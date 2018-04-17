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6 блюд из баклажанов, которые не навредят вашей фигуре

Предлагаем вам рецепты оригинальных блюд из баклажанов, которые достаточно легко приготовить.

Хумус с баклажанами и фисташками

Фото: Евгений Цветков, шеф-повар Pesto Cafe

Вам понадобится:

  • баклажан — 105 г
  • белый винный уксус — 0,5 мл
  • базилик (листья) — 0,5 г
  • соль мелкая — 1 г
  • оливковое масло — 7,5 мл
  • фисташки зеленые — 2 г
  • перец розовый горошек — 0,2 г
  • базилик (листья) — 1 г
  • тимьян (листья) — 0,5 г
  • слайсы бородинского хлеба — 20 г
  • хумус с баклажаном — 200 г

Ингредиенты для хумуса:

  • копченый баклажан — 50 г
  • нут отварной — 145 г
  • чеснок — 1,4 г
  • соль мелкая — 2 г
  • оливковое масло — 10 мл

Приготовление:

Баклажаны (в основных ингредиентах и для хумуса) нужно сделать копчеными. Для этого их выкладывают в металлический лоток и обжигают со всех сторон горелкой до полной готовности. Охладить, очистить от кожуры. (Но можно обойтись и без этого).

Копченый баклажан (1/3 часть, остальное отложить для хумуса) разобрать руками вдоль на волокна толщиной 0,5 см и соединить с оливковым маслом (2,5 мл), белым винным уксусом и листьями базилика. Посолить, перемешать до получения однородной массы.

Приготовить хумус, соединив все необходимые ингредиенты (включая оставшийся копченый баклажан) в чаше блендера и пробив до получения однородной массы. Охладить.

Готовый хумус полить оливковым маслом (3 мл) и разровнять выпуклой стороной ложки. В центр горкой выложить заправленный копченый баклажан, посередине посыпать дорожкой рубленые зеленые фисташки и покрошить руками розовый перец. Готовое блюдо сбрызнуть оливковым маслом (2 мл) и украсить веточкой тимьяна и листьями базилика. Подавать со слайсами бородинского хлеба.

Крем-суп из баклажанов и перца

Фото: Андрей Макаев, шеф-повар ресторана Food Embassy

Вам понадобится:

  • болгарский перец (красный) — 600 г
  • лук репчатый — 300 г
  • чеснок — 250 г
  • баклажаны — 600 г
  • масло оливковое — 80 мл
  • соль — 5 г
  • перец — по вкусу
  • специи — 5 г
  • тимьян — 5 г
  • сахар — 30 г
  • картофель — 200 г
  • кинза — несколько листиков

Приготовление:

Болгарский перец, лук (150 г) и чеснок (50 г) и половину картофеля нарезать в произвольной форме. Картофель обжарить на оливковом масле (40 мл) до золотистой корочки. Добавить к картофелю перец, лук, чеснок и специи, залить 1 л воды и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. Баклажан очистить от кожи, оставшийся картофель, лук и чеснок нарезать ломтиками. Обжарить нарезанные овощи на оливковом масле, залить 1 л воды, добавить специи и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. При подаче налить оба вида супа в тарелку, стараясь их не смешать. Украсить листиками кинзы.

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