны! Считается, что само название пошло от португальского «coco» — обезьяна. Кстати, четвероногие и хвостатые проходят дополнительную «стажировку» и помогают человеку собирать кокосы на фермах.

Сам плод — не орех, а косточка. Как у персика или вишни. Перед употреблением молодую зеленую оболочку срезают, а костянку раскалывают. А то, что мы привыкли считать экзотикой, — мохнатое коричневое ядро — продукт уже перезревший, из которого местные изготавливают кокосовое масло. Видов кокосовых пальм очень много, соответственно, сам плод бывает разных цветов, размеров и форм: зеленый, желтый, оранжевый, коричневый, вытянутый и круглый. Еще одна поправка: жидкость внутри — это кокосовая вода, а не молоко, как принято считать. Молоком называют уже приготовленный напиток из мякоти. В ресторанах, понятное дело, вам кокос надрежут, трубочку и ложку выдадут. А самим? Как съесть это чудо самим? Наш эксперт Максим Коломацкий, бренд-шеф сети ресторанов «Шикари», расскажет об этом читательницам Passion.ru.

Если у вас в руках настоящий плод — зеленый или оранжевый, с мякотью сверху, попробуйте срезать шапочку вместе с плодоножкой. Это неплохо получится большим ножом. Затем проделайте в середине треугольное или круглое отверстие и вставьте туда трубочку. Можно воспользоваться специальным кокосовым штопором, просто проткнув плод в любом месте. Так вы добудете кокосовую воду.

Идем дальше и добираемся до внутренности или мякоти (как ее называют). Лучше всего предварительно счистить кожуру с костянки и затем молотком простучать по окружности весь кокос. Когда он треснет, вы сразу это почувствуете. Этот же способ пригоден и для тех кокосов, которые продаются у нас в магазинах. С ними даже проще. Посмотрите на три темных глазка на скорлупе и мысленно проведите линию вокруг них, не доходя до «экватора». Эту линию и нужно простучать молотком, чтобы раскрыть кокос. Итак, у вас две расколотые половинки. Можно ложечкой отламывать кусочки. А можно постараться той же ложкой аккуратно отделить внутренний слой от скорлупы. Придется приложить усилия, особенно в случае с перезревшим кокосом. Добытую внутренность обычно натирают в стружку, взбивают в блендере для приготовления молока, соусов, супов или вторых блюд. Можно и погрызть кусочки. Но много за один раз не съесть. Ради чего все старания? Это полезно: кокосовая вода стерильна, содержит всего 4% углеводов. Малокалорийна, зато насыщена витаминами и минералами. Сама мякоть является источником пищевых волокон, антиоксидантов, жирных кислот. Но ее калорийность в разы больше, чем у кокосовой воды — вот почему так коварны любимые пирожные с кокосовой стружкой.

Хотите что-то попробовать из кокоса? Вот два простых рецепта:

Смузи из кокоса