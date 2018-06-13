Летняя свежесть: 10 самых вкусных холодных супов

Холодный крем-суп из копченых томатов с соусом пико-де-гайо

от Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Bottoms Up

Вам понадобится: (на 1 порцию)

Томаты (большие спелые) – 4 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Лук репчатый – ¼ шт.

Бальзамический уксус – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Оливковое масло – 23 мл

Соус пико де гайо – 30 мл

Базилик зеленый (листья) – 1 г

Ингредиенты для соуса пико-де-гайо:

Помидоры – 250 г

Лук репчатый (белый или красный) – 1/4 шт.

Перец халапеньо – 1 шт.

Кинза – 1 небольшой пучок

Лайм – 1/2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Приготовление:

Помидоры разрезать на 4 части и выложить на поддон. Поместить в коптильню и коптить 1,5 часа при температуре 95 °C. Лук и чеснок нарезать мелким кубиком. Оливковое масло (20 мл) разогреть на слабом огне в большом сотейнике. Обжарить на нем лук и чеснок до полупрозрачности. Добавить копченые помидоры и тушить 1 час на слабом огне, постоянно помешивая. Налить бальзамический уксус, соль и перец. Перемешать. Снять с огня, охладить, пробить блендером до однородной консистенции. Приготовить соус пико-де-гайо. Помидоры и лук нарезать мелкими кубиками. Положить их в сито, установленное над миской. Добавить1 ч. л. соли, перемешать и отставить на 20-30 минут, чтобы удалить лишний сок. У халапеньо удалить семена и перегородки и нарезать перец кольцами. Кинзу порубить. Переложить помидоры из сита в чистую миску, добавить лук, кинзу, халапеньо и сок лайма. Перемешать и при необходимости добавить соль. Налить суп в тарелку, в центр выложить соус пико-де-гайо, украсить базиликом и сбрызнуть оставшимся оливковым маслом.

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