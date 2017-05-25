5 интересных фактов
- Существует два вида мушмулы: германская и японская. Именно последнюю сегодня можно купить на рынках выходного дня у дома, везут ее из Крыма, да и вообще с Черноморского побережья — там сейчас как раз ее сезон.
- Плод оранжевого цвета похож на вытянутый абрикос. Есть мушмулу лучше всего в свежем виде, в ней сохраняются все полезные свойства. Прежде чем съесть фрукт, не забудьте снять кожуру. В идеале нужно выбрать мушмулу среднего размера, примерно как слива.
- Мушмула малокалорийна, и диетологи рекомендуют включать ее в рацион тем, кто следит за своим весом (в 100 граммах мушмулы около 42 ккал) и просто здоровьем. Она богата пищевыми волокнами, белком, яблочной и лимонной кислотами, фруктозой. Во фрукте много бета-каротина. Если есть мушмулу каждый день на отдыхе, то загар ложится быстрее и ровнее.
- Полезные элементы, содержащиеся в плодах мушмулы, оказывают положительное влияние на работу желудка и кишечника, восстанавливают микрофлору. При воспалениях дыхательных путей или кашле попробуйте приготовить кашицу: мякоть фрукта с добавлением меда.
- У плода практически нет противопоказаний!
Мармелад из мушмулы
Вам понадобится:
- мушмула — 1 кг
- лимон — 2 шт.
- сахар — 350 г
- корица молотая — 1/2 ч. ложки
- вода — 300 мл
Приготовление:
Мушмулу очистить от кожицы, удалить косточки. Разрезать мякоть на четыре-шесть частей. Лимоны нарезать дольками (с кожурой). Мушмулу и лимоны положить в кастрюлю и залить водой. Готовить на слабом огне, помешивая.
Когда плоды разварятся, нужно пробить мушмулу с лимонами в блендере до констистенции пюре. Вернуть в кастрюлю и добавить на две части пюре одну часть сахара и корицы. Помешивая, полностью растворить сахар. Продолжать готовить пюре на слабом огне, пока оно не загустеет. Разлить мармелад по банкам с бюгельным замком, дать остыть и поставить на сутки в холодильник.
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