На пикник! Секреты приготовления идеального шашлыка

Отлично подойдет бараний задок или ножка, мякоть с ноги. На рынке можно сразу попросить, чтобы мясо отделили от кости. Захватите еще на рынке курдюк, который придаст вашему шашлыку особенно яркий вкус. Нарезаем мякоть на куски примерно 4х5 см. Для маринада используем соль, перец, паприку и чеснок. Особенно хорошо сочетается с бараниной гранатовый сок, кориандр и кинза. Маринуем мясо не больше 30 минут. На шампуры насаживаем куски баранины, чередуя с кусочками курдюка — так будет ароматнее и сочнее.

Шашлык из свинины