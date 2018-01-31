Заказать кейтеринг на мероприятие так, чтобы все были довольны, задача непростая. Как не попасть впросак и организовать все на высшем уровне, нашим читательницам расскажет наш эксперт, который знает о кейтеринге все.

Михаил Коновалов, генеральный директор компании Young Catering

Как рассчитать количество еды Как правило, необходимое количество еды рассчитывается из нескольких факторов: количество гостей, формат мероприятия (банкет или фуршет), вид мероприятия (свадьба, презентация, корпоратив), время продолжительности праздника. У кейтерингов есть опыт в проведении разных мероприятий, и, исходя из своего опыта, грамотный менеджер может составить оптимальное меню. Кроме того, избежать нехватки еды поможет следующее: если вы планируете подавать горячее на фуршете, то это 3-5 закусок на каждого гостя. Фуршет состоит исключительно из апетайзеров (закуска, утоляющая первый голод), их должно быть не меньше 10 на человека. Некоторые компании предлагают уже готовые сеты из расчета на каждого гостя. И одно дело, если мероприятие проходит днем, а другое — если вечером после работы, когда люди чаще всего приходят голодными. Хороший менеджер все это учтет. Тонкости и нюансы

Все нюансы, связанные с аллергиками, вегетарианцами, людьми, которые не едят свинину или едят только кошерную или халяльную пищу, обсуждаются на этапе согласования меню. Еда на фуршетных столах подписывается, а также официанты рассказывают гостям про блюда и их особенности. Главное, чтоб заказчик заранее тоже узнал у приглашенных об этих, казалось бы, мелочах, которые могут сильно испортить впечатление от праздника. Гости могут подумать, что их пожелания не учли. Важные мелочи Заказчик должен учитывать моменты, связанные с доставкой (если мероприятие проходит за городом, то это вызывает дополнительные траты). Также дополнительные расходы могут возникнуть, если может понадобиться нестандартная мебель: диваны, пуфы и так далее. Также за дополнительную плату могут быть предоставлены ведущий, световое и музыкальное оборудование. Такие вещи, как столы для еды, текстиль, посуда, персонал, логистика, включаются в коммерческое предложение на этапе согласования. Обо всем этом вы должны поговорить с менеджером. Если у вас не фуршет, а люди сидят за столом, имейте в виду, что на 8-12 человек понадобится один официант. Встреча с менеджером

Как правило, кейтеринг — это индивидуальная услуга, поэтому по каждому мероприятию работает свой менеджер, который ведет заказчика от начала и до самого конца. На этапе, когда меню согласовано, подключается еще банкетный менеджер, который встречается с заказчиком на площадке и обсуждает оставшиеся детали. Например, время прибытия и процесс накрытия столов. Фирма, давно работающая в этом бизнесе, знает, как сделать так, чтоб ваши гости не пришли к пустым столам. Есть желание, но нет возможности Бывают, конечно, моменты, когда бюджет заказчика не совпадает с желаниями, тогда мы стараемся найти выход, который устроит всех. Например, необходимо подготовить очень сытное меню на небольшой бюджет. В этом случае есть смысл немного упростить меню, отказавшись от дорогих блюд, и предложить более понятные и сытные позиции. При этом, как правило, не страдает оформление, а гости будут накормлены. Не упустить время В зависимости от мероприятия подготовка занимает от 2 до 12 часов. Кейтеринг всегда приезжает заранее, прогнозируя время с запасом, так как необходимо время на установку мебели, сервировку столов и так далее. Дегустационный сет