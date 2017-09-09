Если ваша жизнь насыщена событиями или вы просто настолько устали, что нет сил возиться у плиты, то приготовление обычного ужина может показаться крайне утомительным занятием. Однако у нас есть хорошая новость! Чтобы приготовить полноценные блюда, отвечающие требованиям здорового питания, вовсе не обязательно долго трудиться. Мы собрали несколько рецептов, которые не потребуют от вас много времени.

Лапша с арахисом

Вам понадобится: лапша из муки твердых сортов — 450 г

молодой зеленый горошек в стручках — 2 стакана

красный болгарский перец — 1 шт.

грибы (нарезать слайсами) — 1 стакан

зеленый лук — 4 шт.

измельченная кинза — 1/4 стакана Для соуса: рисовый уксус — 60 мл

арахисовое масло — 3-4 ст. ложки

соевый соус — 3 ст. ложки

измельченный зеленый лук — 1 шт.

вода — 2-3 ст. ложки Приготовление: Вскипятите в кастрюле воду, бросьте туда лапшу, добавьте щепотку соли. Помойте горошек, нарежьте перец, лук и грибы. Положите все в вок, нагретый на среднем огне, добавьте немного воды. Накройте крышкой и потушите несколько минут. Смешайте все ингредиенты для соуса в банке с завинчивающейся крышкой, закройте банку и хорошо потрясите. Готовую лапшу откиньте на дуршлаг, добавьте в вок к овощам. Туда же выложите ореховый соус. Все перемешайте, снимите с огня и посыпьте кинзой. Лосось под кленово-соевой глазурью

Вам понадобится: филе лосося без кожи — 4 шт. по 200 г

кленовый сироп — 80 мл

соевый соус — 3 ст. ложки

измельченный чеснок — 2 дольки

зеленый лук — 3-4 шт.

молотый черный перец — по вкусу Приготовление: Смешайте в большой миске кленовый сироп, соевый соус и чеснок. Положите в получившийся маринад филе лосося, накройте и уберите в холодильник на 15 минут, после этого переверните филе и оставьте мариноваться еще на 15 минут. Нагрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом подходящую по размеру форму, переложите в нее рыбу и готовьте в духовке около 15 минут. Тем временем перелейте оставшийся маринад в маленький сотейник, поставьте на средний огонь и готовьте, часто помешивая. Когда маринад закипит, уменьшите огонь и продолжайте помешивать еще несколько минут, пока объем не уменьшится примерно на четверть. Подавайте филе теплым, добавив одну столовую ложку получившейся глазури и посыпав сверху зеленым луком и молотым черным перцем. Курица с лимоном, травами и рисом

Вам понадобится: куриное филе — 4 шт.

сливочное масло — 2 ст. ложки

соль и перец — по вкусу

смесь итальянских трав — 2 ч. ложки

сухой белый рис — 1 стакан

куриный бульон — 500-600 мл

сок одного лимона

смесь итальянских трав — 1 ч.ложка

петрушка или кинза — по вкусу

нарезанный дольками лимон Приготовление: Растопите в сотейнике сливочное масло. Приправьте курицу солью, перцем и итальянскими травами, быстро обжарьте по 1-2 минуты с каждой стороны и отложите на тарелку. Добавьте в сотейник рис, бульон и оставшиеся травы, выложите сверху курицу. Накройте крышкой и томите на медленном огне 20-25 минут, пока рис не впитает всю жидкость. Посыпьте петрушкой или кинзой. Подавайте с дольками лимона, чтобы блюдо можно было приправить свежим лимонным соком.