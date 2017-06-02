Все, что связано с едой, должно приносить вам удовольствие. И не только вкус блюд должен вас радовать, но и все, что окружает на кухне, с чем вы соприкасаетесь во время приготовления пищи. Знакомьтесь с новинками этой недели!

Мини-холодильник

Даже самая сильная жара не станет для вас испытанием, если вы заведете на кухне необычный мини-холодильник, выполненный в ретро-стилистике. Маленькая версия рефрижератора вмещает в себя шесть банок емкостью 0,33 литра, может также стать вам незаменимым помощником в длительных путешествиях (благодаря специальному шнуру, который работает от прикуривателя в автомобиле). Мини-холодильник работает и в режиме обогрева, сохраняя тепло приготовленной еды.

Набор разделочных досок

Любой хозяйке известно, что для каждого продукта лучше использовать отдельную разделочную доску. Во-первых, это гигиенично. Во-вторых, существенно продлевается срок использования доски.

Такой набор включает в себя четыре доски, укомплектованные в специальный кейс для удобного хранения.

Все доски имеют нескользящее основание и желобки для жидкости и крошек. Специальный материал, из которого они изготовлены, практически не затупляет ножи и при резке не оставляет микроскопических частиц на продуктах.

Доски можно мыть в посудомоечной машине, а вот кейс рекомендуется чистить вручную влажной тканью.

Органайзер для раковины

Не перегружайте пространство! Органайзер для раковины поможет расставить вещи по местам. Вместительная основная емкость предназначена для хранения щеток и бутылок со средствами для мытья посуды. На вешалке, расположенной вдоль ее внешнего края, удобно сушить небольшие тряпки, перчатки. Широкий поддон с отверстиями предоставляет место для просушивания губок, а скрывающийся под ним резервуар аккуратно собирает стекающую воду. Органайзер легко собирается и разбирается для чистки. Его можно мыть в посудомоечной машине.

Плато для подачи еды

Плато можно использовать как поднос или предмет для сервировки еды: десертов, овощей, фруктов и зелени, выпечки, сыра. В комплекте с тарелкой плато служит подставкой для приборов, бокалов или посуды, в которой приготовлено блюдо.

Коллекция включает в себя тринадцать предметов (девять плато и четыре тарелки). Все предметы можно использовать как по отдельности, так и в комплекте друг с другом.

Подставка для зубочисток

Сохраняйтесь спокойствие. Именно это является залогом здоровья — и не только зубов. Такую чудесную подставку для зубочисток не стыдно поставить на стол. К тому же она подойдет к любому интерьеру кухни.

Фото: enjoyme.ru