6 блюд из баклажанов, которые не навредят вашей фигуре

Вам понадобится:

баклажан — 105 г

белый винный уксус — 0,5 мл

базилик (листья) — 0,5 г

соль мелкая — 1 г

оливковое масло — 7,5 мл

фисташки зеленые — 2 г

перец розовый горошек — 0,2 г

базилик (листья) — 1 г

тимьян (листья) — 0,5 г

слайсы бородинского хлеба — 20 г

хумус с баклажаном — 200 г

Ингредиенты для хумуса:

копченый баклажан — 50 г

нут отварной — 145 г

чеснок — 1,4 г

соль мелкая — 2 г

оливковое масло — 10 мл

Приготовление:

Баклажаны (в основных ингредиентах и для хумуса) нужно сделать копчеными. Для этого их выкладывают в металлический лоток и обжигают со всех сторон горелкой до полной готовности. Охладить, очистить от кожуры. (Но можно обойтись и без этого).

Копченый баклажан (1/3 часть, остальное отложить для хумуса) разобрать руками вдоль на волокна толщиной 0,5 см и соединить с оливковым маслом (2,5 мл), белым винным уксусом и листьями базилика. Посолить, перемешать до получения однородной массы.

Приготовить хумус, соединив все необходимые ингредиенты (включая оставшийся копченый баклажан) в чаше блендера и пробив до получения однородной массы. Охладить.

Готовый хумус полить оливковым маслом (3 мл) и разровнять выпуклой стороной ложки. В центр горкой выложить заправленный копченый баклажан, посередине посыпать дорожкой рубленые зеленые фисташки и покрошить руками розовый перец. Готовое блюдо сбрызнуть оливковым маслом (2 мл) и украсить веточкой тимьяна и листьями базилика. Подавать со слайсами бородинского хлеба.

Крем-суп из баклажанов и перца