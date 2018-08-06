Как правильно делать заготовки на зиму, чтобы не остаться без витаминов

Мерные ложки (чашки) позволят точно отмерить количество сахара, соль «на кончике ножа» и «треть чайной ложки» за доли секунды, а также уменьшат количество грязной посуды. Хорошо иметь сразу два набора - для сухих и жидких веществ.

Для нарезания овощей используйте нож из нержавеющей стали, так как от соприкосновения с железом содержащийся в них витамин С разрушается.

Для удаления косточек из вишен и слив существуют различные косточковыбивные устройства.

Для переработки яблок вам потребуется специальная яблокорезка, которая режет яблоки сразу на несколько долек и одновременно удаляет сердцевину с семенами.

Для подготовки овощей к консервированию используйте овощечистки, овощерезки, шинковальные доски. Иногда удобно использовать столовые ножи с прорезью в пластинке параллельно лезвию. Но круче овощечистки, которые можно использовать и в качестве слайсера – чтобы создавать тончайшие ломтики овощей.

А вот для переработки больших объемов урожая пригодится электроовощерезка. Обычно подобный прибор укомплектован металлическими шинковочными дисками, с их помощью можно нашинковать, порезать или натереть практически любые овощи.

Стоит обзавестись специальным кухонным таймером, который поможет контролировать процесс и опять же точно соблюдать рецептуру.

8 полезных лайфхаков