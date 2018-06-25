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Как в детстве: 5 самых вкусных рецептов домашнего мороженого

Бодрящее, прохладное, невероятное... Правильно, это мороженое. Сейчас появилось много вкусных вариантов, но с домашними они, конечно, не сравнятся. Попробуем приготовить, пока стоят жаркие денечки?

Домашнее мороженое от ресторана Christian и шеф-повара Кристиана Лоренцини

Вам понадобится:

  • халва - 100 г
  • молоко 3,5% - 500 г
  • стабилизатор для мороженого - 5 г
  • сахарный песок - 60 г
  • сахар тримолин - 71 г
  • сливки 33% - 310 г

Приготовление:

Молоко, сахар, стабилизатор, тримолин довести до кипения, перемешать и снять с огня. Охладить, затем добавить сливки, поставить в холодильник на 10 часов. После поместить во фризер (эта машинка стоит денег, но вы быстро их отобьете, особенно если дома есть дети) и довести до густой однородной массы.

Мороженое с мастихой от ресторана MOLON LAVE Пагото

Вам понадобится: (на 1,5 кг)

  • молоко - 600 г
  • сливки - 600 г
  • сахар - 270 г
  • пектин - 50 г
  • пюре мастиха (греческий ликер на основе хвойной смолы) - 40 г

Приготовление:

Все ингредиенты поместить в емкость для блендера и перемешивать на медленной скорости в течение 25 минут. Затем заморозить в подходящих для морозилки таре. Перед подачей шарики украсить.

Смородиновое мороженое от известного фуд-блогера Екатерины Масловой

Вам понадобится:

(На 4 порции по 85 г каждая):

  • 100 г яичных белков (3 шт.)
  • 30 г сахарной пудры
  • 300 г черной смородины (свежей или свежемороженой)

Приготовление:

Взбить белки с сахаром в пышную пену. Добавить ягоды без веточек, продолжать взбивать. Переложить мусс в порционные формочки и заморозить. При подаче украсить сверху нарезанными свежими ягодами или посыпать сахарной пудрой.

Йогуртовое мороженое от фуд-блогера Анастасии Черепнянской

Вам понадобится:

  • йогурт греческий — 575 г (не обезжиренный, с сахаром)
  • мед легкий, цветочный — 30 г
  • экстракт ванили — 1 ч. ложка

Приготовление:

Выложите йогурт в большую емкость, уберите излишки жидкости, если они есть, добавльте мед и экстракт ванили. Взбейте венчиком до получения однородной кремообразной массы, выложите в емкость для замораживания и уберите в морозилку. Каждые полчаса перемешивайте мороженое, пока оно полностью не заморозится. Во время подачи лакомство можно украсить свежими фруктами или джемом. Лайфхак от Passion.ru: если вы используете низкокалорийный йогурт без сахара, увеличьте дозировку меда вдвое. Если хотите заменить мед сахаром, то вам понадобится 100 г сахара, если йогурт сладкий, и 125 г — для йогуртов без сахара.

Сорбет из киви от ресторана «Никола Тесла»

Вам понадобится:

  • горсть листьев салата
  • киви — 2 шт.
  • половинка банана
  • горсть свежего шпината
  • сок лайма — 1 ст. ложка
  • минеральная вода — 100 мл
  • отруби — 1 ст. ложка

Приготовение:

Все ингредиенты сложите в чашу блендера и смешайте. Затем выложите полученную массу в посуду для замораживания и поставьте на два часа в морозилкуhttps://www.passion.ru/food/nacionalnye-kuhni/kulinarnoe-puteshestvie-obed-po-turecki-172646.htm, каждые полчаса тщательно перемешивайте. Подавайте с кусочком киви.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив ресторанов

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