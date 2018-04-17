6 блюд из баклажанов, которые не навредят вашей фигуре

Хумус с баклажанами и фисташками
Вам понадобится:
- баклажан — 105 г
- белый винный уксус — 0,5 мл
- базилик (листья) — 0,5 г
- соль мелкая — 1 г
- оливковое масло — 7,5 мл
- фисташки зеленые — 2 г
- перец розовый горошек — 0,2 г
- базилик (листья) — 1 г
- тимьян (листья) — 0,5 г
- слайсы бородинского хлеба — 20 г
- хумус с баклажаном — 200 г
Ингредиенты для хумуса:
- копченый баклажан — 50 г
- нут отварной — 145 г
- чеснок — 1,4 г
- соль мелкая — 2 г
- оливковое масло — 10 мл
Приготовление:
Баклажаны (в основных ингредиентах и для хумуса) нужно сделать копчеными. Для этого их выкладывают в металлический лоток и обжигают со всех сторон горелкой до полной готовности. Охладить, очистить от кожуры. (Но можно обойтись и без этого).
Копченый баклажан (1/3 часть, остальное отложить для хумуса) разобрать руками вдоль на волокна толщиной 0,5 см и соединить с оливковым маслом (2,5 мл), белым винным уксусом и листьями базилика. Посолить, перемешать до получения однородной массы.
Приготовить хумус, соединив все необходимые ингредиенты (включая оставшийся копченый баклажан) в чаше блендера и пробив до получения однородной массы. Охладить.
Готовый хумус полить оливковым маслом (3 мл) и разровнять выпуклой стороной ложки. В центр горкой выложить заправленный копченый баклажан, посередине посыпать дорожкой рубленые зеленые фисташки и покрошить руками розовый перец. Готовое блюдо сбрызнуть оливковым маслом (2 мл) и украсить веточкой тимьяна и листьями базилика. Подавать со слайсами бородинского хлеба.
Крем-суп из баклажанов и перца
Вам понадобится:
- болгарский перец (красный) — 600 г
- лук репчатый — 300 г
- чеснок — 250 г
- баклажаны — 600 г
- масло оливковое — 80 мл
- соль — 5 г
- перец — по вкусу
- специи — 5 г
- тимьян — 5 г
- сахар — 30 г
- картофель — 200 г
- кинза — несколько листиков
Приготовление:
Болгарский перец, лук (150 г) и чеснок (50 г) и половину картофеля нарезать в произвольной форме. Картофель обжарить на оливковом масле (40 мл) до золотистой корочки. Добавить к картофелю перец, лук, чеснок и специи, залить 1 л воды и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. Баклажан очистить от кожи, оставшийся картофель, лук и чеснок нарезать ломтиками. Обжарить нарезанные овощи на оливковом масле, залить 1 л воды, добавить специи и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. При подаче налить оба вида супа в тарелку, стараясь их не смешать. Украсить листиками кинзы.