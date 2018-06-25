Как в детстве: 5 самых вкусных рецептов домашнего мороженого

Вам понадобится:

йогурт греческий — 575 г (не обезжиренный, с сахаром)

мед легкий, цветочный — 30 г

экстракт ванили — 1 ч. ложка

Приготовление:

Выложите йогурт в большую емкость, уберите излишки жидкости, если они есть, добавльте мед и экстракт ванили. Взбейте венчиком до получения однородной кремообразной массы, выложите в емкость для замораживания и уберите в морозилку. Каждые полчаса перемешивайте мороженое, пока оно полностью не заморозится. Во время подачи лакомство можно украсить свежими фруктами или джемом. Лайфхак от Passion.ru: если вы используете низкокалорийный йогурт без сахара, увеличьте дозировку меда вдвое. Если хотите заменить мед сахаром, то вам понадобится 100 г сахара, если йогурт сладкий, и 125 г — для йогуртов без сахара.

Сорбет из киви от ресторана «Никола Тесла»