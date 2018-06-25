Как в детстве: 5 самых вкусных рецептов домашнего мороженого

Домашнее мороженое от ресторана Christian и шеф-повара Кристиана Лоренцини
Вам понадобится:
- халва - 100 г
- молоко 3,5% - 500 г
- стабилизатор для мороженого - 5 г
- сахарный песок - 60 г
- сахар тримолин - 71 г
- сливки 33% - 310 г
Приготовление:
Молоко, сахар, стабилизатор, тримолин довести до кипения, перемешать и снять с огня. Охладить, затем добавить сливки, поставить в холодильник на 10 часов. После поместить во фризер (эта машинка стоит денег, но вы быстро их отобьете, особенно если дома есть дети) и довести до густой однородной массы.
Мороженое с мастихой от ресторана MOLON LAVE Пагото
Вам понадобится: (на 1,5 кг)
- молоко - 600 г
- сливки - 600 г
- сахар - 270 г
- пектин - 50 г
- пюре мастиха (греческий ликер на основе хвойной смолы) - 40 г
Приготовление:
Все ингредиенты поместить в емкость для блендера и перемешивать на медленной скорости в течение 25 минут. Затем заморозить в подходящих для морозилки таре. Перед подачей шарики украсить.
Смородиновое мороженое от известного фуд-блогера Екатерины Масловой
Вам понадобится:
(На 4 порции по 85 г каждая):
- 100 г яичных белков (3 шт.)
- 30 г сахарной пудры
- 300 г черной смородины (свежей или свежемороженой)
Приготовление:
Взбить белки с сахаром в пышную пену. Добавить ягоды без веточек, продолжать взбивать. Переложить мусс в порционные формочки и заморозить. При подаче украсить сверху нарезанными свежими ягодами или посыпать сахарной пудрой.
Йогуртовое мороженое от фуд-блогера Анастасии Черепнянской
Вам понадобится:
- йогурт греческий — 575 г (не обезжиренный, с сахаром)
- мед легкий, цветочный — 30 г
- экстракт ванили — 1 ч. ложка
Приготовление:
Выложите йогурт в большую емкость, уберите излишки жидкости, если они есть, добавльте мед и экстракт ванили. Взбейте венчиком до получения однородной кремообразной массы, выложите в емкость для замораживания и уберите в морозилку. Каждые полчаса перемешивайте мороженое, пока оно полностью не заморозится. Во время подачи лакомство можно украсить свежими фруктами или джемом. Лайфхак от Passion.ru: если вы используете низкокалорийный йогурт без сахара, увеличьте дозировку меда вдвое. Если хотите заменить мед сахаром, то вам понадобится 100 г сахара, если йогурт сладкий, и 125 г — для йогуртов без сахара.
Сорбет из киви от ресторана «Никола Тесла»
Вам понадобится:
- горсть листьев салата
- киви — 2 шт.
- половинка банана
- горсть свежего шпината
- сок лайма — 1 ст. ложка
- минеральная вода — 100 мл
- отруби — 1 ст. ложка
Приготовение:
Все ингредиенты сложите в чашу блендера и смешайте. Затем выложите полученную массу в посуду для замораживания и поставьте на два часа в морозилкуhttps://www.passion.ru/food/nacionalnye-kuhni/kulinarnoe-puteshestvie-obed-po-turecki-172646.htm, каждые полчаса тщательно перемешивайте. Подавайте с кусочком киви.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: архив ресторанов