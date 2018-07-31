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Дадим жару: как выбирать идеальные колбаски для гриля

Когда хорошая погода манит на природу, а заморачиваться по поводу приготовления шашлыка нет времени, на помощь приходят колбаски для жарки на гриле или на углях. Это удобно, быстро, вкусно и необычно – словом, отличный вариант для веселой компании. Главное - учесть три нюанса, иначе отдых будет испорчен. Об этом вам расскажет Марина Сухарева, старший продакт-менеджер мясоперерабатывающего завода РЕМИТ.

Правило 1. Читайте состав: чем больше мяса, тем качественнее продукт

Выбор стоит отдавать тем колбаскам, в составе которых преобладает мясо, а не крахмал и различные химикаты. Определить соотношение ингредиентов просто: в составе, указанном на упаковке, они перечисляются по убыванию – продукта, который идет первым в списке, в разы больше, нежели тех, что в конце. И, разумеется, в качественных вкусных натуральных колбасках из мяса нет места никаким вредным и опасным Е-добавкам, только натуральные специи!

«Кроме того, обратите внимание на пищевую ценность: это поможет понять, действительно ли производитель использовал то мясо, которое заявлено на упаковке. Так, если это колбаски из свинины, то на 100 граммов должно приходиться не меньше 26 граммов жира и около 12–16 граммов белка. Если основной ингредиент – курица, то, наоборот, белка должно быть больше, около 16 граммов минимум, а жира – 10–13 граммов».

Правило 2. Оцените внешний вид: цвет и целостность упаковки

Неестественно яркий цвет – верный признак того, что переборщили с красителем. Следует внимательно проверить целостность упаковки с колбасками. Недопустимы повреждения и проколы. Вас должно насторожить, если после вскрытия поверхность колбасок оказалась липкой, скорее всего, были нарушены условия хранения и в упаковке уже активно размножаются вредоносные бактерии».

Правило 3. Проверьте срок и условия хранения: не каждые колбаски выдержат два-три часа на жаре

Ни в коем случае нельзя использовать в пищу мясные изделия с истекшим сроком годности – это правило распространяется и на колбаски. Но просто посмотреть на дату недостаточно, необходимо изучить условия и сроки хранения до и после вскрытия упаковки. Дело в том, что охлажденные колбаски вряд ли доедут до места пикника: как правило, без холодильника, на жаре они могут находиться всего два-три часа. Увеличить это время поможет, например, заморозка.

«Оптимальный вариант для отдыха на природе – уже готовые изделия, которые надо лишь слегка поджарить. Берите колбаски, которые хранятся до 30 суток и упакованы в вакуум. Это гарантирует сохранность и свежесть продукта. Колбаски спокойно доедут до места пикника даже в самый солнцепек. Кстати, их удобно использовать в качестве быстрого перекуса, когда компания уже собралась, а шашлыки еще не подоспели – колбаски уже готовы к употреблению. Чтобы получить аппетитную румяную корочку, достаточно подержать колбаски на углях три – пять минут.

Кстати, современные производители мясных продуктов предлагают не только классические мясные колбаски из свинины или говядины – легко найти и оригинальные варианты с разнообразными специями в составе. Например, есть нежные колбаски, которые совершенно по-новому раскрывают вкус куриного мяса за счет яркой палитры кориандра, перца и паприки. Традиционно их подают с разнообразными соусами. Когда колбаски для жарки выбраны, остается лишь подготовить правильный гарнир. Беспроигрышный вариант – это свежие или приготовленные на гриле сезонные овощи, печеный картофель и свежая зелень.

Приятного аппетита!

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock

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