Мушмула — «родная сестра» груши, айвы и боярышника. В Испании, Японии и Израиле этот фрукт очень любят. Едят его в основном в свежем виде, а также делают варенье и джемы. А испанцы готовят из мушмулы удивительные соусы к мясу. У нас же о существовании такого фрукта известно не каждому. Давайте знакомиться!

5 интересных фактов

Существует два вида мушмулы: германская и японская. Именно последнюю сегодня можно купить на рынках выходного дня у дома, везут ее из Крыма, да и вообще с Черноморского побережья — там сейчас как раз ее сезон. Плод оранжевого цвета похож на вытянутый абрикос. Есть мушмулу лучше всего в свежем виде, в ней сохраняются все полезные свойства. Прежде чем съесть фрукт, не забудьте снять кожуру. В идеале нужно выбрать мушмулу среднего размера, примерно как слива. Мушмула малокалорийна, и диетологи рекомендуют включать ее в рацион тем, кто следит за своим весом (в 100 граммах мушмулы около 42 ккал) и просто здоровьем. Она богата пищевыми волокнами, белком, яблочной и лимонной кислотами, фруктозой. Во фрукте много бета-каротина. Если есть мушмулу каждый день на отдыхе, то загар ложится быстрее и ровнее. Полезные элементы, содержащиеся в плодах мушмулы, оказывают положительное влияние на работу желудка и кишечника, восстанавливают микрофлору. При воспалениях дыхательных путей или кашле попробуйте приготовить кашицу: мякоть фрукта с добавлением меда. У плода практически нет противопоказаний!

Мармелад из мушмулы

Вам понадобится:

мушмула — 1 кг

лимон — 2 шт.

сахар — 350 г

корица молотая — 1/2 ч. ложки

вода — 300 мл

Приготовление:

Мушмулу очистить от кожицы, удалить косточки. Разрезать мякоть на четыре-шесть частей. Лимоны нарезать дольками (с кожурой). Мушмулу и лимоны положить в кастрюлю и залить водой. Готовить на слабом огне, помешивая.

Когда плоды разварятся, нужно пробить мушмулу с лимонами в блендере до констистенции пюре. Вернуть в кастрюлю и добавить на две части пюре одну часть сахара и корицы. Помешивая, полностью растворить сахар. Продолжать готовить пюре на слабом огне, пока оно не загустеет. Разлить мармелад по банкам с бюгельным замком, дать остыть и поставить на сутки в холодильник.

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