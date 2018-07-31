Дадим жару: как выбирать идеальные колбаски для гриля

Правило 1. Читайте состав: чем больше мяса, тем качественнее продукт

Выбор стоит отдавать тем колбаскам, в составе которых преобладает мясо, а не крахмал и различные химикаты. Определить соотношение ингредиентов просто: в составе, указанном на упаковке, они перечисляются по убыванию – продукта, который идет первым в списке, в разы больше, нежели тех, что в конце. И, разумеется, в качественных вкусных натуральных колбасках из мяса нет места никаким вредным и опасным Е-добавкам, только натуральные специи!

«Кроме того, обратите внимание на пищевую ценность: это поможет понять, действительно ли производитель использовал то мясо, которое заявлено на упаковке. Так, если это колбаски из свинины, то на 100 граммов должно приходиться не меньше 26 граммов жира и около 12–16 граммов белка. Если основной ингредиент – курица, то, наоборот, белка должно быть больше, около 16 граммов минимум, а жира – 10–13 граммов».