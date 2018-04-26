На пикник! Секреты приготовления идеального шашлыка

На что обращать внимание при выборе мяса для шашлыков?
Главное правило: никакого замороженного мяса. Для шашлыка — только охлажденное. Внимательно осматриваем куски: не должно быть темных пятен, неприятного запаха, подмороженных частей.
Шашлык из баранины
Отлично подойдет бараний задок или ножка, мякоть с ноги. На рынке можно сразу попросить, чтобы мясо отделили от кости. Захватите еще на рынке курдюк, который придаст вашему шашлыку особенно яркий вкус. Нарезаем мякоть на куски примерно 4х5 см. Для маринада используем соль, перец, паприку и чеснок. Особенно хорошо сочетается с бараниной гранатовый сок, кориандр и кинза. Маринуем мясо не больше 30 минут. На шампуры насаживаем куски баранины, чередуя с кусочками курдюка — так будет ароматнее и сочнее.
Шашлык из свинины
Используем свиную шею с небольшим количеством жировых прослоек. Жареное сало — это, конечно, на любителя. Нарезаем кусками 4х5 см. Маринад можно приготовить из томатного сока с чесноком, солью и перцем. Мясо держим в маринаде около 30 минут.
Шашлык из говядины
Не стоит готовить шашлык из говядины. Из мягкой и сочной вырезки лучше пожарить медальоны на решетке. Или взять готовые стейки для приготовления на гриле. Из остальных частей говядины шашлыки будут слишком сухими и жестковатыми.
Шашлык из курицы
Индейка суховата, поэтому выбираем курицу. Особенно хороши для шашлыка куриные бедра или мясо с бедер, так называемая шаурма. Маринуем в соли, перце, паприке с добавлением растительного масла. В том же маринаде можно приготовить куриные крылья для дальнейшей обжарки на решетке.