3 рецепта быстрых и легких ужинов
Лапша с арахисом
Вам понадобится:
- лапша из муки твердых сортов — 450 г
- молодой зеленый горошек в стручках — 2 стакана
- красный болгарский перец — 1 шт.
- грибы (нарезать слайсами) — 1 стакан
- зеленый лук — 4 шт.
- измельченная кинза — 1/4 стакана
Для соуса:
- рисовый уксус — 60 мл
- арахисовое масло — 3-4 ст. ложки
- соевый соус — 3 ст. ложки
- измельченный зеленый лук — 1 шт.
- вода — 2-3 ст. ложки
Приготовление:
Вскипятите в кастрюле воду, бросьте туда лапшу, добавьте щепотку соли.
Помойте горошек, нарежьте перец, лук и грибы. Положите все в вок, нагретый на среднем огне, добавьте немного воды. Накройте крышкой и потушите несколько минут. Смешайте все ингредиенты для соуса в банке с завинчивающейся крышкой, закройте банку и хорошо потрясите.
Готовую лапшу откиньте на дуршлаг, добавьте в вок к овощам. Туда же выложите ореховый соус. Все перемешайте, снимите с огня и посыпьте кинзой.
Лосось под кленово-соевой глазурью
Вам понадобится:
- филе лосося без кожи — 4 шт. по 200 г
- кленовый сироп — 80 мл
- соевый соус — 3 ст. ложки
- измельченный чеснок — 2 дольки
- зеленый лук — 3-4 шт.
- молотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
Смешайте в большой миске кленовый сироп, соевый соус и чеснок. Положите в получившийся маринад филе лосося, накройте и уберите в холодильник на 15 минут, после этого переверните филе и оставьте мариноваться еще на 15 минут.
Нагрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом подходящую по размеру форму, переложите в нее рыбу и готовьте в духовке около 15 минут.
Тем временем перелейте оставшийся маринад в маленький сотейник, поставьте на средний огонь и готовьте, часто помешивая. Когда маринад закипит, уменьшите огонь и продолжайте помешивать еще несколько минут, пока объем не уменьшится примерно на четверть.
Подавайте филе теплым, добавив одну столовую ложку получившейся глазури и посыпав сверху зеленым луком и молотым черным перцем.
Курица с лимоном, травами и рисом
Вам понадобится:
- куриное филе — 4 шт.
- сливочное масло — 2 ст. ложки
- соль и перец — по вкусу
- смесь итальянских трав — 2 ч. ложки
- сухой белый рис — 1 стакан
- куриный бульон — 500-600 мл
- сок одного лимона
- смесь итальянских трав — 1 ч.ложка
- петрушка или кинза — по вкусу
- нарезанный дольками лимон
Приготовление:
Растопите в сотейнике сливочное масло.
Приправьте курицу солью, перцем и итальянскими травами, быстро обжарьте по 1-2 минуты с каждой стороны и отложите на тарелку.
Добавьте в сотейник рис, бульон и оставшиеся травы, выложите сверху курицу. Накройте крышкой и томите на медленном огне 20-25 минут, пока рис не впитает всю жидкость.
Посыпьте петрушкой или кинзой. Подавайте с дольками лимона, чтобы блюдо можно было приправить свежим лимонным соком.
Текст: Евгения Похмелова
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